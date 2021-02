Escándalo entre ex académicos: Toñita acusó a Cynthia Rodríguez de frenar su carrera y ella respondió

La Academia fue el reality show que se apoderó del gusto del público de TV Azteca. De sus filas surgieron grandes exponentes de la música como Yuridia, Yahir, Víctor García, Myriam Montemayor, Carlos Rivera, Toñita y Cynthia Rodríguez, pero son estas dos últimas quienes podrían estar involucradas en un escándalo mayor.

La egresada de la primera generación de este programa declaró a Chisme No Like! que tuvo problemas con Cynthia Rodríguez, lo que le obtaculizó varios proyectos, entre ellos el lanzamiento de un disco navideño, la respectiva promoción y la realización de un nuevo material discográfico.

Según “La Negra”, como también se le conoce a Toñita, la ahora conductora de Venga la Alegría inventó una serie de mentiras para bloquear su crecimiento artístico.

“Me dijeron (ejecutivos de TV Azteca): ‘nos vinieron a contar que amenazaste a una compañera tuya, a ella y su familia y que les ibas a causar daño’, y yo, ‘¿en qué momento dije que amenacé a su familia? ¿En qué momento yo la golpee?’ Me dijeron que yo la había querido golpear y así me la dejaron caer: ‘te vamos a quitar el disco de Pérez Botija, te vamos a quitar la promoción, te vamos a congelar seis meses, no vas a hacer el disco navideño, ya te vamos a sacar y a partir de ahorita estás congelada”, relató la cantante.

“Me fui llorando amargamente porque no podía entender cómo una persona podría hacer tanto daño a alguien... Hasta la fecha la veo, la saludo normal, ella sabe lo que hizo, no es algo que pueda ocultar”, resaltó la ex académica.

Al respecto, Cynthia Rodríguez se defendió de las amargas acusaciones que hizo su colega y aunque no se refirió directamente a la polémica, sí dejó claro que su trayectoria ha crecido gracias a su “disciplina y mucho trabajo”.

La novia de Carlos Rivera fue breve en su cuenta de Twitter, pero no quiso involucrarse más en el tema que reveló su ex compañera en Desafío de Estrellas, otro reality show exitoso de TV Azteca.

“Disciplina y mucho trabajo, así cada día de mi vida y mi carrera. Aquí solo hay paz, respeto y buenos deseos para todos. Gracias por apoyarme siempre”, escribió la actriz, cantante y conductora del programa matutino de la televisora del Ajusco.

La famosa mexicana no comentó más sobre la controversia y hasta ahorita nadie más allegado a las involucradas se ha pronunciado.

Cynthia Rodríguez ha consolidado su carrera a lo largo de 15 años, desde que egresó de La Academia ha participado en varias telenovelas de TV Azteca como Bellezas indomables, A corazón abierto, Corazón en condominio, Educando a Nina, entre otras.

Como cantante también ha tenido gran exposición, pero en donde ha brillado más en la conducción, así han resaltado sus participaciones en La Academia del 2018 y ahora en Venga la Alegría, donde es una de las presentadoras titulares.

A pesar de su amplia trayectoria, para Rodríguez su vida personal siempre ha sido un tema a relucir. Desde hace cuatro años sostiene un sólido romance con otro ex académico, Carlos Rivera, quien actualmente pertenece a las filas de Televisa.

Hace unas semanas Cynthia defendió su amor de todos los rumores que desde el inicio los acompañan: “Se pueden decir muchísimas cosas, pensar muchas cosas y cada persona tiene la libertad de hacerlo, pero cuando tú sabes lo que tienes y tienes algo tan bonito, valioso, que quieres proteger y cuidar, con eso basta. Creo que esa es la razón por la que seguimos tan unidos y que esta relación ha funcionado tan bien, porque eso se queda de la puerta hacia afuera”.

