El abogado de Vicente Fernández Jr. reveló que Karina Ortegón amenazó al cantante con publicar fotos íntimas para generar un escándalo

Según Guillermo Pous, Ortegón le dijo a Vicente Fernández Jr. que editaría las imágenes para poner en duda "sus preferencias" (Video: Ventaneando)

El 2021 está siendo un año complicado para la dinastía Fernández.

Después de que se viralizaran las fotografías del “Charro de Huentitlán” tocando de forma inapropiada a al menos cinco fans, ahora su hijo, Vicente Fernández Jr., se ha visto envuelto en una nueva polémica, por disputas con su ex esposa, Karina Ortegón.

En entrevista con el programa Ventaneando, Guillermo Pous, abogado del cantante, aseguró que la empresaria amenazó a Vicente Fernández Jr. con publicar imágenes íntimas en las que aparecían los dos, y editarlas con algún tipo de programa para poner en duda sus preferencias sexuales y generar un escándalo.

De acuerdo al letrado, todo comenzó cuando Ortegón le pidió dinero a su ex esposo para impedir que se filtraran unas fotografías en las que aparecía su hija desnuda. Él se negó a enviarle efectivo, y ella entonces le advirtió que le atacaría de alguna forma para dañar su imagen pública.

“(Karina) le dijo (a Vicente) que necesitaba dinero para detener un asunto personal de su hija, donde lamentablemente se filtran fotografías de su hija desnuda, pero le dijo: ‘o me das dinero para detener este asunto, o yo voy a ver la manera de atacarte’; como si eso hubiera sido un error por parte de Don Vicente” , narró Pous a Ventaneando.

“La señora trató de extorsionar a Don Vicente diciendo que le tenía una gran sorpresa, y que si no cedía a sus pretensiones, (publicaría) una serie de fotografías que tenía en situaciones personales o íntimas entre ellos dos. Dijo la señora: ‘esto yo lo puedo manipular para hacer pensar que Vicente tiene preferencias diferentes’. Entonces, cuando se lo platiqué a Don Vicente, él se rio y dijo: hombre, que saque las fotografías y que diga lo que quiera, es evidente que ni me afecta ni me preocupa porque además no es cierto”, agregó.

El matrimonio duró tres años, de 2017 a 2020. Tras separarse, los dos han cruzado fuertes acusaciones (Foto: Instagram I - @vicentefdzjr9 / D - @kryortegonh)

Karina Ortegón y Vicente Fernández Jr. rompieron su relación en enero de 2020, y en agosto de ese año, se destapó la férrea batalla legal en la que se encontraban inmersos. Entre otras acusaciones, ella aseguró que su ex esposo había acosado a su hija de 14 años.

“Le compró ropa inapropiada (...) como una tanga de hilo dental, y la niña manifiesta ‘mi mamá no quiere usarla’, y le dice, ‘ah’, no pasa nada, te la pones cuando vaya contigo’. Y nalguearla y tocarla de la manera que lo hizo...”, dijo Ortegón en declaraciones al programa De primera mano.

Por supuesto, el cantante negó las afirmaciones, y su primera esposa, Mara Patricia Castañeda, de quien se divorció en 2015, salió en su defensa y dijo que le costaba mucho creer que él pudiera hacer algo así.

“Durante mi tiempo con la familia Fernández jamás pasó algo de eso. Yo no creo que él haya sido capaz de una cosa así. Me cuesta mucho trabajo incluso leerlo”, comentó la conductora mexicana.

Además, el abogado de Karina Ortegón explicó que interpusieron una denuncia por violencia intrafamiliar y amenazas ante el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía de Jalisco, tras el hostigamiento y acoso que vivió su clienta al separarse de su ex esposo.

“Es una denuncia de hechos, referente a violencia intrafamiliar y amenazas que ha estado haciendo el señor Vicente Fernández hijo. Ha recibido llamadas de teléfonos anónimos con amenazas de muerte, amenazas de que ya le pare, también para su socio. Hay un sinfín de actos de esta persona que las autoridades correspondientes lo aclaren”, dijo el letrado Jorge Trade en entrevista con Ventaneando.

(Foto: Instagram de Karina Ortegón @kryortegonh)

Más tarde, en diciembre de 2020, el cantante sorprendió al revelar que había presentado una demanda por extorsión contra la empresaria, y que había pedido una orden de restricción contra ella. Por esas mismas fechas, el equipo legal de Ortegón contactó a Guillermo Pous para llegar a un acuerdo, y enterrar el hacha de guerra, pero esto nunca ocurrió.

“Hace más o menos un mes y medio, la señora me convocó a través de otro de sus abogados, y en esa videollamada lo que expresamente comentó fue: ‘quiero una tregua, quiero que esto termine, no aguanto más y mi hija tampoco lo está soportando”, contó el abogado de Vicente Fernández Jr. esta semana en la charla con Ventaneando.

“Le pregunté qué era lo que proponía y ella me dijo que salir a decir como un acuerdo de que esto se terminó. Yo le dije, me parece absurdo. Más bien yo le propongo que usted reconozca simplemente que hubo un error, una mala información en la manera en que comunicó todo y esto termina aquí. Y lo que ella dijo fue categóricamente no, de ninguna manera voy a reconocer ni que me equivoqué ni que mentí, porque me haría quedar muy mal. Entonces, se corta todo canal de comunicación”, agregó el letrado.

Por el momento, a pesar del escándalo, Vicente Fernández Jr. se siente tranquilo, y en estos días ha derrochado amor a través de Instagram con su actual pareja, Mariana González, también conocida como la Kim Kardashian mexicana. Los dos buscarán una diputación por Jalisco en las próximas elecciones y se muestran centrados en su proyecto político y muy enamorados.

“No hay palabras para agradecer coincidir contigo. Te adoro @marianagp01″, publicó este domingo el hijo del “Charro de Huentitlán”, junto a una foto con su novia.

Aunque Infobae México trató de contactar con Karina Ortegón para conocer su versión de los hechos, la empresaria no ha realizado por el momento comentarios.

