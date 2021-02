Alarma en la familia de Belinda: la abuela de la cantante se encuentra “muy delicada de salud”

La madre y la abuela de Belinda residen en España (Foto: Instagram @schull.belinda)

La familia de Belinda está atravesando un momento muy complicado.

La abuela de la cantante mexicana, Juana Moreno, de 88 años, se encuentra enferma y su estado de salud es muy delicado, según reveló a través de su cuenta de Instagram Belinda Schüll, madre de la intérprete de 28 años.

“En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud. Les pido una oración de sanidad por ella”, escribió en sus historias. “La mujer más importante de mi vida. Mi guía y mi amiga del alma. [...] No me sueltes jamás, no me imagino la vida sin ti... Esta batalla la vamos a ganar”, agregó.

Tanto la abuela como la madre de Belinda residen actualmente en España, donde en las últimas semanas se han batido récords históricos de nuevos casos de COVID-19.

Belinda Schüll, madre de la protagonista de "Cómplices al Rescate", reveló en Instagram que la señora Juana está atravesando un momento muy complicado por su salud, pero no dio más detalles al respecto (Foto: Instagram @schull.belinda)

Belinda aún no ha realizado ningún comentario sobre su "nana" (Foto: Instagram @schull.belinda)

En su red social, Schüll no dio más detalles sobre la enfermedad de la señora Juana Moreno. Y hasta ahora, su hija, no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, hace casi un año, en marzo de 2020, la cantante de “Dopamina” confesó que estaba muy preocupada por su “nana” debido a la propagación del virus en el país europeo. Y explicó que su abuela padece varias afecciones respiratorias.

“Tuve una plática con mi mamá, estaba muy asustada. Todos los días la situación en España es peor, hay miles de muertos. Mi abuelita tiene 87 años, tiene enfisema pulmonar entre otras enfermedades, obviamente por la edad y porque ha fumado toda su vida. La verdad es que yo nunca había estado tan preocupada”, dijo entonces Belinda.

Tras la publicación, subida a Instagram este domingo, los fans de la intérprete de “Déjate llevar” enviaron sus mensajes de apoyo a la familia, y desearon una pronta recuperación a la señora Juana.

Tanto Belinda como su madre están muy unidas a la señora Juana (Foto: Instagram @schull.belinda)

Lo cierto es que en lo personal el 2021 está siendo un año complicado para la artista. Además del estado de salud delicado de su “nana”, el pasado 6 de enero contó que había fallecido su mascota, un perro chihuahua llamado Gizmo que llevaba con ella casi 13 años.

“Nunca pensé que llegaría el día en que me iba a despedir de ti, me acuerdo la primera vez que te vi en mis manitas eras la cositas más hermosa y vulnerable que había visto, me miraste con esos ojos grandes y ahí decidí cuidarte y darte lo mejor de mí. Llegaste hace casi 13 años a mi vida y me llenaste de amor puro, de risas, de felicidad absoluta. También me acompañaste en momentos muy difíciles, me quitaste tanta soledad. Me enseñaste que entre tanta maldad en el mundo, también hay una pizca de bondad”, escribió Belinda en Instagram.

“Escribo y lloro y lloro y lloro porque... ¿Cómo me puedes hacer tanta falta? ¿Cómo es posible que te extrañe de esta manera? Tengo un profundo dolor y un hueco en mi corazón que nada ni nadie va a llenar. Te amaré por siempre mi compañerito de vida, gracias mi Gizmito por cambiarme la vida”, agregó.

