“Nada es verdad hasta que yo lo diga de propia boca”: Eduardo Yañez confirmó su salida de “Si nos dejan”

Eduardo Yañez aclaró las razones de su salida de "Si nos dejan" (Video: Instagram@eduardoyanezofc)

El pasado viernes se dio a conocer que Eduardo Yañez ya no estaría en la nueva producción de “Si nos dejan”. Ahora, el actor reveló cuáles fueron las causas exactas de su partida.

A través de su cuenta de Instagram, el actor explicó que antes de que se pudiera especular acerca de cualquier cosa, él quería hacer frente a la noticia.

“Quería comunicarme con ustedes porque pues sí, dejo la telenovela ‘Si nos dejan’ por razones de salud. Quería aclarar esto porque ya sé que hay medios que prontamente se dedican a sacar sus propias versiones y pues nada es verdad hasta que yo lo diga de propia boca”, dijo.

Yañez procedió a narrar que tuvo que someterse a un procedimiento quirúrgico en el riñón. Pero este no fue el verdadero problema, sino el catéter que le tuvieron que dejar por un largo tiempo.

El actor confesó que ha sufrido mucho dolor (Foto: EFE/Telemundo)

“Antes de empezar los ensayos, yo me tuve que operar de piedras en el riñón y me dejaron un catéter ahí adentro, el cual me tenía que aguantar los siete meses de grabación. Pero la verdad es que no he podido, los dolores son muy fuertes, la molestia es muy grande y creo que iba yo a dejar esta novela a mitad”, agregó.

El intérprete de 60 años declaró que no quiso quedar mal con nadie de la producción, por lo que decidió abandonar el proyecto antes de que su situación irrumpiera el trabajo de todos.

“Prefiero ser profesional y avisar que no me siento dispuesto, en términos de salud. Y, pues la próxima semana entro a cirugía para que ya se resuelva esto, y esperando que pronto esté recuperado y sano para poder hacer el siguiente trabajo que pudiera surgir”, añadió.

Finalmente, el actor agradeció tanto a sus seguidores por haberlo apoyado a distancia, como a quienes comprendieron la complicada situación en la que se vió envuelto.

El actor prefirió avisar la situación en la que se encontraba (IG: eduardoyanezofc)

“[Gracias] a todos mis fans por haberse preocupado, esta es la aclaración. Quiero agradecer a Televisa por haberme dado esta gran oportunidad, por haber pensado en mí para este personaje tan difícil y a la vez tan halagador. Y al señor Carlos Bardasano , por haber pensado en mí y darme esta oportunidad. Desafortunadamente en esta ocasión no lo puedo realizar”, finalizó.

La noticia de que el actor estaba fuera del proyecto, comenzó a rondar hace un par de días. No obstante, rumores de que fue la actitud del actor la culpable de su partida, se comenzaron a disipar.

De acuerdo a la revista People en Español, las grabaciones de “Si nos dejan” comenzarán la próxima semana. El melodrama será protagonizado por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas.

Yáñez habría conseguido e incluso ensayado el papel de Sergio Carranza, un periodista muy reconocido en México y que está casado desde hace 25 años con la estrella del drama, Alicia y con quien tiene tres hijos.

Alexis Ayala será el sustituto de Yáñez (Foto: Instagram @alexisayala)

Pero, después de que se dio a conocer que Yáñez no estaría más en el set, Televisa aclaró que Alexis Ayala será el sustituto del actor.

La trama que está bajo la producción de Bardasano, contará la historia de Alicia, una mujer empoderada que descubre que su esposo le fue infiel por más de tres años. Ella entonces tomará la difícil decisión de separarse, volver a hacer una vida y descubrir el amor junto con un hombre más joven.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“No los conozco ni ellos a mí”: Eduardo Yáñez dio la cara tras manotear con un reportero

Nuevo escándalo de Eduardo Yáñez: agredió al reportero de Venga la Alegría y presionó al show para “suavizar” la nota

“No apoyo la violencia”: Andrea Legarreta opinó sobre el nuevo incidente de Eduardo Yáñez