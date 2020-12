Tres inyecciones de vitaminas, un dolor inmenso y una bacteria: los últimos días en la vida del cantautor Jerry Demara

La última transmisión en vivo de Jerry Demara donde detalla su padecimiento. El músico nacido en Mexicali denunció en su Instagram la ineficiencia del personal médico que lo atendió en California (Video: Instagram @jerrydemaraofficial)

Este lunes se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Jerry Demara, cantautor de música regional mexicana que contaba con más de una década de trayectoria y una nutrida base de fans. La noticia del deceso la dio a conocer el también cantante y egresado del reality show La Academia, Raúl Sandoval, quien ya días antes había solicitado una “cadena de oración” entre sus seguidores para pedir por la salud de Jerry, quien perdió la vida a causa presuntamente del ataque de una bacteria.

Aunque su familia no ha revelado la causa oficial de su muerte, trascendió que el nominado al Grammy Latino 2018 falleció por haber contraído una bacteria que se le extendió por su cuerpo luego de haber recibido inyecciones de vitaminas. Se sabe que su estado de salud era tan grave que al final de su estancia en el hospital estuvo conectado a un respirador artificial y sufrió dos paros cardiacos.

Jerry, quien participó en 2012 en el programa La Voz México, donde se dio a conocer compartiendo escenario con su coach Paulina Rubio, a quien dijo admirar y sentirse agradecido por su apoyo, realizó una transmisión en vivo este sábado 28 de noviembre desde el hospital, donde comunicó que estaba pasando por “horribles dolores” en el cuerpo, especialmente en los glúteos tras haberse inyectado vitaminas.

“¿Nadie anda por ahí? Estoy aquí en el Hospital del Centro. Estoy en el hospital porque tengo un problema en los glúteos, por error es que usé tres diferentes… en tres diferentes días, alejados y todo, me inyecté una vitamina cada día, antier me puse la última, pero fue en el mismo lado. Tengo seis horas con un dolor “del 12”. Ya me tomé todo lo habido y por haber y vine aquí al Hospital del Centro”, expresó el músico que perdió la vida a los 42 años en el Pioneers Memorial Hospital de California en Estados Unidos.

Con su rostro desencajado de angustia y cansancio, el cantante nacido en Mexicali también denunció la ineficiencia del personal médico, y aseguró que tras seis horas de dolor, no lo habían atendido:

“Horrible, horrible, horrible, son malas personas aquí, de verdad, (siento) mucha impotencia, pedí agua, estoy pidiendo agua porque como tengo mucho dolor se me reseca mucho la garganta. Y el agua la tenían… me dijeron que la tenían adentro del hospital, estamos en la parte de afuera, me dijeron que la tenían adentro y hace ratito me levanté y me quise salir, entonces cosas así, nomás les digo porque la neta tengo un dolor increíble, tengo seis horas con él, ya me pueden ver la cara cómo estoy, mis labios están todos secos y aquí te tratan de lo peor, de lo peor”

“Hay un muchacho aquí que… de lo peor…. Tengo una impotencia. Una doctora que también es enfermera ya les dije mil cosas, hasta de lo que se van a morir, la verdad, pero no es suficiente. La neta no es suficiente, nomás para que sepan, del Hospital del Centro, no sé qué pueda proceder, qué pueda hacer. Ya hablé con el encargado, me dio su número, me contestó dos veces y ya no me contestó, tengo dos horas y media aquí o tres horas, me atendieron a la hora, quince, me dieron dos pastillas y no me hicieron absolutamente nada, el dolor sigue en once, en doce, pero bueno, les mando un abrazo OK?”, finalizó en la que fue su última transmisión.

Horas antes de transmitir en vivo, fue su esposa Claudia Plascencia quien escribió en su red social: “Jerry está muy bien del Covid, sin síntomas. Lo que trae es un dolor intolerable en la pierna y nalga, casi se desmaya, delirando y vomitando, pero ya estamos en el hospital de Brawley, esperamos que salgan mejor las cosas acá”. Por dicho mensaje podría inferirse que el músico también habría sufrido el contagio por coronavirus.

Fue la misma Claudia quien esta tarde lamentó el deceso del cachanilla: “Familia y amigos, el amor de mi vida ya está gozando de la Gloria de Dios. Gracias a todos por sus oraciones, te amo por siempre”.