De Jorge Carbajal a Elisa Beristain e incluso Michelle Ruvalcaba: las polémicas que persiguen a Gustavo Adolfo Infante

El conductor ha pasado por diversos conflictos que le han hecho estar en el centro de la polémica (Foto: Mara Patricia Castañeda / Youtube - captura de pantalla)

El periodista Michelle Ruvalcaba dio de qué hablar luego de dar más detalles sobre su abrupta salida del programa de espectáculos De Primera Mano, y es que el conductor aseveró que fue una persona muy conocida y conflictiva quien le pidió a los productores que terminaran la relación laboral para con él.

Fue a través de su canal en Youtube que el periodista habló sobre su renuncia ante el programa de Imagen Televisión y aseguró que su salida se dio únicamente por el desencuentro que tuvo con uno de los conductores, de quien no dijo el nombre pero sí afirmó que la empresa en ningún momento le obligó a firmar ningún documento para mantener la confidencialidad más del conocimiento necesario de la empresa y que en ningún momento se dejó manipular ni chantajear por nadie:

Nadie me obligó a firmar absolutamente nada. Ninguna empresa ni televisora tiene el poder sobre mí para obligarme a firmar algo que no quiero (...) ¿Por qué me corrieron de ‘De primera mano’? porque así me dijeron un día: ‘Michelle tu perfil no encaja aquí y te tienes que ir’. Yo había escuchado que un compañero ahí, seguramente ya sabrán quién es, pidió mi cabeza

Por supuesto que las redes apuntaron a quien es considerado el conductor principal del programa, el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien es el conductor principal del programa.

Michelle Ruvalcaba dijo que un conductor de De Primera Mano fue lo que causó su salida del programa (IG: michrubalcava)

A pesar de que Michelle dijo que no tiene el interés de volver a hablar del tema, entendió que muchos de sus seguidores habían preguntado con mucha insistencia sobre su salida del proyecto, sin embargo sí afirmó que nunca dirá ni buscará regresar a esa etapa en donde se encontraba descontento pero que a pesar de eso les estará muy agradecido por la oportunidad que le dieron. Sin embargo sí reconoció que se encontraba descontento:

No se llama miedo, se llama agradecimiento, les digo, pero mucha gente no conoce eso (...) Ustedes saben perfectamente cómo era mi relación ahí con mis compañeros, el trato que se me daba porque se hacía público, porque diario me escribían que: 'hoy te hicieron esto´

Los problemas de Gustavo Adolfo Infante contra la farándula

El comentario en el que Ceriani denunció y las palabras dichas por Gustavo Adolfo Infante (Captura de Pantalla: Instagram @javierceriani)

El polémico conductor pasó por un mal momento luego de que el día de ayer le dedicara palabras ofensivas hacia la periodista Elisa Beristáin, quien participa en el programa Chisme No Like junto a Javier Ceriani. Fue en un programa en línea en donde el conductor llamó “gorda mugrosa”.

Esto le valió ser el centro de críticas por parte de muchos internautas además de sus detractores de siempre, quienes le reclamaron el tener una actitud machista y misógina contra una compañera profesión. Y es que, luego de que se hiciera público el video en el que se muestra a Gustavo Adolfo diciendo esto, el compañero de Elisa Beristáin, el periodista Javier Ceriani, realizó una publicación a través de su perfil de Instagram en donde le recriminó lo dicho.

Por si fuera no fuera poco, el actor Julián Gil, quien ha tenido diversos desencuentros con Infante, también le refirió un comentario negativo e inclusive se refirió al conductor como un “asco de persona”. Así lo dijo:

Este tipo lo hace diario con todo el mundo. Hoy le tocó a ella, pero lo único que hace es denigrar a la gente y poner por el piso al periodismo. Un asco de persona

Elisa Beristain publicó una cadena de comentarios sobre las criticas que recibió Gustavo Adolfo Infante por sus palabras (Captura de Pantalla: Instagram @elisaberistain /mandyfriedmann)

Y no bastó con eso ya que posteriormente se comunicó con el programa de Chisme No Like para poder dejarles el siguiente mensaje e inclusive le recomendó que se retirara de los medios:

De lo peor este tipo. Asco de periodista, un tipo sin recursos (que) cree que amenazando y humillando a las personas es alguien. Que mejor se retire. Es un misógino, acomplejado

Por su parte, el conductor pidió una disculpa en una entrevista que hizo para la revista TV Notas en donde afirmó que tuvo un conflicto con Javier Ceriani y que recientemente se habrían enviado mensajes y que fue su enojo lo que causó que arremetiera contra ella, pero no dejó de lado el conflicto que ha tenido con ese programa y afirmó que ellos también lo han atacado:

Estoy muy apenado, Elisa, por haberte dicho lo que te dije. Te ofrezco una disculpa, en ese momento no fue mi intención el lastimarte, estaba enojado porque me estaba peleando a través de un chat con tu compañero porque no estoy de acuerdo con el periodismo que él hace (...) Ustedes lo saben, llevan año y medio atacándome y la verdad de las cosas, la gran mayoría son injustificadas y yo me he quedado callado. Fue totalmente fuera de lugar mi comentario, quiero que aceptes por favor de manera humilde mi disculpa

Esto no termina aquí, ya que en esa misma entrevista, el conductor aceptó que también se comunicó con el youtuber Jorge Carbajal del canal Productora 69 a quien le llamó para dirigirle diversas ofensas por algunas diferencias que han tenido.

Jorge Carbajal también tuvo un conflicto con Gustavo Adolfo Infante (Foto: Instagram @jorgitocarbajal)

Sin embargo, en referencia a esa situación, el conductor aceptó la culpa y no se disculpó de ninguna forma y es que el disgusto con ese conductor fue tan fuerte que hasta Carbajal le reclamó que le estuviera amenazando. Y de hecho reveló que fue Addis Tuñón quien le pidió su contacto y que respetuosamente le pidió sí le permitiría dárselo a alguien más, quien resultó ser Gustavo Adolfo Infante.

Y cuando le marcó el conductor, este de lleno le comenzó a ofender y ahí fue cuando comenzó a responder los insultos contra el conductor e incluso lo responsabilizó de cualquier cosa que le pueda suceder.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Me mandó un mensaje muy sacalepunta”: Gustavo Adolfo Infante reveló que Alfredo Adame lo intentó intimidar por una entrevista con Diana Golden

“Es una majadera”: Gustavo Adolfo Infante criticó a Galilea Montijo por su manera de tratar a Shanik Berman

“Fue vergonzoso cuando se entrevistó a Karla Panini”: Michelle Rubalcava contó detalles de su paso por “De Primera Mano”