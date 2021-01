Karina Ortegón denunció “juegos sucios” y negó haber filtrado el video de acoso de su ex suegro Vicente Fernández

(Foto: Instagram de Karina Ortegón)

Karina Ortegón negó haber estado involucrada en la filtración del video en el que Vicente Fernández acosa a una seguidora; sin embargo, dejó entrever que algunas de las presuntas conductas sexuales de la familia de su ex fueron las causantes de su divorcio.

“¿Llegaste a ver algo que estuviera fuera del marco de ‘la normalidad’ del señor, de tu exsuegro?” preguntó el periodista Gustavo Adolfo Infante durante la transmisión en vivo del programa De primera mano, “Precisamente por eso pedí el divorcio y me salí de ahí”, sentenció quien fuera la expareja del hijo del “Charro de Huentitán”.

“En algún momento lo dije muy claro, yo no estoy acostumbrada a los métodos de ellos. Yo tengo otro tipo de educación (...) Las costumbres son muy diferentes, ¿No? El señor también lo manifiesta en su entrevista(...) Pues manifiesta tal cual de que si él tuviese algo que ver o igual si hubiera tenido algo que ver pues la lleva a las caballerizas o se las lleva al estudio o se las lleva aparte, ¿no? Entonces, solitos se echan de cabeza, la verdad sale a flote” , concluyó Karina.

Durante el programa, la expareja de Vicente Fernández Jr. hizo frente a los rumores que la señalan de haber buscado extorsionar a la familia del cantante: “Ahora resulta que dice el licenciado (Guillermo Pous, representante legal de los Fernández) que yo los amenazo y que digo que tengo videos y que los voy a sacar a la luz pública. Jamás ha pasado eso”.

(Foto: Instagram de Vicente Fernández Jr.)

Ortegón agregó que jamás permitió grabaciones íntimas y que dicha decisión puso en juego su matrimonio con el también cantante.

“En mi intimidad jamás me he grabado, he cuidado muchísimo mi integridad. Y precisamente por eso no tuvimos una buena relación de matrimonio, porque nunca me presté a ese tipo de cosas”, expresó Karina al periodista de espectáculos.

“¿No tuviste una buena relación matrimonial porque no te dejabas videograbar en los momentos de intimidad?”, preguntó Gustavo. “No, simplemente no tuvimos una buena comunicación precisamente porque a mí nunca me gustaron sus juegos sucios. Mi intimidad es mía nada más ”, contestó Karina sin explicar a qué se refería con “juegos sucios”.

Asimismo, Ortegón aprovechó el espacio televisivo para dirigirse a la periodista Pati Chapoy, quien insinuó, durante la transmisión de Ventaneando, que Karina presuntamente estuvo involucrada en la filtración de los videos en donde se documenta el acoso perpetrado por Vicente Fernández.

“(Quisiera) decirle directamente a la señora Chapoy que nada más recuerde que ella es mujer. No sé si tenga hijas, si tenga nietas, o a alguna mujer que ella realmente ame y cuide y valore. Si a ella le hubiera tocado esa parte, creeme que no estuviera diciendo que a ella le huele que ‘la mano negra’ o ‘la venganza’ viene de Karina Ortegón”, expresó Karina en la entrevista vía remota.

Foto: @Miranda Hdez / TikTok

Y es que durante la transmisión de este martes del programa de espectáculos de la televisora del Ajusco, la anfitriona Chapoy expresó que había ‘mano negra’ en la filtración del polémico video.

“Mira yo soy muy mal pensada y yo creo que tuvo que ver la mano de Karina Ortegón. Acuérdense que en una entrevista el licenciado (Guillermo) Pous dijo que ellos tenían advertencia de parte de ella que se iban a filtrar imágenes que podrían lesionar a la familia. Yo no lo dudo”, dijo la comunicadora.

