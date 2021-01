El hijo de Martha Figueroa fue señalado por supuesto abuso y ella lo defendió

La conductora de Hoy se pronunció en redes sociales respecto a las acusaciones que hay contra su hijo (Foto: Instagram @figuerolas)

Martha Figueroa, conductora de Hoy, por fin dio su posición respecto a los comentarios que han circulado en Twitter y otras redes sobre su hijo Alejandro, donde lo acusan de haber abusado de una joven que era su conocida.

A través de un comunicado de 3 partes que publicó en su cuenta de Instagram, Martha por fin rompió el silencio. En la descripción de la primera imagen puso “Acepto que no estén de acuerdo con mis opiniones, pero no se vale aprovechar la confusión para calumniar a mi familia. Gracias por leerme”.

Hace días la periodista de espectáculos fue ferozmente criticada junto con sus compañeros Andrea Legarreta y Arath de la Torre por los comentarios que hicieron sobre el caso de la youtuber Nath Campos que denunció al influencer Rix por abuso sexual en uno de sus videos. Entre las cosas que dijo Figueroa, expresó: “El tema sería ¿por qué tendrían que tomar hasta ahogarse, que no se acuerden qué pasó o qué permitieron o qué no permitieron?”

De ahí que internautas reaccionaran entre burlas, críticas e insultos la revictimización que los conductores del programa matutino hicieron durante aquella discusión. En pleno calor de quejas, una usuaria puso la acusación contra Alejandro, el hijo de Martha Figueroa.

Esta persona, citando el tuit con la grabación del programa donde Martha, Andrea y Arath hablan de la youtuber, puso “Su hijo también es un abusador”. De ahí pasó a detallar la historia que tuvo con Alejandro y cómo, poco después, abordó a Martha Figueroa para hablarle del tema.

Esto generó una respuesta más acelerada por parte de los usuarios de Twitter y otras redes donde incrementaron los ataques tanto a Martha Figueroa como a su hijo. Sus compañeros Andrea Legarreta y Arath de la Torre no quisieron decir nada al respecto.

Entre lo que puso Martha en su comunicado, señaló de manera clara y concisa que “esa grave e injuriosa denuncia pública carece de verdad”. Así desarrolló que su hijo nunca estuvo en el apartamento con la joven en la fecha en la que dijo que ocurrió el abuso.

Entre otras de las cosas que la joven apuntó en su denuncia es que Martha Figueroa la amenazó si no se quedaba callada sobre el tema. A esto, la periodista contestó que no fue así: “Cuando hace 8 años ella me contó su versión a través de las redes, estuve totalmente abierta y dispuesta a dialogarlo y aclarar la situación”.

Después insistió en que en ningún momento la amenazó y que, además, luego de contactarla y tratar de hacer un diálogo, la joven “jamás volvió a establecer contacto con nosotros”.

En párrafos siguientes, Martha mencionó la posibilidad de proceder de manera legal contra la persona que acusó a su hijo por daño moral a Alejandro Vaca Figueroa. “Por la vaga acusación de abuso ya fue etiquetado como ‘violador empedernido’ y yo como ‘cómplice’”. En todo momento, Martha sostuvo que la acusación carecía de verdad y que era débil.

Aun así, destacó que trata de ser empática, en la medida de lo posible, con la defensa de los derechos de la mujer y de las personas en general. Dijo ya estar en ese proceso: “Todos los días estoy aprendiendo a construirme de una mejor manera. Esto es un aprendizaje, sin duda”.

Para cerrar con su comunicado, Martha extendió su agradecimiento a todas las personas que la han apoyado no solo durante toda la polémica generada a raíz de sus comentarios sobre Nath Campos, sino sobre las acusaciones contra su hijo: “Saben de nuestra calidad humana”, escribió.

“Duele la mentira, pero tenemos la conciencia tranquila”, concluyó antes de desactivar los comentarios en las tres publicaciones que hizo del comunicado.

