“Ando como Belinda, ganando como siempre”: José Eduardo Derbez celebró que su novia se tatuó sus iniciales

José Eduardo Derbez habló del tatuaje que su novia, la modelo Paola Dalay, se hizo en su honor y como símbolo del amor que siente (Foto: paodalay_2203 / Instagram)

José Eduardo Derbez habló del tatuaje que su novia, la modelo Paola Dalay, se hizo en su honor y como símbolo del amor que se profesan desde hace unos meses: “Yo ando como Belinda: ganando como siempre”.

La joven presumió en sus redes sociales un grabado inspirado en el hijo de Victoria Ruffo. En la imagen lució un corazón en cuya base está la letra J, letra inicial del nombre de su novio y que generó más de un comentario de los seguidores de ambos, así como de las personas más cercanas a su entorno.

En entrevista con Sale el Sol, José Eduardo tuvo la oportunidad de conversar sobre este tatuaje y lo hizo muy a su estilo cómico.

“Es que yo ando como Belinda: ganando como siempre”, dijo ante los cuestionamientos de la prensa que compararon su noviazgo con las relaciones de la cantante española y cómo sus ex parejas han optado por marcarse con algo característico de su amada, como su rostro, sus ojos o nombre.

La joven presumió en sus redes sociales un grabado inspirado en el hijo de Victoria Ruffo. (Foto: paodalay_2203 / Instagram)

Aseguró que su novia decidió tatuarse su inicial y tal vez en un futuro él piense en seguir sus pasos con algún tipo de grabado.

“Bien, el cuerpo es de cada quien, puede hacer lo que quiera con él. No sé, nunca digas no y puede ser que sí (se tatuaría en honor a alguna novia)”, dijo contundente.

José Eduardo fue cuestionado sobre si en algún momento seguiría los pasos de Lupillo Rivera al plasmar el rostro de Belinda en uno de sus brazos.

“Ay mi Lupillo, como quiero a mi Lupillo. Cada quien hace lo que quiere con su cuerpo y para eso están los tatuajes, para presumirlos”, dijo ya en un tono bromista, muy característico en la familia Derbez.

Hay que recordar que hace unos años fue muy sonado el supuesto romance que sostuvieron Belinda y Lupillo Rivera, quien se tatuó el rostro de la cantante en uno de sus brazos aunque siempre aseguraron que se trató de un acuerdo entre ambos.

Esta parejita se distanció tiempo después y el hermano de Jenni Rivera aseguró que amó profundamente a la ex coach de La Voz México, por lo que no quitaría el grabado a menos que una nueva novia se lo pidiera.

“Ése (el tatuaje) se tiene que quedar ahí, así empeñé mi palabra y mi palabra vale. Solamente que si agarro pareja un día de estos y me pide que me lo quite, pues entonces ahí sí es otro tipo de respeto”, declaró en entrevista con De Primera Mano en Imagen Televisión.

La relación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay fue descubierto hace unas semanas (Foto: Instagram@paodalay_2203)

El noviazgo del hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez

La relación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay fue descubierto hace unas semanas porque la joven modelo publicó varias instantáneas al lado de su famoso novio.

Dalay catalogó al joven como su “príncipe” y “hombre perfecto”, a pesar de que el actor había mantenido preferido mantener su relación en el anonimato.

Derbez sí habló a inicios de año de su situación sentimental. “Estoy bien, estoy contento, estoy enamorado. Estoy feliz”, confesó en entrevista con el programa de espectáculos, De primera mano.

“Estoy bastante, bastante, bastante contento y creo que va a ser un buen año, espero. Y espero que sea un buen año para todos porque, ahora sí que el 2020 fue un poquito caótico”, añadió.

MÁS SOBRE ESTE TEMA