Israel estalló contra Gustavo Petro por replicar saludo Nazi con el que atacó a De la Espriella: pidió a la ONU intervenir

El presidente Gustavo Petro ha interferido en el conflicto entre Israel y Palestina, lo que también ha sido objeto de señalamientos - crédito Presidencia - Infobae

La publicación hecha por el presidente de la República, Gustavo Petro, del saludo nazi Heil Hitler parece abrir una nueva crisis entre Colombia e Israel, que ya está en el plano diplomático. El gobierno de Benjamín Netanyahu acusó el lunes 8 de junio de 2026 al mandatario colombiano de una “pérdida total del compás moral” y “una mancha indeleble” para el legado del país; en la víspera de un encuentro crucial en EE. UU.

En efecto, la reacción llegó cuando faltan pocos días para que Colombia presida, el 10 de junio, un debate en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): sesión a la que Petro viajará a Nueva York con una visa especial, luego de la decisión del gobierno norteamericano, en octubre de 2025, de retirarle el documento e incluirlo en la famosa lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac).

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El mensaje de Petro apareció en su cuenta de X como respuesta a una columna de opinión favorable al abogado Abelardo de la Espriella, en medio de una serie de publicaciones contra el candidato de derecha durante la campaña para la segunda vuelta presidencial. El primer mandatario, que hace campaña por el senador Iván Cepeda pese a las prohibiciones legales, desató una tormenta mediática con su post.

Esta fue la publicación del presidente Gustavo Petro que causó controversia en las redes sociales, por su alusión al nazismo - crédito @petrogustavo/X

“Heil Hitler”, dijo Petro, al compartir el domingo 7 de junio una columna del diario El Espectador, titulada Colombia no necesita más retórica; necesita orden, autoridad y libertad económica, que también causó controversia porque el periodista que la firma, Felipe Zuleta Lleras, la hizo con la ayuda de la inteligencia artificial de Google Gemini, lo que también causó un fuerte debate por esta decisión editorial.

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La dura respuesta de Israel ante la polémica publicación de Gustavo Petro

Tras este controversial mensaje Israel respondió por dos vías. El Ministerio de Relaciones Exteriores describió el trino, en inglés, como “una pérdida total del compás moral y una mancha indeleble en el legado de Colombia”; en tanto que el embajador israelí ante Naciones Unidas, Danny Danon, reclamó una rectificación pública antes de la cita multilateral de esta semana, en la que Colombia será el anfitrión.

Colombia será anfitrión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 10 de junio, con la presencia del presidente Gustavo Petro - crédito ONU

En ese orden de ideas, Danon cuestionó el uso de frases nazis por parte del jefe de Estado colombiano y fijó un plazo político para la disculpa. “Presidente de Colombia, Gustavo Petro, sea lo que sea que esté pasando en su vida personal, hay líneas que nunca deben cruzarse”, expresó el diplomático, que resumió la indignación que causó la publicación del ex jefe de Estado, considera una afrenta para el pueblo israelí.

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En la misma reacción, el diplomático elevó el tono y pidió una respuesta inmediata del mandatario. “Es una bajeza vergonzosa de la que no hay retorno. Espero que recapacite y se disculpe antes de este miércoles”, agregó Danon, en lo que respecta al deseo del estado de Israel de que Petro borre la publicación, que para este país representa una ofensa, al ser víctima del holocausto liderado por el dictador Adolf Hitler.

Danny Danon, embajador de Israel ante las Naciones Unidas, le respondió al presidente Gustavo Petro por su publicación en X en alusión al nazismo - crédito @petrogustavo/X

A este incidente, la relación entre Colombia e Israel se deterioró por las posturas de Petro sobre el conflicto en Gaza. Su oposición a los ataques en la Franja le costó la pérdida de la visa a Estados Unidos después de participar en una manifestación en Nueva York en la que, Con megáfono en mano pidió a militares norteamericanos desacatar órdenes de disparar contra palestinos y, en particular, niños gazatíes.

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Este suceso, además, muestra que el blanco inmediato de los mensajes de Petro fue De la Espriella, al que el presidente cuestionó en una andanada de publicaciones. De esta manera, el saludo nazi replicado por el jefe de Estado dejó de ser una descalificación más en la discusión de la que hace parte, aun cuando su cargo se lo impide, y pasó a convertirse en un hecho diplomático que podría traer mayores repercusiones.