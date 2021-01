Belinda confesó que a Christian Nodal le gustaría verla con el cuerpo lleno de tatuajes

Con un look de trencitas y tatuajes, Belinda impactó en 2020 (Foto: Instagram @belindapop)

Este martes Belinda dio de qué hablar entre los seguidores del podcast Hablemos de moda, emisión en la que la cantante fue invitada y donde platicó sobre sus distintos cambios de look. Su afición por las prendas de diseño quedó expuesta en el programa donde también reveló detalles de su tan mediático noviazgo con Christian Nodal.

Y es que, la pareja confirmó su romance en agosto de 2020, luego de que se rumoraran acercamientos entre ellos en el programa La Voz México, donde ambos fueron parte del equipo de coaches encargados de potencializar el talento de los participantes.

Aunque en un principio se especuló que su romance se trataba de una estrategia publicitaria para elevar los índices de audiencia del reality show, lo cierto es que al finalizar el programa de TV Azteca, la también actriz de ascendencia española y el originario de Caborca de 22 años han continuando dando muestras de su amor.

Al paso de los meses su relación sentimental se intensificó y fue en septiembre cuando los dos populares artistas se tatuaron como símbolo de su amor: él, la mirada de Belinda en el pecho y su apócope al lado de la oreja, además de una flecha en la muñeca izquierda; y ella, un pequeño corazón en el tobillo con las iniciales de Christian Nodal.

Christian Nodal se tatuó parte del rostro de Belinda en el pecho (IG: belindapop/ nodal)

El tatuaje más impresionante, el de los ojos de Belinda en los pectorales de Nodal, se viralizó después de que ella compartiera la imagen en sus historias de Instagram, por lo que su amor quedó marcado por los tatuajes, de los que ambos son entusiastas.

Al respecto de su afición a los tattoos, Belinda reveló en el citado podcast que a su novio le gustaría mucho verla tatuada de pies a cabeza, tal y como aparece en el video del tema Amor a primera vista, sencillo que lanzó en 2019 a dueto con Los Ángeles Azules.

Ante la pregunta de ‘¿te tatuarías todo el cuerpo?’, la cantante expresó ‘Ay, a mi novio le encantaría, pero no sé. Tenía uno y me hice los demás y por eso me da mucho miedo cada vez que veo a alguien que hace tatuajes porque me dan ganas”, desatando la risa de los locutores. Y es que Nodal ha revelado algunos de sus decenas de tatuajes e incluso ha dado a entender que posee varios diseños en zonas ocultas de su cuerpo.

Belinda se transformó como en su video "Amor a primera vista" para los Spotify Awards (Video: Instagram @belindapop)

El tema salió a colación porque el look de “chola” ha sido uno de los más disruptivos de Belinda, indumentaria que eligió para la promoción de la cumbia que grabó con el grupo de Iztapalapa, en cuyo video aparece de pies a cabeza con tatuajes de fantasía. Este mismo look lo usó la cantante en la pasada entrega de los Spotify Awards, ocurrida en marzo de 2020.

“Me acuerdo que fui la primera en llegar al Auditorio Nacional, no había nadie, me abrieron el camerino y estuvimos como ocho horas porque los tatuajes todos son pintados, no son calcomanías, no son estampas que te pones y ya. Son artistas que vinieron a pintarme todo el cuerpo”, platicó la cantante.

“Surgió porque en el video Amor a primera vista salgo toda tatuada por el look cholo que a mí me fascina, las trenzas y los tatuajes, y así fue, estuvimos ocho horas en el camerino y escuchábamos a Linkin Park, Limp Bizkit, Nirvana, Radiohead, bueno, todas las bandas de rock las escuchamos ese día haciendo el look. Fue muy divertido y canté la canción... esas ocho horas para cantar tres minutos y medio”, agregó.

