“Fui parcial”: Mara Patricia Castañeda defendió su entrevista con Vicente Fernández

Mara Patricia Castañeda entrevistó a Vicente Fernández sobre sus acusaciones de acoso, sin embargo el trabajo recibió diversas críticas. (Foto: Instagram/ @marapatriciacastaneda)

La periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda habló sobre la polémica que desató al entrevistar a Vicente Fernández. Diversos medios criticaron su postura con el cantante de música ranchera, ya que afirmaron que fue “a modo” y las preguntas estuvieron orientadas para hacer quedar bien a “don Chente”, ex suegro de la periodista, afectado por la difusión de imágenes en las que aparecía tocando de manera indebida a algunas de sus seguidoras al momento de tomarse una foto con ellas.

“Fui parcial porque se le preguntó lo que se le debió de preguntar, lo que creo que todos los periodistas debimos haber preguntado. No soy ministerio público, ni fui a hacer una investigación judicial, fui a preguntarle lo que todo el mundo quería saber, que había pasado.”, fue la respuesta que dio Mara ante las críticas, en una entrevista publicada en el canal de YouTube de Eden Dorantes.

Por el vínculo familiar que tuvo Mara Patricia con el cantante, algunos medios y compañeros periodistas criticaron la veracidad de la entrevista, incluso afirmaron que intentó ayudarlo a limpiar su imagen por las acusaciones de acoso en su contra.

Una joven denunció que se sintió acosada por el cantante, por lo que hizo una denuncia pública. Foto: @Miranda Hdez / TikTok

Sobre el término con el que calificaron su entrevista explicó que no conoce a qué se refirieron. “Yo nunca he hecho entrevistas ‘a modo’ no sé que signifique porque en la empresa nunca me han pedido una entrevista así”, detalló.

Ante este debate, la periodista salió a dar la cara y argumentar que una entrevista “a modo” no existe. En la entrevista afirmó que le sorprendió las críticas de colegas, muchas fueron negativas y que no tienen razón de criticar su trabajo, “no son mis maestros”, apuntó Castañeda.

Dijo que ella no se atrevería a criticar el trabajo de alguien más, porque no le corresponde hacerlo y no lo considera ético, por lo que rechazó rotundamente las críticas de su trabajo. “Si la molestia fue que las declaraciones me las diera a mí, pues, lo siento”, añadió.

También habló de su método de trabajo que es el mismo al que realizan sus colegas, hablar con el entrevistado, preguntar si tiene la disponibilidad de tiempo, si aceptan o no y por último agendar la entrevista.

Mara Patricia detalló que la entrevista con Vicente Fernández fue parcial y que preguntó lo que todos querían saber y no buscó ayudar a la imagen del cantante. (Foto: Instagram/ marapatriciacastaneda)

“No sé cuántos medios le habrán hablado antes a don Vicente, pero creo que dio una disculpa con quien tenía que disculparse y si él se quiso desahogar de otros medios que le han hecho daño, pues, ni modo”.

También habló de que los medios se olvidaron de la chica que denunció el acoso por hablar de cómo fue la entrevista y las críticas cayeron sobre ella. La periodista de espectáculos explicó que la entrevista fue parcial y que en ningún momento relacionó sus intereses personales con los profesionales.

Por otra parte, Mara Patricia Castañeda explicó que no hubo ninguna condición o limitación para realizar la entrevista. Defendió la carrera de Vicente Fernández por su trayectoria y gran trabajo con los medios él siempre está dispuesto a hablar con cualquier periodista y responder cualquier pregunta.

El cantante de ranchera lloró en la transmisión y pidió perdón a todos (Foto: Captura de pantalla/Mara Patricia Castañeda)

Días anteriores, una seguidora del “charro de Huentitán” denunció que se sintió acosada por el cantante, ya que en una fotografía se observa como la mano del artista está muy cerca del pecho de la joven y esa fue la causa del escándalo que desató el tema.

En la entrevista con Mara Patricia, “don Chente” lloró en plena transmisión por las críticas que otros medios le hicieron y pidió disculpas a las personas que se sintieron ofendidas por sus acciones. Extendió la disculpa a la periodista y al público que vería el video.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Vicente Fernández rompió en llanto y pidió perdón a las mujeres que lo acusaron de acoso sexual

“Acosar es que yo le haya bajado la blusa”: así respondió Vicente Fernández al escándalo del video con su seguidora

Karina Ortegón denunció “juegos sucios” y negó haber filtrado el video de acoso de su ex suegro Vicente Fernández