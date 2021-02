Murió Servando Cano, histórico promotor de Los tigres del norte, Intocable y más exponentes del regional mexicano

Servando Cano falleció a los 78 años a causa de un paro cardiaco (Foto: Cuartoscuro)

La tarde de este lunes 8 de febrero se dio a conocer en las redes sociales el fallecimiento del empresario regiomontano Servando Cano, quien fue uno de los hombres de negocios más emblemáticos del estado de Nuevo León al llevar las riendas de la carrera de diversos exponentes musicales del género regional mexicano a través de las décadas.

Según confirmó su familia, Servando perdió la vida a los 78 años a causa de un infarto poco después de las 15:00 horas. El empresario manejó durante muchos años las presentaciones en vivo de artistas del género como Intocable, Los Tigres del Norte, Pesado, La leyenda, entre muchos otros.

“Fue un infarto, falleció en un hospital, no fue Covid” , declaró su hijo.

Servando Cano comenzó su carrera al lado de Cornelio Reyna (Foto: Twitter@CesarParga_)

Fueron 56 años de trayectoria los que el manager se mantuvo al frente de Serca Representaciones, empresa de promotoría artística que fundó en Nuevo León por la que desfilaron una gran cantidad de músicos y bandas de géneros norteños, rancheros, banda y gruperos, siendo los famosos bailes que se realizaba en la popular Expo Guadalupe un evento que estaba tradicionalmente bajo el cargo del fallecido promotor.

Icono de la industria musical en el norte del país, realizaba el palenque, ahora conocido como el Domo Care en Monterrey y llevó la música mexicana más allá de las fronteras nacionales. Uno de sus representados más famosos fue Ramón Ayala hace casi seis décadas, y aunque principalmente representó a la música norteña también manejó las carreras de agrupaciones texanas que llegaron en la década de los 90 a Monterrey.

A últimas fechas y para diversificar el Domo Care Servando realizó conciertos de otros géneros como pop y rock en los palenques, manejó en el estado incluso la agenda de Gloria Trevi y llegó a gestionar las presentaciones iniciales de Jenni Rivera.

Servando Cano fundó su empresa Serca Representaciones, con la que logró un gran éxito en el género musical (Foto: Cuartoscuro)

Con sus ‘bailes’ generaba gran expectación en diversos estados de la República Mexicana y en Estados Unidos, con su Tejano Day, en Houston, donde los artistas de Servando eran los más ovacionados y encabezaban el cartel. Considerado ya un icono en el ambiente del regional mexicano, el 1 de noviembre de 2012 su trayectoria fue reconocida en Las Vegas, Nevada con una estrella en el Paseo de las estrellas.

A últimas fechas y derivad de la pandemia, Servando se mantenía desde su casa al tanto de los manejos de sus oficinas ubicadas en Nuevo León, Houston y McAllen.

El hombre que también fue reconocido por la Asociación de empresarios de entretenimiento, transformó el Domo Care, dentro de Expo Guadalupe, donde recibió a artistas de la talla como Valentín Elizalde, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, Vicente y Alejandro Fernández y Paquita la del barrio, cantantes que confiaron en la experiencia del promotor y con el que lograron exitosos Sold outs.

Cano se mantuvo activo laborando hasta los días de la pandemia, cuando manejaba sus negocios desde casa (Foto: Twitter@CesarParga_)

El gobernador de la entidad, Jaime Rodríguez, lamentó la pérdida de quien impulsó el espectáculo en el estado. “A nombre del gobierno de Nuevo león, de mi familia y un servidor, expreso mi más sentido pésame por el lamentable fallecimiento de mi amigo, el gran empresario y promotor de la música, Servando Cano Rodríguez”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter,

Sobre los inicios de su trayectoria, Cano contó que en 1964, fungía como empleado de un banco, pero gracias a su amistad con Ramón Ayala y Cornelio Reyna, y debido a su insistencia, el neoleonés se convirtió en representante del grupo Relámpagos del Norte, comenzando así los cimientos de su exitosa carrera tras los escenarios. Desde entonces se desempeñó como manager de más de 50 agrupaciones que vieron sus momentos de mayor éxito al lado del empresario.

"El bronco" lamentó el deceso del afamado representante musical (Foto: Twitter)

En 2018 recibió la presea al mérito ciudadano Francisco de Barbadillo Vitoria, en la categoría Cultura Popular, por parte del gobierno de Guadalupe, Nuevo León.

“Me dio una inquietud de entrarle a la música, a mí me gustaba mucho y ahí empecé, manejando a ese grupo. Tengo 53 años de carrera, manejando artistas, haciendo eventos y sigo en eso todavía. Primero decían que la música norteña nomás entraba aquí en el norte y hoy me hice una meta de hacerla nacional e internacional y la he logrado hasta ahorita”, dijo Servando en 2018 cuando recibió tal distinción.

“Viví bastantes años en Guadalupe y conozco bastante bien la ciudad, y el señor alcalde que está ahorita es amigo mío, y me siento tranquilo y contento”, añadió.

