Así fue la relación de Emmanuel Palomares e Irina Baeva: el hombre que le robó el corazón antes que Gabriel Soto

El actor venezolano Emmanuel Palomares habló sobre la relación que sostuvo con Irina Baeva y recordó las razones por las que terminaron hace varios años. Además, envió sus mejores deseos a la actriz y a su actual pareja, Gabriel Soto.

“Los mejores deseos. Yo deseo pura felicidad para ella y para todas las personas que aprecio, yo solo puedo desear que la gente esté bien, esté tranquila y que cumpla sus sueños”, dijo el intérprete al programa de espectáculos matutino Hoy.

Sobre su relación con Irina, el actor indicó que fue “una relación muy bonita, que duró eso que ella menciona (dos años y medio) y que se quedará en el recuerdo para siempre de puras cosas lindas, llenas de amor y pasión, que llegó a su fin cuando tenía que llegar”.

Tanto Irina como él relataron haber vivido una relación muy intensa, que terminó como un buen recuerdo.

“Hubo mucho amor y respeto entre nosotros. Y de Irina siempre tendré muy bonitos recuerdos. A ella y a todas las personas que han sido importantes en mi vida siempre voy a desearles lo mejor”, aseveró el actor en otra entrevista concedida a la revista People en Español.

Irina Baeva recordó entre lágrimas cuando terminó su relación con Palomares

Sin embargo, a pesar de haber mantenido un noviazgo “muy bonito”, la relación llegó a su fin por determinación del propio actor: “Siempre estuvimos claros de la razón de mi decisión. Una vez que ella descuidó nuestra relación, comprendí que después de casi tres años juntos era momento de seguir creciendo cada uno por caminos separados”, relató Emmanuel a la publicación.

Esto contradice la versión sostenida por la actriz rusa, quien habló recientemente sobre su ruptura con Palomares y aseguró que, a pesar de que Emmanuel decidió terminar, ella no tuvo muy clara la razón de su ruptura.

“Nosotros terminamos, fue el drama de mi vida, pues le sufrí mucho. Nunca entendí la razón por la que terminamos y yo lo amaba muchísimo. La verdad que era una relación muy bonita, llevábamos mucho tiempo juntos, como dos años y medio, más o menos. (...) Sí, (él terminó conmigo), no sé qué fue. Te juro que hasta le preguntaba, le decía: ‘¿Pero qué es lo que está mal?’”, contó la actriz en una entrevista concedida a Yordi Rosado.

“Yo luché por esa relación, yo le mandaba sorpresas, yo traté de hablar con él, le puse un rango de un mes, dije: ‘En este mes voy a tratar de recuperar la relación’. ‘En este mes voy a tratar de recuperar la relación’... Le hice una cena romántica (...) De pronto le dije: ‘Oye, yo te amo, por favor vamos a darnos otra oportunidad’. Y él me dijo: ‘Yo también te amo, pero yo ya no quiero estar contigo’”, continuó Irina sumamente conmovida.

La actriz Irina Baeva y Gabriel Soto anunciaron su compromiso en enero de 2021

De acuerdo con lo relatado por Irina en la misma entrevista, después del doloroso rompimiento, la expareja mantuvo una relación sana, aunque no cercana, en donde persiste el cariño.

“Después coincidimos en Mira quién baila y lo quiero mucho. Me llevo muy bien con su familia, nos seguimos en Instagram, conocí a su hermana y siempre le deseo todo lo mejor. Simplemente creo que ahí no hay culpables ni mucho menos, no había terceros en discordia. Simplemente ya no íbamos pro el mismo camino”, concluyó.

