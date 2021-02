Cepillín tundió a los actores y deportistas que buscan puestos políticos en 2021: “No puedes entrar a ser diputado de la noche a la mañana”

Cepillín se mostró tajante sobre incursionar en la política (Foto: Cuartoscuro)

Cepillín se mostró tajante sobre incursionar en la política y reprobó la intención de actores, cantantes y miembros de la farándula que actualmente buscan contender por alguna posición dentro de la política, sin tener mucho conocimiento del tema.

Durante las últimas semanas varios famosos mexicanos han destapado sus intenciones por contender por alguna diputación o cargo popular a lo largo y ancho de la República Mexicana, así vimos a Carlos Villagrán, Vicente Fernández Jr., Alfredo Adame y otros personas anunciar sus aspiraciones y plataformas políticas en busca del apoyo de sus seguidores.

Frente a esta situación, el payasito mostró su postura y dejó claro que no tiene intención de seguir a sus colegas en esta nueva profesión, porque no se preparó para hacerlo.

“Que me disculpen todos mis compañeros artistas, pero para hacerlo no es de la noche a la mañana... El político tiene toda una carrera, que de repente un partido político diga me gusta (Arturo) Carmona, me gusta Paquita la del Barrio, ese es otro rollo”, dijo en entrevista con el programa De Primera Mano.

“No puedes entrar a ser diputado de la noche a la mañana y con todo respeto, porque quiero mucho a Ernesto D’Alessio, Sergio Mayer y Carmen Salinas”, añadió.

Cepillín descartó buscar trabajo en las filas de algún partido político porque desconoce los procesos y tiempos para hacerlo. “Yo no me pongo los zapatos de ningún político porque no tengo idea de cómo manejar cualquier puesto o posición que me quisieran ofrecer, no lo podría hacer, esto es toda una carrera, cualquier profesión es una carrera”, comentó.

Destacó que por su edad podría ser un asesor, pero no político: “Podría ser asesor como cualquier viejo; antiguamente los viejos se transformaban en asesores como en la Antigua Grecia y en otras partes, así podría ser”.

“Si alguien me pide un asesoramiento para lo que conozco con mucho gusto, pero de eso a tener un puesto público o político, no”, concluyó el tema.

Cepillín siempre ha sido franco con sus opiniones sobre cualquier tema. Hace unas semanas tuvo oportunidad de hablar de la mamá de Luis Miguel y explicar su postura sobre el uso y aplicación de las vacunas en el país.

Ambos temas causaron gran revuelo en la sociedad mexicana porque recordaron la controversia por el paradero de Marcela Basteri y crecieron los ataques hacia las personas que están en contra del antídoto del COVID-19.

Del Pato Zambrano al Bofo Bautista, los deportistas y famosos que buscarán puestos políticos en 2021 (Foto: @Instagram)

La Jornada Electoral de 2021 será una de las más grandes en la historia de México y los partidos políticos preparan sus mejores cartas para hacerse con los diferentes puestos en juego. Algunas de esas opciones son, incluso, gente conocida entre la población por sus trabajos como actores, cantantes o deportistas.

Tal es el caso de Alfredo Adame, quien se sumó al partido Redes Sociales Progresistas (RSP) como coordinador en la Alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México; mismo puesto que ocuparía el ex luchador Tinieblas, pero en la alcaldía Venustiano Carranza.

Y en Querétaro, Adolfo Ríos, ex portero del Club América, hizo su registro como precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Querétaro, la segunda vez que competirá por el puesto.

Otros que buscan un puesto popular son José Luis Sánchez, mejor conocido como “El Chelís”; la actriz mexicana, Gabriela Goldsmith; el ex futbolista y ex mundialista con el Tricolor, Francisco Javier “Abuelo” Cruz; el ex futbolista Adolfo El Bofo Bautista; el clavadista olímpico mexicano, Rommel Pacheco, va como precandidato a diputado federal en el Distrito 3 de Yucatán.

