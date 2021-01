“Ya puede regresar a la vida”: así va Toño Mauri tras su doble trasplante de pulmón

Desde junio de 2020 se supo del contagio de COVID-19 de Toño Mauri (Foto: Twitter@RIDNoticias)

El panorama de salud de Toño Mauri parece ser mucho mejor en este 2021 de lo que fue en 2020, pues está recuperándose satisfactoriamente del doble trasplante de pulmón al que fue sometido para hacer frente a los estragos que le dejó su contagio de COVID-19.

Fue su hijo, Toño Mauri Jr., quien contó detalles de la salud del ex actor al programa “Sale el Sol”.

“El doctor está súper contento de cómo salió todo, ya ahorita está caminando, va súper bien”, comentó el joven, quien añadió que su padre aún debe realizar terapia física “para recuperar su fuerza, pero el pulmón ya está súper bien, ya puede regresar a la vida”.

Antonio Mauri Jr. destacó que su papá tiene una gran fuerza y a pesar de su complicado panorama de salud nunca perdió el ánimo y siempre se mostró sonriente e incluso pedía oraciones para la gente que se encontraba a su alrededor.

Según el joven, aunque en un principio parecía que su papá iba por muy buen camino en su recuperación, al llevarlo con unos especialistas les comentaron que sus pulmones tenían ya gran daño y por ello fue necesario el doble trasplante, pues “no veían que se fueran a recuperar”.

Ahora, gracias a un donante anónimo, Toño Mauri libró el peor escenario y tanto él como su familia están agradecidos con Dios.

“Mi papá, igual que nosotros, está muy agradecido con Dios, con los doctores, especialmente con el donador; no sabemos quién es, pero estamos pidiendo mucho por ellos, por su familia. Es una oportunidad para promover lo importante que es donar”, detalló.

Fue a mediados de diciembre cuando se dio a conocer en el programa El Gordo y la Flaca la noticia del doble trasplante al que fue sometido Mauri.

En aquel momento no hubo más detalles al respecto, pero días después el hijo de Mauri ofreció información.

“Los que nos han ayudado en este trayecto y a ustedes que han estado orando mucho por mi papá les queremos dar las gracias. Y bueno, contarles que todo va muy bien, que pronto seguramente va a salir, y pedirles que sigan orando mucho por él, por todos los doctores y las enfermeras del mundo que ahorita necesitan nuestras oraciones más que nunca”, expresó al programa Sale el Sol, de Imagen TV.

Fue a finales de junio cuando la salud de Mauri, actor y cantante en los años 80 en México -así como amigo cercano de Luis Miguel, causó alarma.

En una entrevista al programa Venga la alegría reveló que tanto él como su familia habían dado positivo a COVID-19.

Toño Mauri hizo un cameo en la serie de Luis Miguel junto a Jorge "Burro" Van Rankin y Alejandro Basteri

“Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil. La verdad es que pensé que era una gripa porque nos hemos cuidado muchísimo mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho”, relató a la emisión matutina de TV Azteca.

Días después de esa entrevista se supo que Mauri se encontraba en terapia intensiva debido a los estragos de la enfermedad.

Y aunque logró superar ese estado tan delicado, permaneció internado desde entonces y hasta finales de diciembre.

