Arturo Peniche aún no se reconcilia con su esposa, de quien se separó hace ocho meses: “No pude ajustarme a sus necesidades”

Arturo Peniche y Gaby Ortíz se separaron en julio de 2020 tras 38 años de matrimonio (Foto: Twitter@CarLon_2020)

Arturo Peniche causó revuelo entre el público a finales de 2020 pues el veterano actor reveló que se había separado de su esposa Gaby Ortiz tras 38 años de matrimonio, y aunque en su momento no fue específico al revelar el motivo del distanciamiento que ocurrió en plena pandemia, sí dejo entrever que había diferencias al interior del duradero matrimonio.

También llamó la atención de sus seguidores el hecho de que el histrión jamás habló de un divorcio, es más, aclaró que nunca se divorciaría de su esposa, por lo que las dudas respecto a la separación comenzaron a surgir generando más suspicacias que certezas entre los fans del actor.

Y es que Peniche, desde el momento que hizo pública su separación y hasta ahora, ha reiterado que su amor por su esposa sigue intacto, sólo que han surgido diferencias que lo han hecho distanciarse y cambiarse de domicilio para ya no estar cerca de ella.

Arturo Peniche ha reiterado que sigue amando a su esposa y descarta el divorcio (Foto: Instagram @arturopenicheof)

Así lo dijo Peniche en octubre de 2020, cuando expresó que la relación con la mujer con quien se casó a los 20 años fue desgastándose al grado de ya no funcionar como antes.

“Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras.... ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí”, reveló el actor con la voz entrecortada en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

Entonces el primer actor de telenovelas afirmó que no considera el divorcio como una opción puesto que “ya no quiero fracasos en mi vida por eso no me divorcio… jamás me voy a divorciar... a lo mejor ella, me quito, a lo mejor ella necesitará divorciarse algún día, pero no creo que se pueda dar”.

Arturo Peniche reveló en octubre que "la pandemia acabó con sus amores" (Video: Mara Patricia Castañeda)

Peniche también compartió entonces que sus hijos estaban preocupados y entristecidos por la situación: “Les dije que se mantuvieran neutral, no les agrada el asunto, pero yo no puedo vivir con alguien a quien le estorbo, me hace sentir eso, la molesto hasta con la verdad, ya no quiero ofenderla”, agregó.

Ahora, a casi cinco meses de distancia el actor reflexionó sobre las lecciones que le ha dejado la pandemia pues perdió seres queridos y también sufrió la pérdida de la cercanía con su esposa:

“Esta separación espero que sea temporal con Gaby, estamos ajustando cosas, ella está en su casa y yo estoy en la mía”, dijo. “Yo sí amo, amo mucho a mi esposa, simplemente ya no pude ajustarme a ciertas necesidades que ella tiene y ella no se supo ajustar a ciertas necesidades que tengo y estamos platicando”, contó recientemente el actor de 58 años una entrevista para el programa Sale el sol.

La pareja se conoció cuando tenían 20 años por el hermano de ella; pronto llegaron al altar (Foto: Archivo)

Peniche sigue sin dar muestras claras de los motivos que lo llevaron a la separación, sin embargo dejó entrever que quizá la carga de trabajo habría sido un detonante para desgaste de la relación.

Ante la pregunta de si está reconquistando a su esposa, respondió confiado y con una sonrisa: “No tengo nada que reconquistar porque todo está conquistado. Estoy redescubriendo, estamos redescubriendo cosas y estamos haciendo ajustes, es importante que yo haga ajustes en mi vida. Yo trabajo desde los seis años y de pronto me volví workaholico y no había otra cosa más que mi trabajo”, aseguró.

Con estas respuestas, el protagonista de recordados melodramas de Televisa como María Mercedes y Amor en silencio, volvió a generar intriga respecto a cuáles serán esas situaciones que alejan a un hombre que ama a su esposa.

