El viudo de Hiromi aseguró que siente cerca el alma de la cantante a través de los sueños: “Se sintió como si ella hubiera estado ahí”

Fernando Santana recurrió a la terapia para superar la tristeza

El recuerdo de Hiromi Hayakawa permanece vigente en el corazón de su viudo, Fernando Santana, quien asegura que aún siente la presencia de la cantante y actriz, así como la de su hija; ambas fallecieron durante la labor de parto.

De acuerdo con el también actor, la depresión se apoderó de su corazón desde que Hiromi, integrante de la tercera generación de La Academia, falleció estando embarazada de su hija Julieta, que también murió.

Tras este episodio su vida dio un giro de 180 grados y se enfrentó a la imposibilidad de reanimarse por sí solo, por lo que tuvo que recurrir a la ayuda de un experto.

“Nunca había experimentado perder a un ser tan cercano, como mi esposa y mi hija. Tuve que tomar terapia porque era muy feliz al lado de Hiromi, y cuando ella y mi hija fallecieron necesité un escape para volcar toda la rabia que sentí tras su partida, hasta que por fin llegué a una etapa de agradecimiento. Agradecí el tiempo que estuve con ella, lo que vivimos y lo que me enseñó”, comentó Santana a TV Notas.

El recuerdo de Hiromi Hayakawa permanece vigente en el corazón de su viudo, Fernando Santana. (Foto: Instagram @marlahiromi)

”Estoy saliendo adelante día a día, un paso a la vez. La verdad, tener a la familia y a los amigos cerca me ayudó a entender la partida de Hiromi y mi hija Julieta”, añadió a la revista mexicana.

Aunque Fernando Santana tiene fotografías de su esposa y su hija, aseguró que no las necesita para tenerlas presentes, ya que incluso ha soñado con ellas en más de una ocasión.

“Desde que ellas dejaron este mundo he soñado a Hiromi unas cuatro veces, muy pocas en realidad, pero el último sueño fue muy especial. En ese sueño Hiromi aparecía vestida toda de blanco con el cabello negro y largo; venía acercándose a mí y mientras más lo hacía, me daba cuenta de que tenía los ojos llorosos. Cuando estaba junto a mí, me dijo: ‘¿Cómo está eso de que te quieres morir?’, y al preguntarme eso, en ese momento desperté y grité ‘¡No!’”, recordó el también cantante.

El esposo de Hiromi explicó que este encuentro le permitió recobrar el sentido de su vida y lo ayudó en el punto más bajo de su depresión, aunque no dudó en seguirla al más allá: “Sí, dije: ‘vino por mí, ¡vámonos de volada!’”

“Sí, ese sueño lo tuve durante una etapa complicada en la que no tenía ganas de vivir. Sin embargo, más que un sueño lo sentí como una visita. Se sintió como si ella hubiera estado ahí, conmigo”, añadió el viudo de la artista mexicana.

El esposo de Hiromi explicó que este encuentro le permitió recobrar el sentido de su vida

Hayakawa participó en La Academia durante el año 2004 y tras su participación, se dedicó a su carrera como solista, actriz de teatro y doblaje.

En 2017, Hiromi Hayakawa se encontraba embarazada y trabajando en diversos proyectos, pero padeció de un evento renal que la forzó a adelantar el parto, sin embargo la condición de Hiromi derivó en una preeclampsia; fue atendida en el hospital San Ángel Inn.

Desgraciadamente ni ella ni la pequeña Julieta lograron sobrevivir al procedimiento médico, pues fallecieron el 27 de septiembre.

Hiromi era una artista que se encontraba en el punto más alto de su carrera pues había trabajado en doblajes de películas como Valiente y Alicia en el País de las Maravillas, también participó en series como Futurama y Pokemón. Además actuó en muchas obras teatrales y musicales con lo que su popularidad incrementó mucho.

