La “muerte” de Luis Miguel y otras disparatadas historias que salpicaron a Juan Gabriel, Jenni Rivera y Joaquín Pardavé

Algunas de estas historias han sido protagonizadas por Luis Miguel, Jenni Rivera y Juan Gabriel (Foto: Cuartoscuro)

No es novedad que a las celebridades les levanten falsos de todo tipo. Ya sea sobre un escándalo con terceros, algún romance escondido, un fraude o incluso sus muertes, los chismes a su alrededor parece el pan de cada día para todo aquel que se digne de ser un artista en el medio del espectáculo.

Sin embargo, algunas de esas historias han sido tan descabelladas y hasta aterradoras que han trascendido no sólo a través de los medios de comunicación o Internet, sino también a través del tiempo.

Al parecer, el Sol de México estaría muerto desde los años 90 (Foto: Instagram @lmxlm)

Luis Miguel murió y fue reemplazado por un doble

En 2018, la vidente colombiana Deseret Tavares afirmó que Luis Miguel estaba muerto desde hace más de 15 años. En su visión, el cantante murió por órdenes de un hombre poderoso, un “presidente o gobernador”. En su versión, el Sol de México habría sido asesinado e incluso mencionó que dos mujeres estuvieron involucradas con el incidente.

Muchos consideraron descabellada esta versión. Sin embargo, volvería a dar de qué hablar cuando Jorge Carbajal, periodista de espectáculos, no sólo defendió esta versión, sino que dio una supuesta historia de lo que pasó en realidad. En su relato, Carbajal dijo que los sucesos ocurrieron en los años 90, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari.

Uno de los argumentos para decir que murió es que ahora sea tan abierto sobre su vida privada (Foto: Instagram LMXLM)

Por ese entonces, narró, Luis Miguel mantenía un noviazgo con la hija del mandatario. No obstante, dicha relación no sería aceptada por Salinas de Gortari debido a los rumores de que Luis Miguel consumía drogas. El incidente, no obstante, ocurriría durante una fiesta en Los Pinos, antigua residencia de los presidentes.

Dijo que, durante dicho evento, Luis Miguel habría consumido “un exceso de cosas” que lo llevaron a tener dificultades para respirar, además de dolor de pecho. Dichos malestares lo llevarían a colapsar afuera de la casa frente a todos los invitados. El presidente, para no armar escándalo, habría ordenado que enterraran el cuerpo del cantante cerca del asta bandera y, desde entonces, sólo hay un hombre suplantando al Sol de México.

Dicen que Juan Gabriel tuvo que fingir su muerte por seguridad propia (Foto: EFE /Gerardo Mora /Archivo)

Juan Gabriel fingió su muerte y vive escondido

Al buscar en Internet la fecha de muerte de El Divo de Juárez, aparece el 28 de agosto de 2016. Nadie dudó que el cantante del Noa Noa había dejado el mundo ese día. Al menos no hasta que apareció Joaquín Muñoz, ex-mánager del intérprete, en diciembre de ese mismo año para dar un anuncio que paralizó a muchos: Juan Gabriel sigue vivo y todo era parte de un complot en su contra.

En su versión de los hechos, Muñoz sentenció que “Quien se murió fue Juan Gabriel, pero Alberto Aguilera está vivo”. Durante los dos años siguientes, este personaje insistió que todo se trataba de un plan de Iván Aguilera, heredero universal del cantautor, su tío Jesús Salas y su madre Laura Salas. ¿El objetivo? “Desaparecer” a Juan Gabriel.

Algunas de las pruebas que han presentado para asegurar que Juan Gabriel vive son videos borrosos y de mala calidad (Captura: Archivo)

Si bien era difícil creer que el famoso músico se tuvo que ir para salvar su vida, pronto llegaron otras personas a secundar la historia de Joaquín Muñoz. De nueva cuenta, uno de ellos fue Jorge Carbajal, quien había empezado una investigación al respecto hasta que llegó a asegurar que mantuvo contacto con Juan Gabriel y hasta presentó supuestas fotos borrosas donde sale el cantante.

Muchas veces reiteraron el peligro que corrían al revelar tal información. Joaquín Muñoz, de hecho, llegó a dar supuestas fechas para el regreso del Divo de Juárez a la vida; no obstante, ninguna de esas fechas se hizo efectiva. Luego de que la familia y su abogado negaran rotundamente aquellos rumores, la historia poco a poco fue olvidándose.

La Diva de la Banda tuvo una trágica muerte en 2021 (Foto: EFE)

Jenni Rivera está viva y es youtuber

La Diva de la Banda falleció en un trágico accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012. Iban rumbo al aeropuerto de Toluca cuando se perdió contacto con el avión donde viajaban otras personas conocidas de la cantante. Ninguno sobrevivió y el caso quedó en un triste evento.

No fue hasta tiempo después que se revelara una antigua entrevista hecha a Jenni que sus seguidores se enteraron de algo. Al parecer, la cantante de Inolvidable habría recibido amenazas de muerte y estaba en riesgo constante. No se supo detalles al respecto más que una supuesta intervención del FBI en el asunto.

Muchos aseguran que Jenni Rivera tuvo que fingir su muerte con ayuda del FBI (Foto: Todd Williamson/Invision/AP, Archivo)

Fue de este punto que surgieron los rumores con relación a la artista. Lo que se cuenta es que Jenni Rivera tuvo que entrar a un programa de protección de testigos de esta agencia, por lo que tuvo que fingir su muerte y hacerse de una nueva identidad. La “prueba” de ello fue su supuesta reaparición en YouTube a través del canal I Cook U Cook We All Cook.

Muchos llegaron a suponer que Rivera ahora se dedicaba a hacer videos de cocina. Sus argumentos tuvieron que ver con que la voz de la presentadora era muy similar a la de la cantante, que alternaba entre español e inglés, que vieron el tequila de Jenni en algunos videos y que jamás se veía la cara de la youtuber en sus videos. No obstante, la dueña del canal no sólo tuvo que poner en privado su espacio, sino que tuvo que ir a desmentir aquellos supuestos.

Joaquín Pardavé fue un reconocido actor durante la Época de Oro (Foto: Twitter@LogIgualdad105)

Joaquín Pardavé fue enterrado vivo

Reconocido actor y comediante de la Época de Oro del cine mexicano, Joaquín Pardavé murió el 20 de julio de 1955. La causa de muerte oficial fue un derrame cerebral provocado por su presión arterial descontrolada. Cuando ocurrió la pérdida, Pardavé sería despedido y enterrado por su familia y gente cercana.

No obstante, algunos años después de su deceso, comenzaría un rumor alrededor de su muerte que dejó helados a muchos del miedo. Al parecer, medios como La Prensa compartieron esta historia que escaló muy alto, y es que afirmaban que Joaquín Pardavé fue enterrado vivo.

Murió cuando tenía 54 años (Foto: Twitter@CinetecaMexico)

Para sostener dicha historia, se basaron en una condición cataléptica que padecía el actor. Hay que apuntar que la catalepsia es un trastorno nervioso en el que una persona se queda inmóvil y puede no tener signos vitales, por lo que se cree que ha muerto. Esto es lo que pudo haber confundido a su familia y que los llevara a enterrarlo.

Esta leyenda apunta que, tiempo después, sus parientes tuvieron que exhumar el cuerpo del actor para ver su estado y se encontraron con la desagradable sorpresa de verlo boca abajo, con rasguños en la cara, así como en el ataúd, también tenía las uñas lastimadas. La historia parecía muy bien descrita, pero a lo largo de los años (y en reiteradas ocasiones) sus parientes tuvieron que dar la cara para decir que todo era falso y que Joaquín Pardavé murió, en efecto, por un derrame cerebral.

