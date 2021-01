Scarlet Gruber rompió el silencio y respondió a quienes la acusan de ser la tercera en discordia entre Michelle Renaud y Danilo Carrera

Michelle Renaud, Danilo Carrera y Scarlet Gruber trabajan juntos en la telenovela "Quererlo Todo" (Foto: Instagram @scarlet_gruber)

Desde el mes de diciembre, las versiones sobre una supuesta ruptura entre Michelle Renaud y Danilo Carrera se han hecho cada vez más fuertes.

Según afirmaron entonces algunos medios de comunicación del espectáculo, la separación se habría producido tras la infidelidad del actor con Scarlet Gruber, compañera de reparto de la pareja en la serie juvenil “Quererlo todo”.

Por primera vez desde que estalló la polémica, la artista señalada como tercera en discordia rompió el silencio y se defendió de las difamaciones.

En entrevista con el programa Hoy, Gruber confirmó que Danilo Carrera y Michelle Renaud continúan juntos, y aseguró que tiene muy buena relación con los dos.

“No, Danilo tiene una pareja, Michelle Renaud, y la verdad es que los tres nos llevamos muy bien, somos muy profesionales, así que eso no va a pasar, los astros no se van a alinear para eso”, dijo la actriz venezolana.

La famosa venezolana desmintió haber vivido un romance con Danilo (Video: Programa Hoy)

En la telenovela mexicana, Scarlet Gruber da vida a Sandy Cabrera, la novia de Mateo Santos, personaje al que interpreta Danilo.

Aunque reconoció que los dos desprenden química en las escenas románticas que interpretan juntos, defendió que eso es parte de su trabajo actoral.

“Si ven alguna química o algo es porque estamos haciendo muy bien nuestro trabajo. No tenemos ninguna barrera y nos sentimos con libertad para recrear nuestros personajes actuales, llámese en escenas de besos y posturas cariñosas. Siempre se agradece que Danilo es muy generoso”, expresó.

Sobre su vida amorosa, no quiso realizar ninguna declaración, ya que prefiere proteger su intimidad.

“Yo estoy muy tranquila. De mi vida amorosa no me gusta hablar, eso siempre lo he mantenido muy íntimo, muy para mí, pero ahorita estoy muy tranquila. Muy enfocada en ‘Quererlo todo’”, concluyó.

La polémica

La pareja habría pasado dos semanas sin hablarse en el foro, por lo que se habló de una posible ruptura (Foto: Danilo Carrera)

A principios de diciembre, la revista TV Notas aseguró que Michelle Renaud y Danilo Carrera llevaban dos semanas sin hablarse, y llegaban cada uno por su lado a los foros.

“Nos queda claro que desde hace dos semanas están separados; se enojaron por algo y no sabemos el por qué, pero los dos andan insoportables, y de estar muy acaramelados a toda hora, ahora están distanciados, no se dirigen la palabra. No sabes lo molesto e incómodo que eso es para el elenco y la producción”, declaró una persona cercana a la producción de Televisa.

“Ahora llega cada uno por su lado, no se dirigen la palabra, no se voltean a ver para nada. Desde hace dos semanas en los foros se ha vivido una tensión tremenda, porque se nota que las cosas no están bien entre ellos”, añadió.

Además, la misma fuente calificó a Carrera como “un tipo pesado, arrogante, prepotente”, que siempre busca controlar las actividades de su pareja.

“Cuando estaban juntos nos dimos cuenta de que Danilo traía cortita a Michelle. Pobre mujer, tan hermosa que está y buena gente, pero enamorada de un patán”, agregó.

Con esta fotografía, la actriz mexicana desmintió una separación (Foto: Instagram @michellerenaud)

Poco después de la publicación, algunos medios de comunicación señalaron a Scarlet Gruber como la tercera en discordia. Pero Michelle Renaud zanjó el asunto al dedicarle a su pareja un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Y un día me di cuenta que no tengo que hacer todo sola, que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, que si me puedo dejar apapachar y cuidar, que hay a quien le gusta mi versión más original de mí misma con todo lo que conlleva, que las risas curan todo y que el verdadero amor viene detrás de una gran complicidad, amistad y empatía. Y que tenerte de equipo en esta vida es la mejor decisión que pude tomar”, escribió.

El artista ecuatoriano respondió con la misma intensidad.

“¡Me encantas cursi y me encanta despertarte con Marcelo a besos en la mañana! Lo mejor de mi día”, expresó.

Desde entonces, los rumores de una supuesta ruptura han cobrado fuerza, pero ninguno ha emitido más comentarios al respecto.

