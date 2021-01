“¡Pinc** india mexicana!”: golpearon y agredieron con insultos racistas a una actriz de “Rosario Tijeras” que pidió a sus vecinas usar cubrebocas

Foto: @palmeiracruz / IG.

El uso del cubrebocas se ha vuelto indispensable en tiempos de COVID-19 y fue lo que argumentó hace unos días la actriz de “Rosario Tijeras”, Palmeira Cruz, quien fue agredida por sus vecinas tras solicitarles el uso de este objeto como medida preventiva.

La intéprete de 28 años denunció hace unos días que el pasado fin de semana fue golpeada por otras usuarias del gimnasio de su propio edificio. Palmeira indicó que lo único que hizo fue evidenciar la falta de toallitas desinfectantes y que sus agresoras no portaron el tapabocas.

“Bajé al gimnasio del edificio de mi casa y llegaron tres chicas venezolanas a entrenar sin cubrebocas. Se les pidió que lo pusieran por favor porque es una regla del gimnasio y por respeto a todas las demás personas que estábamos ahí”, dijo al inicio de su denuncia publicada en redes sociales.

La actriz mencionó que las mujeres de origen venezolano se negaron a usar este utensilio: “Se lo tomaron bastante mal, comenzaron a insultarme, a decirme ‘pinche india mexicana’ y muchas otras cosas; además de que me estaba gritando súper cerca y sin cubrebocas”.

“Cada vez se pusieron más agresivas, empezaron a jalarme del cabello y a golpearme entre las dos. Gracias a Dios llegaron las personas de seguridad para ayudarme, no podía salir del gimnasio porque me estaban esperando afuera”, añadió en su relato.

Tras ser agredida, la actriz pidió hacer conciencia sobre el uso responsable del cubrebocas, ya que este artefacto puede hacer la diferencia para evitar más contagios, no sólo en México, sino en todo el mundo.

Palmeira Cruz además difundió el video de la agresión que sufrió por parte de las otras usuarias del gimnasio de su edificio.

En las imágenes se ve a las venezolanas reaccionar de manera agresiva hacia la actriz de 28 años, quien intenta protegerse detrás del personal de vigilancia de la unidad deportiva.

“No me toques. ¿Qué te pasa?”, repitió constantemente Cruz ante las agresiones de las que fue objeto.

Las mujeres no se detuvieron ante la presencia de las mujeres de seguridad, ya que se acercaron en más de un a ocasión para jalonear a la intérprete.

Además en redes sociales fueron difundidas las imágenes de las cámaras de seguridad, donde se ve la actitud que tomaron las agresoras contra la famosa de 28 años, quien constantemente evita entrar en un conflicto mayor.

En entrevista con el periodista Luis Cárdenas, Palmeira Cruz agradeció el apoyo de las personas de vigilancia, quienes sí evitaron una agresión mayor.

“Entiendo que estamos desesperados y la situación ya duró mucho tiempo, pero no por eso vamos a dejar de usarlo o decir ‘me vale el de al lado’ o ‘me vale la vida’. No, sigues las reglas, a mí no me gusta y lo hago por respeto”, comentó.

En este espacio informativo de MVS confesó que por las agresiones resultó con un esguince cervical y una lesión en la muñeca, por lo que tendrá que suspender sus actividades deportivas y de healthcoach.

Palmeira Cruz es reconocida por su participación en varias producciones mexicanas, como Rosario Tijeras, Médicos línea de vida y Amar a muerte.

Como Palmeira Cruz, otras personas han padecido por conductas similares y es que este tipo de casos se han conocido en todo el mundo, donde la discusión del uso del cubrebocas se ha convertido en motivo de agresiones físicas y verbales.

