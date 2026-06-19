Buscan a 4 desaparecidos en Presa de Zimapán tras volcamiento de lancha: ya se recuperó un cuerpo

El accidente ocurrió cerca de Loma Bonita cuando la embarcación, diseñada para seis ocupantes, se volteó y activó un despliegue continuo de rescate en la frontera de Hidalgo y Querétaro. Crédito: Protección Civil El marqués

Cuatro personas permanecen desaparecidas tras el naufragio de una embarcación en la presa de Zimapán, ubicada en la frontera entre Hidalgo y Querétaro. El incidente, ocurrido este jueves 18 de junio, movilizó a diversas corporaciones de ambos estados, que mantienen un operativo de búsqueda en la zona.

De acuerdo con información de las autoridades, la embarcación tenía capacidad para transportar a 6 personas, pero 9 personas se encontraban a bordo cuando la lancha volcó cerca de la comunidad de Loma Bonita, en Querétaro.

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Una mujer fue encontrada sin vida, mientras que otra logró sobrevivir al accidente. Las labores de rescate permitieron localizar a estos dos ocupantes, pero hasta el momento no se ha logrado ubicar a las otras cuatro personas reportadas como desaparecidas.

“De estas nueve personas, incluyendo al lanchero, solamente pudieron salir cinco personas y cuatro se ahogaron en el lugar. Un cuerpo ya fue recuperado”, mencionó Javier Amaya Torres, coordinador estatal de protección civil en Querétaro, en un video compartido en redes sociales.

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Operativo de búsqueda y rescate en la presa de Zimapán

Las acciones de búsqueda involucran a equipos de Protección Civil de Cadereyta, Tecozautla y Zimapán, además de unidades especializadas de Querétaro e Hidalgo. El despliegue incluye el uso de equipos de sonar y herramientas de exploración subacuática para analizar el fondo del embalse, considerado uno de los más extensos y profundos de la región.

“Los servicios que se desplegaron por parte de la coordinación estatal, activando incluso un cuerpo especial de rescate acuático del municipio del Marqués, de la Coordinación Municipal de Protección Civil del Marqués, junto con nuestro personal especializado también en rescate acuático de la Coordinación Estatal de Protección Civil”, menciono Amaya.

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El accidente ocurrió cerca de Loma Bonita cuando la embarcación, diseñada para seis ocupantes, se volteó y activó un despliegue continuo de rescate en la frontera de Hidalgo y Querétaro. Crédito: Protección Civil El marqués

Las tareas se concentran en puntos señalados por testigos que presenciaron el naufragio. Los trabajos abarcan recorridos de reconocimiento, mediciones de profundidad y la elaboración de estrategias para delimitar áreas prioritarias de rastreo. Las autoridades informaron que el operativo continuará de manera ininterrumpida hasta concluir las labores de localización.

“Se está trabajando todavía, vamos a trabajar hasta que el clima o las condiciones de luz nos lo permitan. Si hoy no se puede hacer, continuaremos el día de mañana en la misma zona, trabajando para el rescate de estas personas fallecidas”, agregó Amaya.

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Investigación y causas del accidente

Hasta ahora, no se han dado a conocer las causas que originaron el naufragio. La Fiscalía General del Estado de Querétaro ha iniciado las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. Las autoridades de ambos estados reiteran el llamado a la población a no difundir información no confirmada y a permitir el desarrollo de las acciones de rescate y esclarecimiento.

¿Qué características tiene la presa Zimapán?

La presa Zimapán es la segunda estructura de contención más alta del país con 210 metros, genera 292 megawatts de electricidad desde 1996 a través de un túnel de conducción de casi 21 kilómetros horadado en roca, el más largo del mundo para centrales hidroeléctricas en su momento.

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La CFE cuenta con 15 centrales hidroeléctricas de gran escala, ubicadas en los ríos Grijalva (Chiapas), Balsas (Guerrero-Michoacán), Santiago (Jalisco-Nayarit), Huites (Sinaloa), Mazatepec (Puebla), Papaloapan (Oaxaca-Veracruz) y Zimapán (Hidalgo-Guerrero), además de 10 de mediana escala y 35 mini hidroeléctricas. (CFE)

Operada por la Comisión Federal de Electricidad, la obra se ubica en el cañón de El Infiernillo, en los límites de Hidalgo y Querétaro. Su capacidad de generación equivale, en términos prácticos, al abastecimiento eléctrico de un estado como Tlaxcala.

Un embalse que puede cubrir hasta 23 kilómetros cuadrados

El lago artificial tiene una capacidad de almacenamiento de mil 360 hectómetros cúbicos. Su superficie varía entre 13 km² en nivel mínimo y 23 km² en nivel máximo. La cuenca hidrológica que lo alimenta abarca 11,896 km², con un escurrimiento anual promedio de 1,982 millones de metros cúbicos.

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Los ríos Tula e Hidalgo y San Juan de Querétaro son sus principales afluentes. Al unirse forman el río Moctezuma, que a partir de la cortina actúa como frontera natural entre ambos estados.

Pesca deportiva y turismo en el cañón del Infiernillo

Desde 1997 la presa es sede de pesca deportiva. La especie predominante es la tilapia; también se captura carpa común y, de manera incidental, lobina, aprovechada en torneos nacionales e internacionales.

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