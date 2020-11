Carmen Muñoz destapó su contagio de COVID-19: así se encuentra la ex conductora de “Enamorándonos”

Carmen Muñoz (Foto: Instagram@carmenmoriginal)

Este martes se dio a conocer la noticia de que Carmen Muñoz, actual presentadora del show Al extremo de TV Azteca, dio positivo a las pruebas de COVID-19, por lo que realizó un enlace desde su casa al inicio de la transmisión para compartir la noticia con el público.

Ulises Estrada, su compañero, inició el programa cuestionando a la conductora sobre su enfermedad y los síntomas, a lo que Carmen aseguró sentirse muy bien, pero se realizó la prueba como rutina porque tenía contemplado salir del país.

"Resulta que me hice la prueba COVID y salió positiva, me la hice porque este fin de semana yo iba a viajar fuera del país, entonces era un requisito tener esta prueba para poder viajar y nunca me imaginé la verdad que fuera a salir positiva porque me he sentido muy bien, no he tenido síntomas, estoy asintomática”, mencionó.

“Estoy siguiendo las recomendaciones que me dio mi doctora de quedarme en casa, de tomar algunos medicamentos, estarme monitoreando la presión, la oxigenación... pero lo mejor es que me siento muy bien y con ánimo, entonces es como una cosa muy extraña”, detalló.

Carmen Muñoz es la presentadora del programa (Instagram: carmenmoriginal)

Detalló que tras su prueba positiva su familia está tranquila, además señaló que su esposo Juan Ángel Esparza se realiza la prueba cada semana, porque está trabajando en una novela y en todas ha salido negativo; su hija también se encuentra bien.

Realmente es una enfermedad muy extraña y todos a lo largo de estos meses hemos estado como entendiendo, informándonos acerca de cómo reacciona el coronavirus y nosotros ahí en Al extremo hemos pasado muchísimas notas, pero creo que seguimos aprendiendo de esta rara enfermedad y mi familia está tranquila porque sabe que estoy bien, que no tengo síntomas, que no me siento mal, y por ser alguien público estoy lógicamente dando esta noticia en mi programa, en mi casa, diciéndoles que siento hasta acá el cariño que me han brindado

Carmen Muñoz (Foto: Instagram@carmenmoriginal)

“Hoy en la mañana nos enteramos que la prueba salió positiva y siento todo el cariño del público... soy una ciudadana responsable y me quedaré en casa como lo han recomendado los médicos”, señaló.

Carmen presentó a Anette Cuburu, quien estará supliéndola por las siguientes dos semanas, por su parte Ulises Estrada aseguró que él ya se encuentra esperando resultados de la prueba a la que se sometió.

Información en desarrollo