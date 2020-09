“Me lo anduve cachondeando”: Lyn May reveló sus amoríos con “El Loco” Valdés y sus hermanos

La bailarina exótica de ascendencia china declaró haberse relacionado con integrantes de la llamada "dinastía Valdés" (Foto: Archivo)

Tras el fallecimiento del emblemático actor de comedia Manuel “El loco” Valdés”, el público mexicano se conmocionó por la pérdida del artista que durante décadas demostró su calidad histriónica y sus dotes para hacer reír a la audiencia.

Varios famosos han emitido sus condolencias a la familia Valdés y muchos otros han rememorado anécdotas recordando al papá de Cristian Castro y hermano del legendario “Tin Tán”, y fue la bailarina exótica Lyn May quien recordó al fallecido comediante y aseguró que sostuvo un romance con él.

Fue en una charla para las cámaras del programa Venga la alegría que la vedette confesó que durante el periodo de convivencia que tuvo con Valdés se dio algo más que una amistad y aseguró que tuvo un romance casual con él.

Lyn May y Wanda Seux; figuras emblemáticas del cine de ficheras y de la época del cabaret de la Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro)

A las afueras de la agencia funeraria donde se veló el cuerpo de Wanda Seux, con quien hace varios años tuvo una rencilla, Lyn mencionó el romance que sostuvo con Manuel Valdés:

“Se fue “El Loquito”, y yo también hice películas con “El Loquito”. Trabajé muchísimo con él, me dolió mucho y lloré mucho, pero nos tenemos que ir”, expresó la bailarina acapulqueña de ascendencia china.

Al ser cuestionada si en algún momento de su vida sostuvo un amorío con el comediante, Lyn May contestó con su peculiar estilo:

“Un poquito, trabajamos en Televisa y sí me lo anduve cachondeando”, aseguró.

La artista contó que se encuentra preparando una publicación donde revelará múltiples romances que sostuvo en su juventud con distintos personajes de la esfera pública y política:

“ Hay muchas cosas que no saben y por eso voy a sacar mi libro y ahí van a saber a cuántos me cachondée ”, expresó la actriz totalmente vestida de negro antes del sepelio de Wanda Seux.

Manuel Valdés fue un gran conquistador y tuvo fama de "Don Juan" (Foto: Archivo)

La actriz que ha participado en películas como Tívoli y en el documental Bellas de noche expresó que de “El loco” sólo mantiene buenos recuerdos:

“Era muy buena persona, era un caballero, maestro de la comedia, bailarín clásico, cantante. Era un gran artista, pero a él le dio por ser cómico, era muy bueno como sus hermanos”, expresó.

Directamente y sin tapujos, May aseguró que además de haber sostenido una cercana relación con Manuel, también tuvo qué ver con Germán y otros integrantes de la llamada “dinastía Valdés”.

“Con el Loquito, con Tin Tán y todos ellos sí cachondemos” , reveló.

Lyn May ha declarado que cada vez son menos los talentos de aquella época que continúan con vida (Foto: Instagram)

Respecto a la despedida de quien fuera su amiga y compañera de profesión, bailarina exótica que triunfaba en los cabaretes y en la sexy comedia de los 70 y 80 en el celuloide, Wanda Seux, Lyn fue una de las primera en manifestarse y en rememorar anécdotas de vida:

“Hasta pronto amiga Wanda, te extrañaremos mucho todas las vedettes ”, compartió también en una fotografía en donde aparece al lado de la hoy fallecida, y la Princesa Yamal en sus redes cociales.

Unos minutos después de externar sus condolencias en Twitter, la bailarina sostuvo una charla telefónica en el programa De primera mano para hablar del episodio en el que se enemistó con la fallecida vedette paraguaya nacionalizada mexicana, y también para recordar al aire alguna anécdota que vivió a su lado en la llamada “época de oro de los salones nocturnos” de la Ciudad de México.

“Estoy muy consternada, muy triste, preocupada porque ya tenía mucho tiempo Wandita enferma y ya nos llevábamos muy bien. Tú sabes que era de la época de las bellezas que ya no hay, de mi época ”, dijo la estrella.

La vedette Wanda Seux durante la presentación de una obra en un teatro de la capital mexicana. /Foto; EFE/Archivo)

Pese a que Lyn señaló que recordar sus rencillas con Seux “ya no tiene importancia” y ante la insistencia del comunicador Gustavo Adolfo Infante, la vedette contó cómo se dio esta situación hace algunos años: “Yo la vi una vez hablando de mis hijas en la televisión y me molesté mucho porque los hijos duelen”, expresó.

“Desde ahí empezamos, pero no nos peleamos, sino que yo la vi que estaba haciéndose promoción en la televisión por medio de mis hijas. Tú sabes que esto es un circo y hacemos publicidad de lo que sea, entonces me molesté mucho porque los hijos no se deben meter en este circo de nosotros”, agregó la también cantante de 68 años, quien aseguró que después de ese episodio quedó en muy buenos términos con Seux, con quien reforzó su amistad en 2015 y en adelante, gracias a la publicación del documental Bellas de noche, donde se cuenta la historia de vida de algunas vedettes de la época, como Olga Breeskin, La Princesa Yamal y Rosi Mendoza.

