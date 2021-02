El Mimoso reconocerá “con todo gusto” a la supuesta hija que tiene en caso de salir positiva la prueba de ADN

Desde hace semanas el cantante de regional mexicano ha sido señalado por abandonar a una hija y por agresiones físicas hacia otras mujeres (Foto: Instagram @mimosoyo)

Luis Antonio López, mejor conocido como “El Mimoso”, ha estado en la mira desde que hace semanas una mujer lo señaló como el padre de una hija de la que, aseguró, no se hizo cargo más que durante el embarazo. Y eso no es todo. También ha sido acusado de agredir físicamente a, mínimo, cuatro mujeres.

En entrevista transmitida en Ventaneando, sin embargo, el intérprete de Te equivocaste se mostró respetuoso sobre el tema. No pudo responder si, en lo personal, le gustaría que la niña de aquella ex-pareja suya fuera su hija, pero dijo que la reconocerá “con todo gusto, obviamente” si es que se demuestra que tienen relación sanguínea.

Remarcó que trata de hacer las cosas bien y que no mentirá sobre el tema: “Es que yo no puedo hablar incoherencias, no puedo ser una persona mentirosa, ¿me explico? Yo estoy haciendo las cosas como se tienen que hacer con un proceso que se lleva obviamente”.

El Mimoso no cerró la posibilidad de que fuera su hija, pero negó haber violentado físicamente a alguna mujer (IG: mimosoyo)

Aunque ya tiene tiempo desde que acudió a un abogado para saber cómo controlar la situación, Mimoso mencionó que por ahora está en espera para saber qué es lo siguiente que deben hacer para continuar el proceso para confirmar o desechar su paternidad: “Ya el abogado me dirá ‘¿Sabes qué? Es momento de hacer lo que se tiente que hacer para la prueba de paternidad’... y simplemente (debo) esperar”.

No es la primera vez que el cantante de regional mexicano habla de esta situación. Tampoco ha guardado silencio sobre las acusaciones que tiene de agresión física contra otras mujeres. Hace días, para el canal de YouTube, La Mega GDL Radio, explicó que no sólo fue una persona quien se refirió a él como una persona agresiva:

“Públicamente me voy a dirigir no solamente a esa chava, porque hasta el momento ha habido cuatro personas, cuatro mujeres, que se han expresado de mí y no sé por qué. (...) Pero, con toda la honestidad del mundo quiero pedirles mil y un disculpas a todas esas mujeres que tuvieron algo que ver conmigo”.

El cantante también se ha mostrado muy tranquilo sobre el tema (Foto: Cuartoscuro)

Así, explicó que, como todo ser humano, ha cometido errores, ha tenido deslices y que, aun así ha podido cambiar. No obstante, al hablar de las supuestas agresiones que cometió, quiso aclarar la situación:

“Sí, me equivoqué. Sí, cometí errores. Sí, llegué a ofender con palabras. Pero nunca fui agresivo con manos, nunca le levanté la mano a una mujer y jamás lo haría. La mujer merece todo un gran respeto y yo no puedo dejar de ser un caballero”.

De vuelta al tema de la supuesta hija, en dicha entrevista asumió su responsabilidad por la existencia de la menor y que, de nuevo, ha estado en contacto con su abogado para que “ahora sí” le puedan dar la prueba de ADN. Según el cantante, quiere sentirse seguro para poder responder como debe hacerlo un padre: “A lo mejor no voy a estar con ella, porque yo tengo otra vida. Pero estaría al pendiente de lo que se ofrezca. (...) Simplemente estoy tranquilo”.

Jessenia Cundapi habló para De Primera Mano sobre la supuesta paternidad del Mimoso (Captura: YouTube Imagen Entretenimiento)

Hace semanas, en el programa De Primera Mano, publicaron una entrevista a una mujer que se identificó como Jessenia Cundapi. En ésta, Cundapi aseguró que no sólo mantuvo una relación amorosa con el ex-vocalista de la banda El Recodo, sino que tuvieron una hija que nació en 2017. Entre otras de las cosas que relató Cundapi, destacó que Mimoso sólo estuvo presente durante su embarazo, pero que, una vez que nació la bebé, ya no ha aportado nada ni de manera “económica”, ni “emocional”.

Cundapi es también una de las mujeres que afirmó que Luis Antonio López llegó a agredirla y faltarle al respeto. Narró que, cuando se conocieron, fue obligada a subir al camión donde el cantante y su equipo habían llegado. A su vez, mencionó que “muchas veces me jaloneó del brazo, me lo dejó morado”.

Una de las acusaciones más delicadas que hizo en contra del cantante es que ha obligado a otras mujeres a abortar y que ha recibido amenazas hacia ella y su hija. De lo segundo afirmó que quienes tratan de amedrentarla son gente cercana al Mimoso. Ante estas y otras acusaciones, el cantante se ha negado en varias ocasiones.

