Anette Michel, en Televisa: Alex Kaffie reveló que la estrella de Azteca podría cambiar de empresa

Anette Michel ha sido conductora de Masterchef México desde la primera temporada (Foto: Instagram @anettemicheltv)

La actriz y conductora Anette Michel volvió a generar expectativas sobre lo que hará a futuro en su carrera. Ya desde hace un tiempo hay varios rumores sobre la posible despedida de la tapatía del afamado programa de cocina MasterChef para ser reemplazada por Aracely Arámbula, así como lo mucho que ha dicho que le encantaría volver a la actuación.

En una entrevista anterior con Mara Patricia Castañeda, Michel aclaró que no cuenta con contrato de exclusividad con Tv Azteca y que, si bien Arámbula no está considerada para suplantarla en Masterchef México, no negó la posibilidad de que “Todo puede pasar”.

Respecto a ello, aunque es bien sabido lo mucho que Michel aprecia el programa, mencionó que la última decisión la tienen los productores de Masterchef. “Si ellos deciden que quieren cambiar de conductora, lo pueden hacer”, explicó en aquella ocasión para la periodista.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda donde declaró que no tiene exclusividad con Tv Azteca (Captura: YouTube Mara Patricia Castañeda)

Ahora bien, también ha reiterado sus deseos por volver a la actuación, cosa que fue con la que empezó precisamente en Tv Azteca. La propia Anette ha señalado que su pasó por aquella televisora ya suma 25 años en total.

De hecho, la periodista Flor Rubio declaró al respecto que “Anette Michel siempre ha tenido ganas de regresar a la actuación. Ella ya lleva varios años haciendo Masterchef y ya lleva varias entrevistas (varias que yo le he hecho) donde ha dicho que le encantaría regresar a la actuación”. Ella fue quien no descartó la posibilidad de que la conductora pudiera hacer casting para futuras producciones de novela en Tv Azteca, mas nunca habló de la posibilidad de que se fuera a Televisa.

Alex Kaffie, en cambio, sugirió que el cambio podría ocurrir pronto. De acuerdo con declaraciones suyas en su columna “Sin Lisonja” en el El Heraldo de México, Anette Michel estaría en las oficinas de Televisa San Ángel, posiblemente en negociaciones. Podría ser que esté en pruebas para un melodrama de la televisora de la familia Azcárraga, pues también ya tiene proyectos de este tipo en puerta.

Anette Michel ha reiterado en varias ocasiones el cariño que le tiene al programa de cocina (Foto: Cortesía TV Azteca/MasterChef México)

“Anette Michel estuvo la semana pasada en Televisa San Ángel. Sí, la actriz y conductora asistió a hacer pruebas para la telenovela La Desalmada. Ella se disputa junto con otras colegas el personaje que estará involucrado sentimentalmente con Raúl Araiza (que no es el protagonista, pero lleva un papel muy importante en el melodrama)”, escribió Kaffie.

No hay que perder de vista que también Flor Rubio, en días anteriores, afirmó que la producción de Masterchef México seguirá en pie para una edición a finales de 2021. La periodista de espectáculos mencionó, incluso, que será una edición especial: “Viene la versión V.I.P. de Masterchef México. (...) Estoy segura que la más indicada para (conducirlo) va a ser Anette Michel”.

Tv Azteca tendría ocupada a la conductora y actriz tapatía para la grabación del programa en caso de que se preparen para Masterchef Celebrity México. ¿Podría, aun así, Anette Michel dejar por fin a la que ha sido su casa durante más de 20 años? Habría que destacar que Flor Rubio explicó, en otra de sus tantas afirmaciones respecto a Anette, que está encariñada y agradecida con el proyecto por las facilidades de horario que le da.

Anette también ha mencionado que le encantaría aparecer en telenovelas otra vez (Foto: Instagram @anettemicheltv)

“Ella es un talento muy querido, es un talento muy apreciado en Televisión Azteca y ella, sobre todo, adora Masterchef”, comentó Rubio. “También hay que decir que a Anette le encanta Masterchef, porque es un formato que, en los primeros años de vida de su hijo, le permitió estar cerca”.

Si bien la producción de cada temporada de Masterchef dura de tres a cuatro meses (que Flor Rubio aseguró que son muy intensos) y Anette incluso debe mudarse durante ese lapso al hotel donde está toda la producción, dedica el resto del año a su familia: “Pero después de esos tres o cuatro meses, el resto del año ella está de tiempo completo con su hijo, atendiéndolo con labores cotidianas”.

