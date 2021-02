Irreconocible y agradecido: la impactante entrevista de Toño Mauri tras siete meses al filo de la muerte por COVID-19

El actor y cantante mexicano Antonio Mauri Villariño, mejor conocido como Toño Mauri, fue dado de alta el pasado 12 de febrero luego de haberse realizado un doble trasplante de pulmón en el mes de diciembre debido a las secuelas que le dejó la COVID-19.

Actualmente, el actor se encuentra recuperándose en su domicilio, localizado en Florida, Estados Unidos. Desde donde concedió una entrevista, por primera vez después de su padecimiento, al programa de espectáculos Despierta América.

Toño agradeció al Dr. Juan Rivera, quien es el médico corresponsal de la cadena televisiva Univision y, según agregó, también fue médico de cabecera de la familia durante todo el proceso:

“Doctor Juan, antes que nada, te agradezco porque tu fuiste, y eres, la persona que me ha conducido por este camino. La que me ayudó cuando empezamos a llegar al hospital, a que me atendieran, a poder conocer más de lo que me estaba pasando”, expresó el actor con voz áspera.

Aunque aún no se ha transmitido la entrevista completa, el médico corresponsal de la televisora estadounidense compartió cuáles fueron algunos de los momentos más críticos para Toño y cómo los vivieron.

“Tuve el honor y la responsabilidad de ser el médico de cabecera de la familia durante todo este proceso, hablando con los médicos en el hospital a diario y finalmente, junto a su familia, tomar la decisión de transferirlo a un centro médico donde pusiese recibir unos pulmones nuevos”, escribió el Dr. Juan Rivera desde su cuenta oficial de Instagram.

Además, el profesional de la salud aseguró que el cantante estuvo cerca de fallecer en distintas ocasiones. Sin embargo, admiró la fuerza del intérprete para salir adelante y le agradeció por enseñarle “tantas lecciones de vida”.

“Aprendí en el proceso que la familia de Mauri es especial... y que Toño es un superman como le digo ahora, ya que estuvo a punto de morir 3 veces, es el ser humano más luchador y positivo que he conocido en mi vida. Presten atención a esta historia... es sobre Covid Sí... pero es también de superación humana, de Dios y un amor único a la vida. Gracias Toño por enseñarme tantas lecciones de vida”.

El pasado 12 de febrero, los conductores del programa El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina y Lili Estefan, informaron que el actor fue dado de alta del hospital University of Florida Health Shands, lugar donde permaneció alrededor de ocho meses luchando por las graves afectaciones que dejó la COVID- en su organismo.

En la imagen compartida por la emisión del canal Univisión, puede observarse que, el también productor y empresario está posando para la fotografía, acompañado por elementos del personal médico que lo apoyaron para mantenerse de pie.

En la transmisión, Lili Estefan comentó que el actor y cantante mexicano le había escrito un mensaje en el cual mencionaba que “hoy es el primer día de su nueva vida”, pues acababa de probar su primer plato de comida hacía solamente unos días.

El pasado 10 de febrero, Antonio Mauri Alemán, hijo del exintegrante del grupo musical Fresas con crema, comentó en una entrevista para el programa Hoy, que los doctores a cargo de su papá se mostraron complacidos por los avances que mostró Mauri de cara a su recuperación.

Asimismo, en una conversación dirigida por la revista Quien, recalcó que: “Los doctores están contentos, nos dijeron que son los pulmones perfectos, la operación salió increíble. Mi papá no para, ve hacia adelante. Es un progreso muy rápido”.

