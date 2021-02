Alma Medina, hija del líder de Patrulla 81, se quitó la vida a tres meses del fallecimiento de su padre

Alma Rosa Medina fue hallada sin vida y con una soga al cuello (Foto: Instagram @Patrulla81)

Este domingo se dio a conocer a través de la Fiscalía de Durango el suicidio de Alma Rosa Medina Gámiz, de 41 años de edad, hija del cantante José Ángel Medina, vocalista y fundador de la banda de regional mexicano Patrulla 81, quien falleció el pasado mes de noviembre víctima de la enfermedad de COVID-19.

José Ángel Medina, fallecido en noviembre por COVID-19, fundó Patrulla 81 en 1981 (Foto: Instagram @patrulla81oficial)

Este sábado 20 de febrero ocurrieron los hechos cuando cerca de las 16:00 horas en la ciudad de Durango, una llamada de auxilio alertó a las autoridades y al equipo de emergencias: se notificó del estado inconsciente de una mujer en el fraccionamiento Lomas del Parque. Dicho aviso fue hecho por la hija de la fallecida, quien reportó haber entrado en su vivienda al cuarto donde se encontró con la mujer atada con una soga al cuello.

Elementos de la Cruz Roja y de distintas corporaciones de seguridad local acudieron a la vivienda ubicada en el Fraccionamiento Lomas, en el Cerro del Sacrificio, donde tras intentar reanimarla, confirmaron el deceso de la mujer que, según se informó, padecía cáncer de laringe y recientemente había sido diagnosticada con COVID-19, por lo que ya habría estado en tratamiento para hacer frente a la enfermedad.

Apenas a finales de enero, Alma celebró discretamente su cumpleaños (Foto: Facebook)

Al establecer que ya no contaba con sus signos vitales, el cuerpo de la fallecida fue trasladado al anfiteatro, donde se confirmó en la necropsia de ley que la causa del deceso de la mujer fue suicidio derivado de la asfixia por ahorcamiento.

Respecto al estado de ánimo en que se encontraba Alma Medina que la llevó a tomar la decisión de terminar su vida, trascendió que la mujer estaba atravesando una racha de bajo ánimo que se agravó cuando fue diagnosticada por la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2.

Sobre su contagio, se conoce que la hoy fallecida viajó a la Ciudad de México en diciembre de 2020, donde permaneció algunas semanas para regresar a Durango, donde fue diagnosticada. De igual manera se dieron a conocer en las redes sociales algunas publicaciones de la mujer que delatan un deterioro en su estado anímico, y dejan ver que la relación con su hermana no era la mejor.

Días ates de morir, compartió en su red social algunos mensajes depresivos (Foto: Facebook)

En la última publicación de Alma Rosa, fechada apenas este 17 de febrero, se puede leer: “Así se hacen los chismes, como reguero de pólvora. Yo llegué a ver a mi mamá y mi hermana no me dejó verla, quién sabe qué tanto alegaba porque cuando se pone a discutir habla muy rápido. Total: yo le dije ‘si está enferma, dámela para llevarla al doc (doctor)’ y me volvió a decir ‘¡no la vas a ver!’”

En otro mensaje que publicó ese mismo día más tarde, Alma Rosa habló de su muerte compartiendo una imagen con el texto: “¿qué pasa si hoy muero? -Nada… Hoy te velan, mañana te entierran y con el tiempo te olvidan”, pero ella agregó: “ni siquiera irían a mi funeral”. En otra publicación compartida el 12 de febrero, Alma posteó la ilustración de un corazón con heridas bajo el título “En memoria de lo que fui”, mensajes que podrían indicar un estado de ánimo deteriorado que pudiera haber sido detonante del suicidio que días después cometió.

La noticia tomó por sorpresa a sus familiares amigos, quienes escribieron sus recuerdos con Alma (Foto: Facebook)

En las redes sociales de la agrupación Patrulla 81, oriunda de Durango y popular en toda la región, aparece un moño negro y la letra de la canción Puerto de ilusión, ante lo cual los seguidores de la banda han preguntado intrigados de quién se trata el fallecimiento, siendo que no se publicó más información y el público tiene muy fresco el recuerdo de la muerte de quien fuera líder y vocalista de la agrupación.

Algunos seguidores ya han externado sus condolencias a los miembros de la banda, entre quienes la conforman algunos hermanos de la fallecida, quienes no se han pronunciado al respecto.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: