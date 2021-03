“Le pido a la gente que oren por mí”: el último mensaje de Cepillín antes de su crisis final de salud

En entrevista con el programa "Chisme No Like", Cepillín reveló que sufrió una caída (Video: Instagram @chismenolikeofficial)

Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, falleció este 8 de marzo luego que se le detectara cáncer de columna vertebral a tan sólo unas horas antes de su deceso.

“Quisiera yo darles un buen pronóstico, pero me acaban de decir que acaba de fallecer mi papá.”, anunció su hijo, Ricardo González Junior para el programa de Gustavo Adolfo.

El “payasito de la tele” fue ingresado en la tarde del domingo a terapia intensiva por un dolor que le aquejaba en la columna vertebral, sin embargo, durante la operación le detectaron el linfoma.

En la noche de este sábado 27 de febrero se dio a conocer que Ricardo González “Cepillín”, fue internado en el área de urgencia del Corporativo Hospital Satélite, en Naucalpan, Estado de México. Aunque entonces no se dieron más detalles sobre su estado de salud, ahora el artista infantil reveló cómo se encuentra.

En entrevista telefónica con el programa Chisme No Like, el payaso explicó que no se contagió de COVID-19, sino que sufrió un accidente al bajar las escaleras, y se lastimó la columna vertebral.

“Nunca me imaginé que me iba a pasar eso, imagínate, bajando la escalera, que me iba a ir, por la edad o por lo que tú quieras... Ya me iba a caer y me agarré del pasamanos, y me di dos chicotazos de vuelta y sentí el tirón en la columna”.

Cepillín contó que esta no es la primera vez que sufre una caída, y dijo que a pesar de sus 75 años sigue siendo una persona muy hiperactiva y todavía practica parkour, un tipo de entrenamiento deportivo que consiste en superar un recorrido de obstáculos (muros, escaleras o vallas), realizando movimientos extremos como saltos, acrobacias, escaladas o equilibrios.

“Es que yo he ido bien loco toda la vida, me caí en el trapecio, he sido muy hiperactivo. Ahora, el parkour, pero yo el parkour lo hago desde hace 50 años. Es lo que la mamá le dice a uno cuando está uno chico, ‘todo te va a salir cuando seas grande, todos los golpes te van a salir’. Entonces imagínate, 50 años de payaso, 75 de edad, pandemia, COVID, y todo ese rollo, y de repente, me pasa lo de la columna, no digo, es más fácil que me orine un perro. Pero Covid no he padecido gracias a Dios”.

(Foto: Cuartoscuro)

Además, el payaso confirmó que este lunes 1 de marzo le operarán de emergencia, y pidió a sus fans que oren por él.

“Primero Dios, le pido a la gente que pidan por mí, para que todo salga bien”, concluyó.

Fue en la noche de este sábado cuando se encendieron las alarmas. A través de sus redes sociales, los hijos de Cepillín, Ricardo y Aydé González, contaron que su padre había sido internado de emergencia.

“Vamos llegando aquí al Corporativo Hospital Satélite, estamos en urgencias. Acabamos de traer a mi papá aquí al hospital. Pedirle a Dios que no sea algo tan grave”, dijo Ricardo González Junior.

“Les pido de favor una cadena de oración para mi papá. Estamos en urgencias. Aclaro, no es COVID, gracias a Dios”, agregó ella, junto a un collage de fotografías en las que aparecía junto al payaso.

La noticia sorprendió y generó cierto nerviosismo entre los fans del artista, porque solo unas horas antes Cepillín había aparecido en las historias del famoso youtuber Luisito Comunica, a quien concedió una entrevista para su programa de podcasts “En Cortinas”.

“Acabamos de grabar podcast, igual de verdad ha sido de los más bonitos de toda la historia de ‘En Cortinas’. Hoy tuvimos a la leyenda... ¡Cepillín! Qué bonito tenerte aquí, gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tu conocimiento... La conversación estuvo... no sé... aprendí mucho”, dijo el influencer, mientras su invitado sonreía y lanzaba besos y guiños a la cámara.

Aunque en un primer momento circularon versiones de que el payaso podía haber sufrido un infarto, él desmintió padecer problemas del corazón, y también negó haberse contagiado de COVID-19. Y este lunes se someterá a una cirugía por la lesión en la columna.

UN PAYASO CONTROVERSIAL

(IG: cepillintv)

Durante todo 2020, Cepillín se vio envuelto en varias disputas públicas, una de los más relevantes fue cuando el comediante recordó la vez que conoció a la actriz Danna Paola y esta huyó de él, porque le tenía miedo a los payasos.

Hay gente como Danna Paola que dice ‘le tengo fobia a los payasos’, porque es una pobre tarada, con todo respeto. Un día me dijo ‘ay no, te tengo miedo’, pobrecita. Alguien que yo le tenga así fobia se llama Danna Paola”, comentó al programa Chismorreo de Multimedios en ese entonces.

“Cuando la conocí que iba de ‘Patito’ allá en Monterrey, en la Fundidora así me dijo ‘ay, es que le tengo miedo a los payasos, hazte para allá’”, aseguró antes de rematar contra otro insulto para la también actriz, pues aunque no lo dijo en voz alta se entendió que se refirió a ella como “pobre pendej*”.

Después de esto y que Cepillín declarara que no conocía nada sobre el trabajo que hacía Danna. El payaso criticó a la cantante por su participación en el programa La Academia de TV Azteca y aseguró: “Ahora se cree más, se quedó en la nube”.

A raíz de esos comentarios, el conductor Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y Verónica Toussaint se burlaron de él en el programa ¡Qué importa!.

Pero el payaso no se quedó callado y respondió: “Nunca había visto en la televisión que fueran tan groseros, porque no nada más son irreverentes, ya caen en la grosería de mentarme la mamá y decirme ‘nada más que te encuentre te voy a partir...’”.

En este sentido, su hijo Ricardo González salió a la defensa de su padre y amenazó con enfrentarlos físicamente si continuaban criticando a Cepillín.

“Así es que váyanle parando porque yo sí te rompo tu madr*, ya me cansaste. Nosotros nunca nos metemos con nadie, así que le bajan o le bajan”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: