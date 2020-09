Daniel Bisogno criticó los tatuajes de Belinda y Christian Nodal: “Los deja con el pedazo de piel echado a perder”

Daniel Bisogno dijo que lo de Belinda y Christian Nodal no es amor sino "gatadas" (Captura Ventaneando- Instagram)

Al presentador Daniel Bisogno no le gustó ni la celebración ni los tatuajes de Belinda y Christian Nodal, quienes han llamado la atención en días recientes por sus muestras de amor.

El lunes en Ventaneando se comentó la celebración por el primer mes de novios de los famosos cantantes, que incluyó una cena con música en vivo y detalles personalizados, así como el intercambio de costosos regalos y tatuajes para sellar su amor.

Belinda se tatuó las iniciales de Nodal en un corazón que tenía destinado para su gran amor, mientras que Nodal hizo que le dibujaran los ojos de la cantante en su pecho y además se puso “Beli” cerca de una oreja.

Belinda presumió el tatuaje de su novio en honor a ella

“Arrancamos, señoras y señores con esta majadería, esta peladez y este insulto al intelecto”, dijo Bisogno para presentar la información sobre el festejo de Belinda y Nodal, pareja ahora conocida como “Nodeli”. “Eso no es amor, eso son gatadas”.

“Yo entiendo la fiesta, el romance, el amor (pero) los tatuajes...”, comentó Pedro Sola. Bisogno de inmediato mostró su desacuerdo ante lo ocurrido y señaló que Belinda “nada tonta”, se puso el nombre de Nodal en las uñas, algo que se puede quitar.

Además se burló del tatuaje de Belinda con las iniciales de su novio en un corazón. “Era del Chapulín Colorado, ese corazón es de Chespirito”.

Su total desagrado fue hacia el tatuaje de Nodal con los ojos de Belinda e hizo referencia a los otros novios de la cantante quien también se han tatuado (como Criss Angel y Lupillo Rivera).

Daniel Bisogno habló fuerte contra Belinda y Nodal (IG: bisognodaniel)

“Ya de por sí es muy vulgar el tatuaje de ese tamaño...Todos se han tatuado y los deja con el pedazo de piel echado a perder.. . Se necesita ser idiota para tatuarse... ¿No crees que no lloran con su pedazo de cecina echado a perder?”.

Pero los ácidos comentarios de Bisogno también fueron lanzados contra la famosa celebración de los cantantes.

“Naquísima la fiesta con Totis (una marca de frituras). ... Primero muerto antes de que haya Bocadín (marca de chocolates) para una fiesta como esas. Ya en la casa me los trago todos, eso sí ... el gusto no se compra con dinero”.

“¡Cómo pandita, semejante tlacuache!”, señaló incluso sobre el uso de un osito panda y de una ratoncita que Belinda y Nodal usan para identificarse. “Gente sin qué hacer, vas a ver lo que va a durar”, añadió.

El pastel del festejo, con un oso panda y una ratoncita

Pedro Sola tampoco se mostró muy contento con el festejo.

“Yo opino que puede ser que estén muy enamorados, para no decir la palabra correcta que es encutrichilados, a final de cuentas la cosa va a durar lo que le dura al triste la alegría”, señaló.

Y es que para Pedro Sola la diferencia de edades es fundamental en este romance y no porque considere a Belinda “vieja”, sino que él tiene solo 21 años.

“Él es un jovencito muy rico, muy famoso y exitoso. Y ella es una mujer ya mayor. Ya mayor para él. ¡Él es un niño! Tiene 21 (años)”.

Por supuesto esos no han sido los únicos comentarios dirigidos a la pareja, que se convirtió en tendencia en redes sociales.

El mensaje de Nodal sobre su actitud ante la vida

Pero Nodal ya dejó clara su postura ante cualquier mensaje.

“Me vale”, escribió en Twitter para hacer referencia a su actitud ante la vida.

La canción del grupo Maná con ese nombre es su manera de relacionarse, pues entre otras cosas dice: “No me importa lo que piensa la gente de mí”, “Critican todo lo que ven en mí, inventan chismes que no son ciertos”, “si yo no le hago daño a nadie ¿quién eres tú para decirme cómo vivir?”, “me vale lo que piensen, hablen de mí”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Me vale”: Christian Nodal y su mensaje en medio del revuelo por sus tatuajes de Belinda

La maldición de los tatuajes de los ex novios de Belinda

Amor imparable: Christian Nodal ya se tatuó los ojos de Belinda e hizo recordar a Lupillo Rivera