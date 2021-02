Gloria Sierra contó su dura batalla para encontrar un tanque de oxígeno para su esposo: “Nadie me contestaba, ningún hospital, ninguna distribuidora”

El esposo de Gloria Sierra, el actor Mike Biaggio, comenzó con síntomas de COVID-19 el domingo y su oxigenación llegó a estar en 83 (Video: Instagram @yosoygloriasierra)

Los últimos dos días han sido muy difíciles para Gloria Sierra.

La intérprete de Amorcito Corazón publicó este domingo un mensaje alarmante, en el que pedía a sus más de 200,000 seguidores de Instagram que la ayudaran a conseguir un tanque de oxígeno para su esposo, el actor Mike Biaggio.

“Miguel Ángel en la tarde estaba perfecto, se fue a andar en moto, llega como a las cinco de la tarde y me dice ‘ay, como que me cansé mucho, me duele mucho el cuerpo, estoy cansado’. Se viene a acostar a la cama, y de pronto ahorita en la noche, como a las ocho, ‘oye traigo mucho escalofrío’, y le toco, y calentura”.

Desesperada, explicó que la oxigenación de su esposo no subía de 90, y a pesar de sus esfuerzos, no había conseguido contactar con ninguna empresa que le vendiera un tanque de oxígeno.

Horas después, Gloria borró la publicación de la red social, lo que despertó aún más la preocupación de sus fans. Pero en la noche del lunes, la actriz compartió un nuevo video de más de seis minutos en el que detalló el estado de salud en el que se encuentra su marido, y la batalla que ella libró para conseguir un concentrador de oxígeno.

“Ayer [domingo] Miguel Ángel empezó con síntomas a las ocho de la noche... Me dice, ‘tengo mucho escalofrío, me siento mal, dolor de cuerpo’. Le tomo la temperatura, tenía 37 y pico, no era tan grave. Cuando le tomo la oxigenación me doy cuenta de que estaba en 88 - 89. Le hablo a un doctor que tenemos en Monterrey, neumólogo y que está en el área de COVID y me dice ‘no, consigue oxígeno o llévatelo al hospital porque los chavos de su edad no deberían bajar de 90″, narró Gloria.

(Foto: Instagram @yosoygloriasierra)

Entendió que debía conseguir un tanque cuanto antes. Realizó numerosas llamadas, y no obtuvo respuesta. Al buscar precios por Internet, todos los que había disponibles tardaban en llegar una semana. Entonces, nerviosa, decidió subir el video de auxilio a Instagram, por si alguno de sus seguidores podía ayudarla.

“Empiezo a buscar, nadie me contestaba, los teléfonos que yo tenía que me pasaban mis amigas o así, nadie contestaba, ningún hospital, ninguna distribuidora de tanques ni nada. Y es cuando doy un mensaje de auxilio en redes sociales. Lo cual agradezco infinito a todas las personas que me mandaron fliers, teléfonos, información, contactos y demás. Gracias a Dios se contacta con nosotros una chava, Itzel. Y me dice, tengo un solo concentrador de oxígeno”.

“Ella lo tenía, así que dije, lo tengo que aprovechar”.

En el tiempo en que estuvo batallando para conseguir un tanque, el nivel de oxigenación de Biaggio bajó a 83 - 85. Por suerte, un amigo fue a recoger el concentrador, y se lo pusieron al actor a la una de la madrugada del domingo.

“Conseguimos el concentrador de oxígeno, Marcos me hizo el favor de ir por él. A la una y media de la mañana, casi dos, lo conectamos y se lo pusimos. Eso hizo que estuviera más estable durante toda la noche, subiendo por lo menos a 90, 92, 89... Y así ha estado durante todo el día. Le he dado todos los medicamentos que el doctor me dio, el doctor que tenemos en Monterrey. Y ahora contacté a una doctora, aquí en el DF, que para mí fue como un ángel de la guarda su llamada. Entonces, al parecer estamos bien como hemos llevado las cosas”.

(Foto: Instagram @yosoygloriasierra)

Aunque Gloria Sierra no quiso alarmar a sus seguidores con su publicación del domingo, sintió que era importante actuar rápido, y no dejar pasar las horas.

“Miguel Ángel en su momento me decía, ‘estás exagerando, me siento bien’, y no podía ni siquiera agarrar el vaso con agua para tomarse una pastilla. Le dije, ‘¿cómo vas a estar bien?’ No te preocupes, necesito que me digas la verdad de cómo te sientes, no finjas”.

“Según lo que escucho y lo que uno ve todo el tiempo es que por dejar pasar horas importantes, o las primeras horas, que si ‘mañana vemos cómo amanezco’, o que si ‘ya me tomé el paracetamol, mañana vemos’. Le dije, ‘no’, ‘no me voy a esperar a que esto sea grave, y prefiero exagerar, y prefiero tener aquí algo que a lo mejor no ocupemos, pero necesito accionar ahorita, y si me está diciendo el doctor que necesitamos oxígeno, lo tengo que conseguir’”.

La actriz mexicana explicó que eliminó la publicación después de comprar el concentrador, porque entre otros motivos, no quería que sus suegros vieran su mensaje y se asustaran.

“Borré los mensajes ayer porque no quería preocupar más a la gente, y no quería que mis suegros lo vieran y se preocuparan más. Ya conseguimos el oxígeno, ya el video cumplió su objetivo, por eso lo quité en las redes sociales para no hacer esto más grande, para no preocupar a más personas”, detalló.

(Foto: Instagram @yosoygloriasierra)

Por el momento, su esposo se encuentra bien. Sus tres hijas están en el segundo nivel de la casa, y ellos en el tercero. Ella decidió quedarse junto a Biaggio para poder monitorear sus niveles de oxígeno y estar pendiente de que el tubo del concentrador no se atasque.

“Yo he estado con él. No dormí en la cama con él, hice un tendidito al lado de la cama en el suelo, para estar lejos pero para estarlo checando, monitoreando, que no se le desconectara. De repente deja de dar porque se enrolla el cablecito, se enrolla y deja de pasar el airecito. Entonces, decidí quedarme aquí con él. Las niñas en sus cuartos, les pedí que no subieran, quieren ver a su papá y demás. Lo ven desde las escaleras, lo saludan...”, agregó.

Finalmente el lunes, la intérprete de Te doy la vida, consiguió comprar un tanque de oxígeno. Lo necesitaba porque el concentrador que adquirió el domingo es un aparato casero que tiene un motor que descansa cada seis horas, y el doctor le dijo que Biaggio tiene que estar todo el tiempo conectado a una fuente de oxígeno.

“Está bien, se está haciendo lo que se tiene que hacer médicamente”, dijo Sierra.

La experiencia que vivió la actriz, es reflejo de una situación crítica en México para conseguir tanques. Según confirmó a AFP Jesús Montaño, de la Procuraduría Federal del Consumidor, la demanda de oxígeno creció un 700% en enero de 2021.

A la par, se han incrementado los fraudes y la especulación en redes sociales, donde se cobran “precios exorbitantes”. Y a pesar de que el Gobierno habilitó expendios gratuitos de oxígeno, el problema es la falta de tanques, ya que según Montaño, hay oxígeno pero “no hay en qué llevárselo”.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Las imágenes del drama en México: conseguir un tanque de oxígeno para enfermos de COVID-19 es un viacrucis

“Oxigeno sobre ruedas”: mexicanos llenan tanques a enfermos de COVID-19

“Por amor a la vida, devuelvan los cilindros”: el desesperado llamado ante la escasez de tanques de oxígeno