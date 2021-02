Nikki y Brie Bella con Infobae: de su vida como luchadoras de la WWE al terrible secreto que una ocultó durante 20 años

Total Bellas (Foto: E! ENTERTAINMENT)

Nikki y Brie Bella, las famosas gemelas de la WWE, han demostrado que no solo son las mejores en el cuadrilátero, también saben cómo ser unas excelentes madres, y así quedó comprobado en la sexta temporada de “Total Bellas” donde se mostraron completamente transparentes e incluso una de ellas reveló un fuerte secreto que guardó durante 20 años.

Hoy en día, las gemelas decidieron cambiar el cuadrilátero y se han adaptado a la nueva vida de ser madres, pero en el transcurso de la grabación de esta sexta temporada contaron, en una entrevista exclusiva con Infobae México su emoción por el estreno del programa.

“Ambas nos embarazamos al mismo tiempo ¿Cuándo alguien queda embarazada al mismo tiempo? Además, en medio de la pandemia”, comentó Brie.

Mientras que Brie esperaba su segundo hijo, Nikki era primeriza, pues este embarazo que compartieron juntas fue muy emocionante y lleno de aprendizaje para ambas.

Un libro con un secreto para ayudar

Nikki no quiso guardar más ese secreto y buscó la manera de poder compartir esta historia para que otras mujeres vieran que no están solas. (Foto: E! ENTERTAINMENT)

Nikki ha mostrado que todo se puede lograr y eso no la detienen, mucho menos el secreto que reveló en su libro, pues contó a Infobae México sobre las dos violaciones que tuvo en su vida.

“Es la primera vez que hablo de haber sido violada dos veces y de hecho en la temporada de ´Total Bellas´ van a ver cuando hablo con mi madre sobre este tema por primera vez”, confesó Nikki.

“Era algo de lo que me sentía avergonzada y siempre luché tanto para poder superar esta situación, la cual me decía que no fue mi culpa. Hablo de eso en mi libro y en esta temporada hablo con mi mamá porque se iba a publicar. De hecho, se lo dije un día antes de la publicación”.

Nikki no quiso guardar más ese secreto y buscó la manera de poder compartir esta historia para que otras mujeres vieran que no están solas.

“Fue importante para mí compartir estas historias, pues cuando vi lo que me pasó a los dieciséis años y a los dieciocho yo nunca tuve una imagen de esas mujeres fuertes a quien admirar para tener la fuerza, no tenía una voz y por eso lo guardé durante 20 años”, aseguró la luchadora de la WWE.

“Tuve instantes de depresión y siempre me culpaba a mí misma al pensar en esos momentos, pero fui a terapia y hasta que escuché todas esas historias me dio fuerza y eso es lo que escribí en mi libro, porque esto puede sucederles a mujeres en la primaria, secundaria, en la universidad y también les sucede a los chicos”, agregó.

“Si puedo usar mi voz en mi plataforma digital, tal vez al quien lo lea le de la fuerza para que puedan contar su historia y que sepan que no estan solos. Lo último que quiero para cualquier persona es que no vivan esos 20 años que viví con este secreto. Nadie debe culparse a sí mismos y decir que es ´su culpa´, eso es un desperdicio de su vida cargando con ello y quiero que ellos sean supervivientes, no víctimas. Eso fue muy importante para mí hablar en mi libro”, concluyó Nikki.

Primer embarazo de Nikki

Como madre primeriza Nikki aprendió no solo a poder tener un soporte en su hermana y su familia, sino que también poder tener equilibrio en sus actividades. (Foto: E! ENTERTAINMENT)

“Me emocionó mucho el embarazo de Nikki porque, voy a hacer muy honesta, fue muy valiente y todos hemos estado con ella durante estos años. Nos emociona mucho ver nuestros nacimientos en la televisión. Fue una temporada muy especial para nosotras”, agregó Brie.

Como madre primeriza Nikki aprendió no solo a poder tener un soporte en su hermana y su familia, sino que también poder tener equilibrio en sus actividades.

“Es gracioso porque, lo decimos todo el tiempo, ser atacadas en la WWE es como si nos hubiera preparado para la vida real. El apoyo de la familia me ha ayudado a ser una mejor mamá. En mi carrera estoy aprendiendo ese equilibrio y si tengo un día malo digo ´voy a ver mis negocios´ o si tengo que ir a la tienda nos ponemos de acuerdo. Aprendimos ese equilibrio entre la carrera y la vida”, mencionó Nikki.

Experiencia de madre primeriza

“Nunca podrás estar completa. Todo el mundo te dice qué hacer, qué investigar y hasta que nace tu bebé y sales del hospital ya te preguntas ¿Qué es lo que hago?”. (Foto: E! ENTERTAINMENT)

Brie Bella entiende perfectamente cómo se sintió su hermana en estos primeros meses de embarazo, pues ella fue la primera en tener un hijo lo cual reveló para Infobae México ese desafío de poder sacar adelante a su hermana.

“Es una relación de marido y mujer, pero definitivamente no es tan fácil ser una madre primeriza y equilibrar tu carrera y definitivamente es difícil, desafiante. Hay veces que es deprimente, pero cuando estas hambrienta y tienes la pasión de lo que haces encuentras la manera de realizarlo”, aseguró Brie.

“Nunca podrás estar completa. Todo el mundo te dice qué hacer, qué investigar y hasta que nace tu bebé y sales del hospital ya te preguntas ¿Qué es lo que hago?”.

Ya que Brie fue testigo de la responsabilidad que lleva a cuidar a un recién nacido, mencionó “ahora tengo un gran respeto por todas las mamás y los papás porque nunca me imaginé que fuera tan complicado. Esto cambia completamente tu vida”.

A lo que Nikki acertó lo dicho por su gemela y mencionó que “Mateo (su hijo) es mi vida, y pienso en muchas cosas. Es muy alocado. Nunca me imaginé que la maternidad fuera como esto”.

A diferencia de la primera vez que Brie tuvo un hijo, Nikki estuvo todo el tiempo al pendiente de ella y confesó que “por el arduo trabajo que tuvo mí hermana le mencioné que trate de encontrar a su nueva yo, porque trata de comparar su cuerpo en el espejo y ver la vieja Nikki y ahora debe de mezclar ambas cosas para que pueda regresar”.

Estos cambios los presumió Nikki ante Infobae México en donde dijo que “me hice un corte nuevo, tengo buenas vibras de lo que pasará y no me voy a conformar con nada más”.

¿Regresarán a las luchas?

“¡Extrañamos el cuadrilátero! Es difícil. Lo vemos todas las semanas y es como si nunca te hubieras ido de la WWE”, dijo emocionada Nikki. (Foto: E! ENTERTAINMENT)

Algo que no saben sus seguidores de estas gemelas, del cuadrilátero, fue si este año regresaran a las luchas o es definitiva su salida de la WWE, por lo cual Brie y Nikki aseguraron a Infobae México que tienen muchas ganas de regresar, pero eso será poco a poco.

“Nos encantaría regresar. Nos encantaría hacerlo y siempre decimos que en un par de años lo haremos, pero amamos a nuestros hijos y tratamos de ver si es posible hacerlo”, comentó Brie.

Solo que este año hizo dudar a las gemelas Bella al enterarse que ahora pueden obtener el título “en equipo” y ese es un logro que no podían obtener.

“La única cosa del cual ambas nos reímos fue que antes las mujeres no podían tener un título en equipo y ahora ya fue ahí en donde dijimos: ´Un minuto, The Bella Twins necesitan un título en equipo´”, comentó Nikki

“Aunque estemos retiradas sentimos que nuestro negocio está hecho, solo que ahora tenemos el sentimiento de que tenemos unos asuntos pendientes conforme a esos títulos, así que definitivamente lo queremos hacer, muy pronto”, aseguró Brie.

Pueden ser en algunos años en lo que nuestros niños puedan pararse ahí y entender lo que hacemos y decir ´wow, mamá´, ambas mamás son lo mejor”, rieron las gemelas Belle.

En cuanto se les preguntó si extrañaban el cuadrilátero y las peleas, las gemelas no dudaron en ningún momento.

“¡Extrañamos el cuadrilátero! Es difícil. Lo vemos todas las semanas y es como si nunca te hubieras ido de la WWE”, dijo emocionada Nikki.

“Es parte de tu familia, de tu corazón y es algo de todos los días. Es como si fuera otro sentimiento que haya tenido en toda mi vida. Hay gente que te abuchea, te anima para crear la historia de la lucha libre. El cuadrilátero es como un lienzo en donde tienes que pintarlo. Es increíble”, resaltó Nikki.

“¡Es una locura! Cuando vemos el Royal Rumble y miramos cuando salen Victoria, Jillian Hall, Torrie Wilson y hemos luchado con ellas, en la época que estuvimos, Nikki y yo pensamos ´Oh nos encantaría estar en el cuadrilátero con Victoria´. Así es como empezamos. Nada más miramos a Sasha Banks y a Camelia y nos imaginamos estar ahí”, contaron las gemelas.

No tan parecidas, después de todo

“En realidad la única cosa que amo de nuestra relación es que respetamos nuestras diferencias. Es algo muy hermoso y es lo que el mundo debería de hacer”. (Foto: E! ENTERTAINMENT)

Una de las cosas que las gemelas Bella revelaron a Infobae México fueron las diferencias que ellas tienen.

“Nikki y yo somos muy parecidas, aunque vivimos de manera diferente. En realidad, somos muy diferentes, por ejemplo, si entras a mi casa encontrarás todo muy “Boho”, muy simple y cuando entras a la casa de Nikki ves que es muy glamorosa (Chic AF), nos encanta estar juntas y disfruto su compañía, pero nuestras vidas son muy diferentes”, comentó Brie.

“Somos el Ying y el Yang, el sol y la luna. Podemos ir a algún lugar y beber vino, pero vestidas diferentes. En la vida también somos distintas desde cómo educamos a nuestros bebés al dormir”, dijo Nikki.

“En realidad la única cosa que amo de nuestra relación es que respetamos nuestras diferencias. Es algo muy hermoso y es lo que el mundo debería de hacer”, finalizaron.

Nikki Bella y Brie Bella, las superestrellas de la WWE, las autoras más vendidas del New York Times y emprendedoras, estrena su sexta temporada de “Total Bellas” el día de hoy por E! Entertainment.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

“Ya no estoy aquí” da otro paso en el camino por la nominación a los premios Óscar

Un actor de doblaje reveló por accidente detalles de “WandaVision” y perdió su empleo

Britney Spears rompió el silencio tras el documental sobre su calvario: “Me estoy tomando un tiempo para aprender y ser una persona normal”

El abogado de Vicente Fernández Jr. reveló que Karina Ortegón amenazó al cantante con publicar fotos íntimas para generar un escándalo