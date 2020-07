Tras 27 años de historia, Grupo Pesado complace a su público y reflexiona sobre la pandemia

Beto Zapata, Pepe Elizondo, Julio Támez, Luis Mario Garza y Toño Pequeño forman la alineación de Grupo Pesado (Foto: Instagram @grupopesado)

Grupo Pesado está de vuelta en la escena musical con Le di, un tema romántico con el que la agrupación originaria de Monterrey retoma el sonido con el que se lanzó a la fama en los años 90, en charla con Infobae México , la emblemática agrupación de música norteña cuenta sus planes y reflexiona sobre su carrera.

“Teníamos la intención de hacer un tema con unos arreglos sencillos, enfocarnos más en la historia, nos llegó un tema de la autoría de Salvador Aponte y Marlon Félix, grandes compositores. La subimos a nuestro canal de Youtube y nos damos la sorpresa de que en las primeras 24 horas alcanzó el primer millón de views y nos dio a saber que la gente sigue muy al pendiente de lo que estamos haciendo con nuestra música”, expresa el fundador, primera voz y acordeonista, Beto Zapata.

Tras 27 años de trayectoria y con numerosos éxitos como Te quiero, te amo, Chiquilla cariñosa y Cielo azul, cielo nublado, el grupo norteño que ha sido nominado 15 veces al premio Grammy ha sabido mantenerse unido a su público, quien no ha dejado de apoyar sus proyectos aún en medio del periodo de confinamiento por el que actualmente atraviesa gran parte del mundo. Espera con ansias volver a los escenarios y concretar sus planes con Los Tigres del Norte y Ramón Ayala, con quienes planeaba una gira que iniciaría este año.

“La gente ya tiene muchas ganas de vernos, y nosotros de complacerlos, lamentablemente se atravesó esto de la pandemia y lo único que pudimos hacer fueron transmisiones, la gente muy contenta y nosotros complaciéndolos, ellos enviaron imágenes escuchándonos, estando con su pareja o con su mamá, solicitando temas del ’93 hasta el tema anterior que tenemos al aire. Y bueno, fueron dos conciertos con una cierta nostalgia pues porque no estás escuchando al público corear la canción, no estás escuchando el aplauso”, admite el músico con aire melancólico al recordar el show online que ofrecieron para festejar a las madres en su día desde la Arena Monterrey y al que invitaron compañeros como Lorenzo de Monteclaro, Don Chayo, Arnulfo López y Catarino Leos.

En cada álbum, el quinteto regiomontano incluye algún elemento innovador como mezclas de música norteña con ritmos latinos, con acordeón, bajo sexto y batería (Foto: Instagram @grupopesado)

Beto Zapata cuenta que ha aprovechado esta situación para procurar la convivencia en familia y también para experimentar en la creación de nuevas melodías, sin dejar de lado la expectativa de lo que vaya a ocurrir tras el confinamiento:

“Estamos preocupados por qué es lo que sigue, estamos preocupados porque las cifras siguen en aumento, y bueno, nos toman como referentes para la gente, hemos hecho unos comerciales donde le decimos a la gente ‘quédate en casa, lávate bien las manos, usa gel antibacterial, usa cubrebocas, mantén la distancia’ ¿cómo estamos en la casa? pues tenemos más tiempo para estar en la parrilla, y tenemos más tiempo para estar con nuestra esposa, con nuestros hijos y también tenemos tiempo, yo en lo personal, empecé una canción que he podido terminar, pero son unas melodías instrumentales que después las voy a empezar a subir a nuestras redes para que la gente pueda disfrutar al estilo de antes”.

El acordeonista considera que el periodo de aislamiento bien puede ser una oportunidad para propiciar la reflexión y generar la unión de la humanidad:

“ Hay que hacer conciencia de que el mundo nos está reclamando de tanto maltrato que le hemos dado, tanta desunión que hay entre seres humanos, debemos de dejarnos de egoísmos, de rencores, de odio y cuidar del mundo para dejarles algo mejor a nuestros hijos . Yo creo que es poca la gente que está haciendo esa reflexión, todos decimos ‘ahora hay más tiempo para hacer eso’ o ‘hay más tiempo para dormir’, ‘hay más tiempo para estar viendo las series’ yo creo que es bueno sentarte en la mesa, con tu familia y empezar a ver la realidad, empezar a ver por qué motivo pasan este tipo de situaciones negativas en el mundo y empezar a entenderlo”

Grupo Pesado se jacta de ser un proyecto estable y consolidado con los mismo integrantes desde hace más de dos décadas (Foto: Instagram @grupopesado)

El desgaste del planeta Tierra y los abusos que la humanidad ha tenido contra la naturaleza son temas que el vocalista de Grupo Pesado considera que han contribuido a generar la actual pandemia de coronavirus, y ejemplifica el tema con la reciente aparición de osos silvestres en el cerro Chipinque, de Nuevo León.

“En Monterrey, que están viendo muchos osos la gente que va a hacer ejercicio se ha topado con esos animalitos, y ellos están reclamando que invadimos su espacio, entonces de todas esas cosas que están sucediendo deberíamos de ponernos a transmitir o subir fotografías o mensajes positivos para que se hiciera una cadena y el mundo sepa que es momento de un cambio de nosotros para poder mejorar la situación, por lo pronto, pedirle a Dios que pronto pase esta pandemia, pero el tiempo que tenemos concentrarnos en tratar de mandar un mensaje positivo”, reflexionó el cantante, quien también contó que los intereses musicales de Grupo Pesado podrían llevarlos a generar nuevas colaboraciones.

Hay muchos artistas que admiramos, admiramos y respetamos, pero sería genial de repente poder hacer una participación con Marco Antonio Solís El buki, con Pedro Fernández, sería algo padre, estoy buscando que se dé este acercamiento para poder realizar algo

La agrupación formará parte del homenaje por los 40 años del grupo Invasores de Nuevo León (Foto: Instagram @grupopesado)

Teniendo como base musical la mezcla de acordeón, timbales, batería, bajo y guitarra, con los que han dejado huella en la tradición norteña, a la que han rendido tributo en álbumes como Desde la cantina, con temas clásicos del género, la agrupación se enorgullece de contar con la misma alineación de integrantes desde hace 20 años, lo que los consolida “como una familia”.

Tras 30 álbumes de estudio y gran cantidad de conciertos realizados en México y Estados Unidos, principalmente, el grupo ve con buenos ojos el surgimiento de nuevos valores de la canción norteña, a quienes aconseja luchar con perseverancia para seguir poniendo el nombre de este género por todo lo alto.

Hay mucho talento, hay muchos grupos nuevos que vienen arrancando muy fuerte dentro del regional mexicano, no sé cuánto tiempo nosotros estaremos arriba en los escenarios pero sería padre como que pasar la antorcha o darle la mano a alguien más para que continúe con la flama de la música norteña

Respecto a unir esfuerzos con un artista del género urbano, tan popular de unos años a la fecha, el intérprete tiene en la mira al cantautor puertorriqueño Residente.

“Fíjate que el norteño no está peleado con ningún género, de hecho le comentaba a mi compañero Julio, que yo por él conozco algo de muchos otros géneros, yo por lo general escucho música norteña o música de banda, hay un artista que se presentó con los Tigres del Norte, el que estaba con Calle 13 (René Pérez “Residente”), tiene letras muy bonitas, que a lo mejor no conoce a Grupo Pesado pero sería padre de repente hacer algo interesante con un tema de Pesado o con un tema de él, sigo muy poco artistas de ese género pero me gusta cómo piensan, me gusta las canciones, la letra cómo las maneja, sería algo muy, muy bueno.”, finalizó el vocalista de Grupo Pesado, quien desea muy pronto reencontrarse en persona con su público.

