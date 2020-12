Con el pie izquierdo: Cynthia Rodríguez terminó el año con una caída en Venga la Alegría

Cynthia tuvo otra aparatosa caída en el programa matutino de TV Azteca (Foto: Instagram @cynoficial)

La actriz y modelo Cynthia Rodríguez no cerró de buena forma el 2020 luego de haberse caído en pleno programa mientras se encontraban festejando el final de año, que afortunadamente no llevó a nada más grave más que el dolor que le causó en el orgullo.

Y es que la pareja de Carlos Rivera se dio un tremendo resbalón hacia atrás mientras se encontraban haciendo una dinámica en la que usaron cascos de protección como los que usan en las obras de construcción, sin embargo, de poco o nada le sirvió pues su caída se dio de espaldas. Esto fue un motivo de burla para los otros integrantes del programa matutino Venga La Alegría quienes se burlaron de su compañera por el poco equilibrio que ha mostrado en este año.

Todo sucedió cuando intentó patear un globo, pero al usar zapatillas de tacón, uno de sus pies falseó y terminó por caerse, mientras que el casco que estaba usando terminó por salir rodando. Sin embargo, la modelo se recuperó rápidamente de la caída sin ninguna asistencia y se unió a sus compañeros en las risas, tras lo cual confirmó que no se había lastimado durante el incidente.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ya se preparan para vivir juntos y formar su familia (Foto: Carlosrivera / IG.)

La misma Cynthia prometió que esta sería su “última caída del año”, que en corto han sido más de 5 las que ha tenido que soportar en este 2020. Sin embargo, lo que sucedió dentro del terreno de los accidentes fue todo lo contrario en su vida personal y de éxitos ya que parece que se acerca el momento en donde ella y Rivera puedan dar a conocer cómo es que va su situación romántica, en corto, si se acerca una boda próximamente.

Y es que han sido una de las parejas más herméticas en lo que corresponde a su romance, aunque recientemente dieron a conocer que ambos adquirieron una propiedad en la zona del Pedregal para poder vivir juntos como pareja, lo que sería su gran paso para intentar formar una familia. Ambos han sido pareja por un periodo de tiempo largo pero su secretismo ha evitado que haya mayores detalles de su vida privada.

Tanto Cynthia como Carlos han tenido un crecimiento muy grande en sus carreras, la primera en su papel de modelo y conductora de TV Azteca, mientras que Rivera ha tenido una mayor participación en su carrera como solista y en participaciones de algunos proyectos como “’¿Quién es la Máscara?” de Televisa, uno de los programas más vistos de su tipo.

La caída de la conductora fue motivo de burla y lo subieron a las redes de Venga La Alegría (Captura de Pantalla: Twitter @VengaLaAlegría)

La pandemia fue el mayor obstáculo al que tuvo que superar la pareja, pues truncó algunos de los proyectos de trabajo que tenían en mente, como fue el caso de los Latin Grammy´s, pues Carlos tuvo que abandonar la conducción luego de que una persona cercana a su equipo diera positivo a COVID-19. A pesar de que él mismo no resultó contagiado, el cantante decidió no formar parte de la ceremonia para no poner en riesgo a sus compañeras Yalitza Aparicio y Ana Brenda Contreras.

Recientemente, Cynthia Rodríguez hizo una aparición en el programa de Youtube Pinky Promise, en donde reveló que su secreto para tener una gran relación con Rivera es que es una persona ideal para ella, que se acopla perfectamente a sus defectos y ella a los de él, lo que ha causado que ambos no se quieran despegar el uno del otro.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Le daba un cachetadón”: Lorena Herrera confesó que fue violenta con varias de sus exparejas

Murió la actriz Martha Navarro, ganadora del Ariel por “La pasión según Berenice”

No es como su hermana: Alex Fernández decidió esperar y pospuso su boda por la pandemia