José Eduardo Derbez defendió las fotos en lencería de su hermana Aislinn

¿José Eduardo Dérbez se molestó con su hermana Aislinn? (Foto: Instagram@aislinnderbez/@jose_eduardo92)

Hace unos días, Aislinn Derbez enloqueció a sus seguidores en Instagram luego de que compartiera una breve serie de fotos donde se ve a la actriz de 33 años portando un sensual conjunto de lencería negra. En dichas imágenes aprovechó para mostrar los mejores atributos de su cuerpo ejercitado. Ahora fue el turno de su hermano, José Eduardo Derbez, de hablar al respecto.

Y es que entre las reacciones que destacaron en todas sus fotos, estuvo la del mismísimo patriarca de la familia, Eugenio Derbez. Él, a modo de broma, comentó en alguna de las publicaciones de su hija: “Yo no la eduqué así. Eso ha de venir del lado de su mamá”. En otros de los estados, el actor y comediante puso: “¿Cuál es la necesidad de destaparse?”.

Así, en Sale El Sol mostraron la reacción del actor y conductor de 28 años. José Eduardo defendió que su hermana publicara las fotos que quisiera: “Hace bien, ¿mi papá para qué se mete?”, respondió a forma de juego. “Si tiene con qué, que enseñe”.

Con una pose muy sugerente, Aislinn desencadenó varias reacciones de sus seguidores donde no dejaron de repetirle lo hermosa que es (Foto: Instagram de Henry Jimenez Kerbox)

Su reacción coincidió con la que tuvo su otro hermano, Vadhir, quien en redes alabó el trabajo fotográfico que hizo Henry Jiménez Kerbox con Aislinn: “Quedaron chingonsísim*s. Eres un ching*n y mi hermana guapérrima. Los quiero”,

Eso sí, el mismo Vadhir también siguió la broma donde no aprobaba que su hermana mostrara aquel lado tan atrevido: “¡Henry, ching*da m*dre! Deja de andar jalando a mi hermana al lado oscuro. Luego le gusta, ¿y qué sigue? Hasta se va a abrir Only fans. No, no, no”.

De vuelta a José Eduardo, también se atrevió a burlarse de que los mismos Aislinn y Vadhir tuvieran el atrevimiento de salir de viaje en plena pandemia. No hay que olvidar que los hermanos fueron a Big Bear Lake en California, Estados Unidos.

Hace unos meses, Aislinn y Vadhir salieron juntos de viaje a Estados Unidos (Foto: Instagram de Aislinn Derbez)

Así, el conductor de Miembros al aire bromeó: “Sí, ya vi. Pues ellos que andan de vacaciones. Los voy a mandar a covidiotas, porque no puede ser que estén viajando tanto. ¡Pues oye! No puede ser que estén viajando en pandemia y uno trabajando”.

Devuelta a las fotos sugerentes de la actriz de Hazlo como hombre, no hay que olvidar que no sólo obtuvo las reacciones contrariadas de su padre y su hermano Vadhir, sino también de otras celebridades del espectáculo mexicano. Una de las que destacaron fue la de Jaime Camil.

El actor de La fea más bella respondió a la descripción que Aislinn puso en una de sus fotos, es decir: “Pues @henryjimenz me convenció y me tomó estas fotos y sí me gustaron. Y bueno... aquí esperando a que @ederbez juzgue mi foto... lo bueno es que ya conoce bien a @henryjimenz, así que arréglense entre ustedes...”.

Lo que más destacó de sus fotos, fue lo bien cuidado que Aisliin tenía su cuerpo (Foto: Instagram de Henry Jimenez Kerbox)

A esto, Camil escribió: “No sólo te va a juzgar mi hermanito @ederbez. Yo también, en mi papel de Padre (de familia, no de iglesia), te voy a estar pidiendo que te me andes tapando, por favor”.

Otro de los comentarios que pudieron apreciarse en la serie de fotos fue el de Omar Chaparro, quien parecía impresionado por lo mucho que Aislinn había crecido, además de que le desconcertaba ahora verla en fotos atractivas: “Jesús María y José y pensar que yo cargué a esta chamaca... En una película. No vayan a pensar que estoy tan viejo como su padre @ederbez”.

El responsable de las fotos contó la historia detrás de las fotos que le tomó a la hija mayor de Derbez. A través de la publicación de las mismas imágenes protagonizadas por Aislinn, Henry Jiménez escribió: “Llevaba años intentando convencer @aislinnderbez de tomarle unas fotos sensuales al estilo Henry Jiménez. Ja, ja. ¡Hasta que por fin se me hizo! ¿Valió la pena la espera?”.

