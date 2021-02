Un actor de doblaje reveló por accidente detalles de “WandaVision” y perdió su empleo

Un actor de doblaje fue sustituido debido a una pequeña indiscreción (Foto: Disney)

Marvel Studios y Disney son compañías estrictas, por lo que a menos de que una persona sea parte del elenco principal de uno de sus filmes, es muy poco probable que mantenga su trabajo después de haber revelado una de las grandes sorpresas de estos.

Esto fue lo que lamentablemente le sucedió a Rodri Martín, un actor español que se dedica a hacer doblaje. El actor había sido contratado para hacer la voz de la versión castellana de “Quicksilver” en la aclamada serie “WandaVision”. Sin embargo, Martín reveló esta información antes de tiempo y fue despedido.

“Desde ayer, ya tenéis disponible en Disney+ ‘Bruja Escarlata y Visión’, la primera serie de Marvel Studios donde tengo el privilegio de volver a prestar voz a Evan Peters en el papel de Pietro”, escribió el actor desde el pasado 16 de enero en su cuenta de Twitter, en donde acompañó el mensaje con una foto del personaje.

Presuntamente, habría pensado que la plataforma liberaría todos los episodios en una misma noche, en la misma modalidad que Netflix.

El actor hizo un pequeño spoiler del quinto episodio de "WandaVision" (Captura de pantalla)

A pesar de que Martín borró el texto casi inmediatamente, ya era muy tarde, pues los más fieles fanáticos del universo de Marvel vieron el tuit y lo capturaron en sus dispositivos electrónicos. Muchos comenzaron a especular acerca de si el mensaje era verdad, pues el personaje al que dobló se trataba de Quicksilver, interpretado por Evan Peters, y no el Pietro traído a la vida por Aaron Taylor-Johnson, quien trabajó en el filme “Avengers: Era de Ultrón”, junto con Elizabeth Olsen.

Tanta especulación hizo que el mensaje se hiciera viral en cuestión de horas, y este dio la vuelta al mundo. Por su parte, el actor no solamente se deshizo del mensaje, pero también cambió su cuenta de la red social a modo privado, por lo que por semanas, no hizo ningún otro comentario al público.

Pero el pasado viernes se estrenó el quinto episodio de la serie, y esto trajo consigo Evan Peters a la pantalla chica. Las especulaciones volvieron a la vida, pero lo que algunos buscaron fue el nombre de Martín en los créditos de la versión castellana. Fue ahí que varios fans se dieron cuenta que las acciones no bastaron del español no bastaron y su voz fue rápidamente sustituida por el actor Manuel Gimeno.

Esta no es la primera vez que Marvel Studios decide hacer un cambio en el elenco de sus personajes. Emma Fuhrmann interpretó a Cassie Lang en “Avengers: Endgame”, pero fue sustituida por Kathryn Newton para la cinta “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”. De acuerdo con algunas versiones, esto se debe a lo que Fuhrmann compartía en redes sociales dentro de las grabaciones.

Su actuación fue sustituida (Captura de pantalla)

No obstante, es seguro decir que ni Tom Holland y Mark Ruffalo han sufrido destinos similares, a pesar de haber revelado puntos claves de sus películas y personajes. Pero, aunque no han sido despedidos, ellos mismos han confesado que no saben las tramas completas de las cintas para no revelar nada durante la etapa de promoción. Holland incluso ha tenido que viajar con Benedict Cumberbatch y Tom Hiddleston en función de “chaperones”.

Por lo pronto, “WandaVision” no se ha visto afectada en lo más mínimo, y su popularidad ha ido aumentando conforme se ha liberado cada episodio. La serie siempre es tendencia cada vez que se libera un nuevo episodio. Aunado a esto, las actuaciones, la trama y el guión han sido alabadas por la crítica.

