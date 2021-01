Autoridades de Edomex clausuraron el asilo donde se encontraba la abuela de Thalía y Laura Zapata por supuesto maltrato

(Foto: I y C - Instagram @thalía / D - Instagram @laurazapataoficial)

La casa de retiro en donde fue maltratada la abuela de Thalía y Laura Zapata, Eva Mange, fue suspendida. El inmueble Le Grand Senior Living fue asegurado después de una inspección al interior de las instalaciones, realizada por las autoridades del Gobierno del Estado de México.

El inmueble ubicado en Huixquilucan, Estado de México, fue asegurado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, y suspendido totalmente por el Gobierno del Estado de México, durante la tarde del pasado 26 de enero.

Las autoridades del Edomex informaron en un comunicado que 55 adultos mayores quedaron bajo resguardo del DIFEM, Institución que en un periodo no mayor a siete días contactará a las familias de cada uno de ellos para ser entregados a sus núcleos familiares.

De acuerdo con lo relatado por la actriz Laura Zapata en redes sociales, la inspección del inmueble comenzó durante el mediodía del 26 de enero: “Se está practicando en este momento, aquí en la residencia donde estamos, una inspección con las diferentes dependencias de Gobierno que deben atender el tema”, tuiteó la actriz.

En el lugar se encontraron varios medios de comunicación que pudieron captar el momento de la colocación de los sellos correspondientes en la puerta principal de la residencia para adultos mayores. Al momento de la suspensión de actividades, quedaron algunos pacientes y familiares dentro del inmueble, como la propia Laura Zapata quien estaba al cuidado de su abuela.

“¡Ay!, Dios mio, no pues aquí tengo que estar, mi amor. Tengo que estar adentro porque el geriatra de mi abuela dice que no puede salir mi abuela. Pero ahorita ya me preocupé porque ¿cómo va a entrar la doctora a curarle las escaras a mi abuela? Yo me imagino que ella sí podrá entrar, ¿no?”, cuestionó Laura al momento de enterarse de la clausura del inmueble en un enlace telefónico con Venga la Alegría.

Las autoridades acudieron al inmueble después de una serie de denuncias públicas que se han hecho desde el pasado 18 de enero. Las nietas de la señora Eva Mange, Thalía y Laura Zapata, han documentado y denunciado la negligencia que ha sufrido su familiar a través de distintas redes sociales.

La última denuncia respecto a la situación que enfrentó la señora Eva Mange fue hecha por la cantante Thalía:

“No entiendo porque en Le Grand Senior Living, no le dieron anoche a mi abuela sus medicamentos, ¿no se dan cuenta de que se siente mal? Pasó la noche en 1 grito de dolor y todo porque ‘Tienen que mandarnos un mail solicitándolo’. ¡Por favor, en ocasiones se reacciona por amor! ¡No le hagan daño!”, denunció Thalía desde su cuenta oficial de Twitter.

Por otra parte, la hermana de la cantante, aseguró que tras la suspensión de actividades del asilo, se ha enfrentado una situación de acoso por parte de un individuo que presuntamente se encontraba al interior de las instalaciones.

“Y ya me están amenazando de este teléfono desconocido. Me habló diciéndome que si le pasaba algo a su mamá que estaba en este asilo, me metía a la cárcel, es meter los cables cruzados. ¿Yo que tengo que ver en las irregularidades existentes en el lugar, q lo llevaron a esto?”, escribió Laura Zapata en un tuit con las imágenes de unos mensajes que llegaron a su teléfono celular.

De acuerdo con lo compartido por la actriz desde Twitter, el individuo que intimidó a Laura se encontraba dentro de Le Grand Senior Living: “Al parecer es alguien que está aquí dentro, me sigue amenazando y sigue con su redacción inexplicable. @POLICIAEDOMEX este teléfono me está amenazando y tratando de intimidar”.

