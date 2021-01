“Es una sensación horrible el que no te sepa nada”: Germán Ortega el “Mascabrother” habló de su experiencia con el COVID-19

El comediante Germán Ortega decidió sincerarse y habló sobre su difícil experiencia luego de sobrevivir a su contagio de COVID-19, pues recientemente informó que toda su familia había contraído la enfermedad.

Fue mediante una entrevista al programa de espectáculos Ventaneando, en donde Germán aseguró que cuando se enteró que había dado positivo al padecimiento, tuvo sentimientos de angustia que causaron que se echara a llorar, porque desafortunadamente su esposa y su hijo también resultaron contagiados.

Así lo relató Germán al programa de Azteca:

El comediante aseguró que se encuentra completamente recuperado de la COVID-19 pero su esposa aún tiene algo de síntomas pero parece que ya van cediendo pues tanto ella como su hijo ya pueden detectar algunos sabores y se sienten contentos de la mejoría que van presentando:

Dice que es una sensación horrible el que no te sepa nada, parece como si tuvieras una bolsa de plástico y sientes que pasas las cosas y nada. A Leonardo ya le sabe la comida, ya huele a un 85-90%. Angélica hace dos días se hizo un café y le supo, bueno hasta lloramos (...) Yo creo que ya estoy dado de alta, mi hijo también puede que sea hoy, nada más falta Angie... pero ya estamos acá y aún así nos seguiremos cuidando

Conocido por su papel en “Los Mascabrothers”, en donde participa junto a su hermano, Freddy Ortega, Germán es uno de los comediantes más reconocidos de todo México, prueba de eso es el gran recibimiento que ha tenido su nuevo proyecto en Televisa “Relatos Macabrones”.

Por ello el trabajo no se detiene, por lo que ya se prepara para regresar a la actuación aunque de forma virtual, en esta ocasión con el “Cuarentenorio Cómico”:

Estamos muy contentos con el resultado que obtuvimos con ‘Relatos Macabrones’ (...) Ahorita nosotros nos estamos preparando para un stand up, que vas a hacer Freddy y yo, está ‘El Cuarentenorio Cómico’ (...) Estoy muy agradecido porque tenemos trabajo a pesar de la pandemia

El actor aseguró que la lucha contra la pandemia se trata de una responsabilidad que no sólo es del gobierno sino que también es de la gente en general porque mantener la cuarentena y respetar las medidas de sanidad es una de las formas en las que se puede debilitar la enfermedad y ayudar a que los contagios disminuyan:

Estamos por regresar, esperemos lo que nos indique el gobierno o lo que nosotros dictemos, porque de nosotros depende que esto no se haga más largo y estamos listos. Por ahora no sabemos que suceda con ‘Relatos Macabrones’ pero nosotros estamos tejiendo las redes para otra gran pesca. Nos estamos preparando para un stand up que vamos a hacer Freddy y yo