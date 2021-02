Entre llanto y desesperación, uno de los Mascabrothers reveló su difícil situación económica

German Ortega dijo que tiene miedo por la crisis que vive el teatro y la falta de trabajo (Captura de Pantalla: Youtube @unicable)

La pandemia causada por el COVID-19 ha dejado sin trabajo a diferentes personas que se dedican a sectores del entretenimiento y el espectáculo. Pese a que la Ciudad de México pasó a semáforo naranja, algunas actividades como el teatro y los conciertos siguen suspendidos.

Ante esta situación, el comediante Germán Ortega ,integrante de Los Mascabrothers, dijo estar preocupado por la situación que afecta a su trabajo y colegas del teatro, en entrevista para el programa Sale el Sol lloró al decir que vive una crisis económica por la falta de empleo y que no tiene dinero para pagar la luz.

“No les digo que estoy muriendo de hambre, no, no, tengo pánico, tengo miedo. Hablo en nombre de muchos compañeros que no tienen trabajo”, dijo Ortega al dar detalles de cómo se siente por no tener ingresos económicos.

El comediante emprendió "Relatos macabrones" nuevo proyecto en Televisa de los hermanos Ortega (IG: relatosmacabrones)

Hizo un llamado a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que tome acciones y permita la reactivación de las obras teatrales, ya que después de 11 meses sin actividad, Germán Ortega compartió sus sentimientos y afirmó estar desesperado por el panorama que experimentan los actores.

“Jefa de Gobierno, ¿Cómo le voy a hacer para pagar mi luz?, ¿Cómo le voy a hacer para pagar...?¿Qué hago?... de verdad, si yo estoy desesperado, imagínate varios compañeros”, fueron las palabras del productor teatral.

En el mismo programa de Imagen Televisión mencionó el nombre de colaboradores cercanos que tampoco tienen trabajo y están a la espera de la reactivación del sector del entretenimiento. Mostró su molestia y desesperación por no tener las oportunidades económicas de superar esta crisis “¡¿Qué quieren que hagamos?!”, exclamó después de su intervención.

El productor afirmó que conoce a varios compañeros del ámbito teatral que no tienen trabajo y están desesperados. (Captura de pantalla Venga la alegría)

En agosto de 2020, las autoridades capitalinas permitieron la reapertura de los teatros con un aforo del 30% de la capacidad del lugar en espacios cerrados y 40% en espacios abiertos. Los asistentes debían de portar cubrebocas y careta a lo largo de toda la función y su estancia en el lugar.

Para la primera semana de diciembre, Claudia Sheinbaum anunció el cierre de actividades no esenciales debido al aumento de casos positivos por SARS-COV2 y el aumento de hospitalizaciones, por lo que los teatros tuvieron que bajar el telón hasta nuevo aviso.

Sobre este tema, el actor mostró su inconformidad por las acciones del gobierno de la ciudad y comentó que con un aforo reducido no puede financiarse la producción total de una obra, por lo que en su equipo de trabajo tuvieron que reducirse sus salarios.

En agosto de 2020 la CDMX permitió la reapertura de teatros con un aforo del 30% de su capacidad (Foto: Archivo)

“Con un 30% no alcanza para pagar, para pagar una nómina. Ok, entramos todos al juego con el 30% y todos nos bajamos el sueldo, bueno, pues logras sobrevivir”, resaltó el Mascabrother ante la oportunidad que tuvieron para trabajar con público reducido.

También habló de que los bancos ya le cancelaron tarjetas y por la situación anímica que viven las personas desempleadas es un momento sensible para todos.

Los Mascabrothers compartieron sus intenciones de emprender nuevos proyectos que les permita generar ingresos mientras termina la pandemia. (IG: programahoy)

“Debo colegiaturas, ya me cancelaron tarjetas ¿a qué grado esperemos que llegue? A que me vuelva loco y salga a correr en la calle, porque ‘aguas’ estamos en depresión, todos, estamos muy sentibles. Yo vivo con tensión todo el día”, añadió el comediante.

A principios de enero, Germán Ortega dio a conocer que toda su familia contrajo la enfermedad del coronavirus, en un programa de espectáculos habló de su experiencia y cómo pudo sobrevivir a ese momento crítico y delicado de salud.

