“Se han aprovechado de mí”: Alejandra Guzmán y su demanda por fraude contra Larry Ramos, pareja de Ninel Conde

Alejandra Guzmán busca justicia respecto a la demanda que interpuso contra Larry Ramos (Foto: Instagram @laguzmanmx @ninelconde)

Tras la polémica que generó Alejandra Guzmán apenas este 1 de enero por aparecer en el concierto de fin de año de TV Azteca, donde fue blanco de duras críticas que señalaron su apariencia y pusieron en duda la belleza de la llamada reina del rock, al asegurar que presuntamente ya había abusado de las intervenciones estéticas, ahora la cantante reapareció para hablar de otra controversia.

La hija de Silvia Pinal habló acerca del fraude del cual fue victima por parte del empresario Larry Ramos, pareja de la actriz Ninel Conde. Y es que la cantidad en litigio derivada de dicho fraude procesado en Estados Unidos asciende a 4 millones de dólares, cantidad que el empresario colombiano presuntamente adeuda a la cantante de Hacer el amor con otro.

Fue en una breve charla para el programa Ventaneando donde la Guzmán se limitó en sus palabras, pues reveló que estaba impedida por su equipo legal para dar a conocer detalles de la millonaria demanda, pero también destacó que ésta no ha sido la primera ocasión en que es víctima de un fraude por parte de algunas personas que se aprovechan de ella.

Silvia Pinal y Alejandra Guzmán han compartido imágenes donde aparecen juntas en los últimos meses de pandemia (IG: silvia.pinal.h)

Sin embargo la cantante dijo estar confiada en “la justicia divina” que habría de llegar para quienes han cometido ilícitos en su contra. Así lo dijo: “De todas manera, yo creo en la ley divina y yo soy una persona muy trabajadora, entonces pues ahí estamos”.

La cantante, que terminó recientemente su participación como actriz en la segunda temporada de la serie El juego de las llaves, aseguró que otras personas han abusado de su confianza y reiteró que su abogado le recomendó que no hablara del tema ante la prensa, pues entorpecería el proceso legal que sostiene contra el presunto empresario que también se encuentra en litigio contra al menos cuatro personas más a quienes también ha presuntamente estafado con grandes sumas de dinero.

“No puedo hablar de esa demanda porque estoy precisamente con los abogados, pero en cuanto sepa qué puedo decir lo diré (...) No ha sido una, han sido muchas las personas que se han aprovechado de mí de muchas maneras, pero uno aprende, aprende a ser más fuerte, a salir adelante, la vida sigue”, agregó.

Ninel Conde y Larry Ramos se comprometieron simbólicamente en una propiedad del Estado de México (Foto: Instagram@twtlr/@ninelconde)

Y es que ha trascendido que la cantante de Eternamente bella le habría confiado una millonaria cantidad de dólares al colombiano que desde hace varios meses a la fecha sostiene una relación sentimental con la bombón asesino, Ninel Conde, con quien incluso se unió en el mes de noviembre en una ceremonia espiritual donde quedaron simbólicamente “casados”.

Larry Ramos habría recibido la suma monetaria por parte de Alejandra Guzmán con la promesa de hacerla crecer exponencialmente mediante “una red de negocios piramidales”.

La pareja de Ninel Conde sigue sin poder ver la luz debido a la serie de demandas que ha recibido luego de que una de las compañías con las que se le relaciona perdiera un juicio contra un particular por la cantidad de USD 100 mil.

Tras su participación en el concierto de Año nuevo de TV Azteca, la cantante fue criticada por su aspecto (Foto: @laguzmanmx)

La querella fue interpuesta por el particular Ernesto Navarrete y fue dirigida hacia la empresa W Trade Group LLC, propiedad de Ramos, esto debido a la falta de información relacionada con la inversión del demandante. Según informó el periodista Javier Ceriani a través del programa Chisme No Like a finales del mes de noviembre, Navarrete habría invertido cierta cantidad de dinero a la empresa de Ramos pues el colombiano le habría prometido un retorno mucho más grande de ingresos. Tras meses de no saber sobre sus ganancias, Navarrete decidió pasar al plano legal. Ramos ahora tendrá que cubrir alrededor de USD 92,383 mil.

