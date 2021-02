Galilea Montijo defendió nuevamente a Irina Baeva: “En esta sociedad somos de doble moral”

(Foto: Instagram de Galilea Montijo / Irina Baeva)

La conductora de televisión, Galilea Montijo, volvió a respladar a la actriz Irina Baeva, quien hace unos días se sinceró sobre los ataques que ha recibido por la relación que sostiene con Gabriel Soto.

“Sí hay una realidad, en general, de las mujeres contra las mujeres. Sí somos muy feas las mujeres contra las mujeres, porque si esto les pasa a un hombre se divorcia. O si está casado y anda con alguien más, al hombre no le dicen nada”, expresó la presentadora durante el programa.

“Y sigue siendo un problema de hombre, mujer. Al hombre se le perdona todo, al hombre se le (celebra). ¡Ay! Al contrario, anda con 10 viejas y ¡uy! qué fregón, tú muy bien”, añadió mientras hacía un ademán de aplaudir.

“La mujer no se puede divorciar, no puede andar con alguien más joven porque entonces... En la sociedad somos de una doble moral, muy fea”, concluyó Galilea, quien además pidió a los televidentes no ser atacada por emitir su opinión.

La presentadora se refirió a los insultos, ataques y amenazas que ha recibido la actriz rusa Irina Baeva por la relación que entabló con el actor Gabriel Soto, mientras él se separaba de la conductora Geraldine Bazán.

(Foto: Instagram de Gabriel Soto)

“Me llegaron amenazas hasta mi casa. Yo recibí de esos papeles de película, donde vienen pegadas las letras de revista, de ‘muérete’. Llegó a tal grado que me ponían ‘muérete’, ‘mátate’. Exponían a mi familia, exponían a mi hermana.(...) Empezaron a publicar y a filtrar cuentas fotos de mis papás, burlándose de mi familia. Me da pavor dar entrevistas ”, confesó la actriz rusa antes de romper en llanto en una entrevista concedida a Yordi Rosado.

Asimismo, Irina comentó que los ataques que recibió en redes sociales fueron tan constantes que comenzó a sentirse destrozada y sumamente insegura. Acto seguido, la actriz decidió desactivar los comentarios de su cuenta de Instagram.

“De pronto, de adolescente, de chiquita, sufría de inseguridad. Entonces, alguien pone ‘gorda’, ‘nariz horrible’. Se han burlado de todo lo que soy, física y emocionalmente y me han destrozado desde aquí (la cabeza) hasta la punta de los pies”.

De acuerdo con lo que contó en la entrevista, la presión fue tanta que Irina comenzó a creerse todo lo que se decía de ella, sumiéndose en una profunda crisis de identidad de la que pudo salir gracias a su hermana.

“Tu mente hace un juego muy ridículo y te empiezas a creer todo lo que te están diciendo. Y yo decía ‘¿será?’, ‘¿será que yo me metí?’, ‘¿será que yo destrocé?’, ‘¿será que yo estuve ahí e hice mal?’, ‘¿será que efectivamente soy lo que la gente dice que soy?”.

Según Baeva, su intención no era hacerle daño a nadie e incluso aclaró que cuando ella comenzó una relación amorosa con Gabriel, él estaba terminando su matrimonio y, meses después, tuvo la intención de hablar y aclarar las cosas con la expareja de su ahora prometido.

“Hay mil versiones, mil historias, mil mentiras y cosas ciertas. Y yo lo único que te puedo decir ahí es sí, a lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error que pagué muy caro. Que lo sigo haciendo el día de hoy, que lo hice por amor. Me enamoré”, contó la intérprete de Pasión y poder.

