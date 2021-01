“En algún lugar nuestro amor triunfa”: el mensaje de Michelle Renaud tras su ruptura con Danilo Carrera

Michelle Renaud y Danilo Carrera protagonizaron "Hijas de la Luna" (Instagram: hijasdelalunaof)

Tras anunciar su separación después de dos años de una relación aparentemente estable, Michelle Renaud y Danilo Carrera ya están rehaciendo sus vidas, y aunque reaparecieron juntos en redes sociales, la actriz mexicana demostró que su prioridad ahora es la maternidad; mientras que el actor y modelo ecuatoriano está de luto por el deceso de un colega, Efraín Ruales.

Y es que días después de que se hiciera oficial su ruptura amorosa, la actriz mexicana compartió un tierno video con su hijo Marcelo, quien está por cumplir los cuatro años de edad. En la videograbación, el niño consintió a su madre llenándola de besos en todo el rostro.

“La fortuna de ser mamá. TE AMO MARCELO!”, escribió la actriz junto al clip del tierno momento que compartió con más de tres millones de seguidores desde su cuenta oficial de Instagram. Además, escribió una breve reflexión sobre el apoyo que ha recibido tras el rompimiento:

“¡Es la primera vez en mi vida que al terminar con alguien recibo TANTOS mensajes de apoyo de amigos, familiares y nuestros bellos seguidores! ¡¡GRACIAS!! Danilo Carrera y yo estamos muy unidos ahorita haciendo realidad en la ficción lo que ustedes querían en la vida real. ¡¡Así que no se pueden perder QUERERLO TODO!! En algún lugar nuestro amor triunfa”, escribió la actriz en su cuenta oficial de Instagram.

Por otra parte, días después de compartir la noticia de su separación, Danilo Carrera dedicó unas conmovedoras palabras en homenaje al popular presentador de televisión ecuatoriano Efraín Ruales, quien fue asesinado en la ciudad de Guayaquil el pasado 27 de enero.

“Hoy me desperté con una noticia que me pone triste, que me duele. Porque se va un amigo, se va alguien a quien admiro, alguien que siempre tenía una sonrisa en la cara, que siempre quería dar un mensaje positivo. (...) A toda la familia de Efraín le mando muchas bendiciones, mi más sincero pésame. Yo sé que él ya está ahorita en la gloria de Dios”, dijo el protagonista en un video que compartió desde su cuenta oficial de Instagram.

Finalmente, los actores causaron sorpresa después de que aparecieron juntos en una fotografía. En esta ocasión, los actores están acompañados del elenco de la telenovela producida para Televisa, Quererlo todo.

“Nosotros lo QUEREMOS TODO!! Gracias por su preferencia. Cuando hay un buen equipo el trabajo se convierte en juego”, escribió la Michelle junto a la fotografía que compartió en redes sociales, dejando entrever que entre ella y su expareja persiste una buena relación.

La ruptura

El pasado 25 de enero, la actriz mexicana y el actor ecuatoriano compartieron en redes sociales un mensaje confirmando su ruptura definitiva.

“Con toda la tristeza del mundo pero sabiendo que lo bailado nadie no lo quita, queremos contarles que hemos decidido terminar nuestra linda relación”, expresaron en el mensaje.

“Hoy nos queremos más que nunca; tuvimos mucho aprendizaje juntos y les agradecemos a ustedes todas las muestras de cariño para nuestra relación. No se preocupen que solo termina nuestra relación romántica pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo. Seguimos contentos de estar trabajando en QUERERLO TODO”, añadieron los protagonistas de la telenovela.

Ni Danilo ni Michelle dieron más detalles sobre las causas de su separación que, para algunos, resultó sorpresiva ya que la pareja se mostraba bastante enamorada en redes sociales. Tan sólo el pasado 17 de enero, Renaud compartió una serie de videos del actor ecuatoriano celebrando su cumpleaños con ella y su hijo Marcelo.

