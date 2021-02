Christian Nodal ya hizo las paces con “El Capi” Pérez: “No estoy molesto ni me caes mal”

El "Capi" Pérez y Christian Nodal (IG: elcapiperez / nodal)

A través de un par de mensajes en Twitter, Christian Nodal y El “Capi” Pérez arreglaron sus diferencias en redes sociales.

Fue el cantautor quien tomó la iniciativa y es que básicamente “de la nada”, Nodal escribió un mensaje dirigido al Capi (cuyo verdadero nombre es Carlos Alberto Pérez) para aclararle que no tiene nada contra él.

“Hola, no estoy molesto ni me caes mal, no sabía de ti. Ahora sé que eres un personaje y se cuál es tu chamba, pero en su momento tenía a tu televisora hablando sobre mí y mi relación. Pedí que bloquearan a TODO aquel que buscara atención de esa manera. Nada personal”.

Así habló Nodal con El Capi

El Capi, integrante de Venga la alegría y titular de La Resolana, dio acuse de recibo al mensaje de Nodal y respondió:

“Máximo respeto @elnodal Qué bueno que lo tengas claro. Tú sigue rompiendo madres, yo seguiré empedándome con tu música siempre. Ya descansó mi alma”.

El mensaje de Nodal llegó semanas después de que El Capi se diera cuenta, en plena transmisión de Venga la alegría, que Nodal lo eliminó de Instagram.

Capi quiso felicitar a Nodal por su cumpleaños, pero al intentar contactarlo se dio cuenta que el intérprete ya no estaba en su lista de amigos de la red social, lo cual lo sorprendió bastante e incluso gritó.

Recordó en aquel momento que ya Belinda, la novia de Nodal, lo había bloqueado en la misma red y dedujo que quizás por ello el cantante lo eliminó.

No fue ese el único “incidente” entre ambos en redes sociales.

Cuando se destapó el romance entre Nodal y Belinda, en agosto de 2020, El Capi dejó un mensaje en la publicación que hizo el cantante en Instagram para confirmar su relación.

El comentario del "Capi"

Al presentador de TV Azteca le pareció buena idea recordar el asunto de la rivalidad entre Daniela Luján y Belinda desde que la primera la sustituyera como protagonista de la telenovela Cómplices al rescate.

“Nunca la cambies por Daniela Luján, porfa”, comentó el “Capi” en la publicación de Nodal y en su cuenta de Twitter compartió la captura de pantalla de su interacción.

Pero horas más tarde el Capi descubrió que su mensaje había sido eliminado de la publicación de Nodal.

Decidió tomarse el asunto con humor y más adelante escribió en Twitter: “Yo pensé que íbamos a ser amigos por siempre”, en clara referencia a la primera telenovela que Belinda protagonizó, cuando era una niña.

El reciente mensaje de Nodal dejó en claro que no tiene problemas con el Capi, porque de hecho no sabía quién era, pero sorprendió sobre la manera en que expresó su molestia con TV Azteca.

Y es que fue justo en un programa de esa televisora donde surgió el romance de Nodal y Belinda, La Voz.

Christian escribió al Capi que en su televisora habían hablado mal sobre su relación y lo sostuvo en otro tuit, pues una usuaria le comentó al cantante que solo fue en Ventaneando donde los criticaron. “No hablo de su programa, hablo de su televisora en general, más todos los programas y televisoras que hacían lo mismo. ya con los memes ogts era suficiente”.

Nodal también respondió cuando le comentaron que no era posible que no supiera quién es El Capi. “No veo tele desde mis 13/14 años. Salir en un programa no implica que veas tele, te lo juro”.

Daniel Bisogno dijo que lo de Belinda y Christian Nodal no es amor sino "gatadas" (Captura Ventaneando- Instagram)

Tal como se lo dijo su seguidora, en Ventaneando sí hubo críticas a la relación de Belinda y Nodal.

Daniel Bisogno puso en duda la veracidad del romance y semanas después, cuando festejaron su primer mes de novios expresó sin piedad:

“Arrancamos, señoras y señores con esta majadería, esta peladez y este insulto al intelecto... Eso no es amor, eso son gatadas”.

