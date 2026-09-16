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Mark Carney llega a Estrasburgo para profundizar sus vínculos con la UE ante la guerra comercial y la dependencia de Estados Unidos

El premier canadiense asistirá este miércoles al discurso sobre el Estado de la Unión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el Parlamento Europeo y el jueves expondrá su visión de “una alianza única” entre Canadá y el bloque

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, dan la bienvenida al primer ministro canadiense, Mark Carney, con motivo de una cumbre entre la UE y Canadá celebrada en Bruselas (Bélgica) el 23 de junio de 2025 (ARCHIVO/REUTERS)
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, dan la bienvenida al primer ministro canadiense, Mark Carney, con motivo de una cumbre entre la UE y Canadá celebrada en Bruselas (Bélgica) el 23 de junio de 2025 (ARCHIVO/REUTERS)
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El primer ministro canadiense, Mark Carney, llega este miércoles a Estrasburgo para participar en el discurso sobre el Estado de la Unión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el Parlamento Europeo. Será el primer jefe de gobierno extranjero en asistir a la exposición, en un momento en que Canadá busca profundizar sus vínculos con la Unión Europea (UE) ante las tensiones comerciales y las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la soberanía canadiense.

Carney hablará el jueves ante el Parlamento Europeo y expondrá su visión de “una alianza única” entre Canadá y Europa, según Reuters. El primer ministro canadiense también se comprometió a duplicar durante la próxima década el comercio de su país con naciones distintas de Estados Unidos, mientras Ottawa busca ampliar sus relaciones económicas en medio de una guerra comercial con Washington.

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Siete diplomáticos de la UE en Canadá y Europa señalaron a Reuters que existen esfuerzos para ampliar la cooperación entre Canadá y el bloque en áreas como comercio, defensa y seguridad digital. Sin embargo, afirmaron que hasta ahora no se discutió a alto nivel un plan específico para establecer una relación más amplia entre Ottawa y Bruselas.

Carney afirmó el martes que las conversaciones más detalladas sobre el futuro de la relación comenzarán en la cumbre Canadá-UE, prevista para finales de octubre en Montreal.

“Nuestra relación con la UE se ha estrechado cada vez más, especialmente durante el último año y medio”, declaró a Reuters la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand. “La UE destaca como una jurisdicción donde no solo compartimos valores, sino también intereses económicos comunes”.

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Carney hablará el jueves ante el Parlamento Europeo y expondrá su visión de “una alianza única” entre Canadá y Europa (REUTERS)
Carney hablará el jueves ante el Parlamento Europeo y expondrá su visión de “una alianza única” entre Canadá y Europa (REUTERS)

La posibilidad de profundizar el vínculo tomó fuerza después de que The Wall Street Journal informara la semana pasada que Carney había sugerido a líderes europeos que Canadá se convirtiera en un “miembro asociado” de la UE.

Sin embargo, cuatro diplomáticos europeos citados por Reuters señalaron que cualquier forma de adhesión de Canadá a la Unión Europea resulta imposible debido a las limitaciones geográficas y a las implicaciones legales de la pertenencia al bloque. “Queremos mejorar la relación entre Canadá y la UE, pero aunque ambos creemos en un orden mundial basado en normas, hay un océano que nos separa”, afirmó uno de los diplomáticos.

Obstáculos comerciales

El fortalecimiento de la relación también enfrenta obstáculos en materia comercial. Mark Manger, profesor de economía política y asuntos globales de la Universidad de Toronto, afirmó que funcionarios europeos expresaron frustración por la negativa de Canadá a abrir dos sectores protegidos: las telecomunicaciones y los productos lácteos.

“Tendríamos que presentar algo que la UE desee, pero por el momento, ambos mercados están cerrados”, dijo Manger.

Canadá ya cuenta con un acuerdo comercial con la UE, integrada por 27 países, aunque diez de sus miembros todavía no lo ratificaron.

En paralelo, Anand Sundar, asesor especial del director del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, afirmó que funcionarios europeos trabajan en propuestas para establecer una relación particular entre Canadá y la UE, similar a los acuerdos que el bloque mantiene con otros países que no forman parte de la Unión.

Canadá busca profundizar sus vínculos con la Unión Europea (UE) ante las tensiones comerciales y las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la soberanía canadiense (REUTERS)
Canadá busca profundizar sus vínculos con la Unión Europea (UE) ante las tensiones comerciales y las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la soberanía canadiense (REUTERS)

La defensa es el ámbito donde la dependencia de Europa y Canadá respecto a Estados Unidos es más profunda, donde ambas partes se enfrentan a amenazas similares y en el que resulta más fácil obtener el apoyo público”, declaró Sundar.

En diciembre, Canadá acordó incorporarse a una iniciativa europea para aumentar el gasto en defensa, con lo que se convirtió en el primer país no europeo en participar en la estrategia continental de adquisición de material militar.

La cooperación en defensa forma parte de las áreas en las que Ottawa y Bruselas buscan ampliar sus vínculos, junto con el comercio y la seguridad digital.

Diplomáticos europeos afirmaron que varios líderes de la UE expresaron en privado su preocupación por los ataques verbales de Trump contra Canadá. Sin embargo, señalaron que la mayoría evita respaldar públicamente la postura más firme de Carney en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, debido al temor de que Trump también adopte una posición más confrontativa hacia Europa.

El embajador designado de Canadá ante la UE, Jonathan Wilkinson, afirmó que funcionarios europeos mantienen un contacto estrecho con el gobierno de Carney y que existe un respaldo tácito a una relación más estrecha, especialmente por el tamaño del mercado europeo y por áreas que pueden contribuir a la soberanía canadiense, como la inteligencia artificial y los servicios digitales.

El embajador designado de Canadá ante la UE, Jonathan Wilkinson (REUTERS)
El embajador designado de Canadá ante la UE, Jonathan Wilkinson (REUTERS)

“No les hemos pedido a los líderes europeos que se manifiesten y declaren su apoyo a Canadá, y no creo que sea necesario”, dijo Wilkinson. “Podemos defendernos por nuestra cuenta y encontrar nuevas formas de trabajar”, mencionó.

(Con información de REUTERS)

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