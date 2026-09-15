Colombia

Sinuano Día resultados de hoy martes 15 de septiembre: ganadores del último sorteo

Como todos los martes, este tradicional sorteo colombiano, anunció la combinación ganadora del primer juego del día

Sinuano tiene dos sorteos diarios, este es el resultado del primero del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Sinuano tiene dos sorteos diarios, este es el resultado del primero del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El sorteo Sinuano Día, con profundas raíces y extensa participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia. Se trata de una de las principales loterías colombianas que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta. Este chance dio a conocer los números ganadores de su último sorteo del día, realizado este martes, 15 de septiembre de 2026.

Resultados del Sinuano Día

Fecha: 15 de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

Números ganadores: 9621.

Quinta: 4.

A que hora se juega el Sinuano Día

Esta lotería cuenta con dos ediciones todos los días: Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas. Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas. Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos. Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

PUBLICIDAD

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Este es el peculiar plan de premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Este es el peculiar plan de premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental: Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio. Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes: Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar. En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores u oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable. Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Plan de premios del Sinuano

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en cifrasy orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

Sinuano DíaResultado de SinuanoSinuano dia hoy ultimo sorteoResultado de Sinuano DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ecopetrol tiene nueva junta directiva: tres miembros fueron reelegidos y otros seis debutan en los cargos

La decisión ocurre mientras la compañía enfrenta definiciones sobre sus actividades de exploración y producción de hidrocarburos

Ecopetrol tiene nueva junta directiva: tres miembros fueron reelegidos y otros seis debutan en los cargos

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe en vivo HOY: así formaría el León en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

El partido de ida jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá terminó en empate sin goles, pese a que fue el Cardenal el que tuvo las opciones más claras

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe en vivo HOY: así formaría el León en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Maluma anunció el nacimiento de su segundo hijo, Orión Londoño: publicó tierna fotografía junto a su pareja Susana Gómez

El cantante colombiano compartió una imagen en blanco y negro junto a su pareja y el recién nacido, que llegó el lunes 14 de septiembre de 2026 y agrandó la familia que ya formaban con París

Maluma anunció el nacimiento de su segundo hijo, Orión Londoño: publicó tierna fotografía junto a su pareja Susana Gómez

Exministro de Justicia asumió la defensa de agente de Tránsito que fue golpeada por una conductora durante un operativo en Ibagué: “La violencia contra nuestros servidores públicos no puede normalizarse”

La firma del exjefe de la cartera de Justicia anunció que representará a María Camila Martínez en el proceso por la denuncia presentada tras el ataque ocurrido durante un control en la Clínica Avidanti

Exministro de Justicia asumió la defensa de agente de Tránsito que fue golpeada por una conductora durante un operativo en Ibagué: “La violencia contra nuestros servidores públicos no puede normalizarse”

Sacerdote hizo polémicos cuestionamientos a los feligreses durante su sermón y se refirió al presidente Abelardo de la Espriella caminando entre cadáveres: “Toca es plomo”

El religioso que habría llevado a cabo su homilía en Santander, fue calificado por usuarios afines a Abelardo de la Espriella como “el cura petrista” por la reflexión que compartió con sus feligreses

Sacerdote hizo polémicos cuestionamientos a los feligreses durante su sermón y se refirió al presidente Abelardo de la Espriella caminando entre cadáveres: “Toca es plomo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Maluma anunció el nacimiento de su segundo hijo, Orión Londoño: publicó tierna fotografía junto a su pareja Susana Gómez

Maluma anunció el nacimiento de su segundo hijo, Orión Londoño: publicó tierna fotografía junto a su pareja Susana Gómez

Norma Nivia y Mateo Varela confirmaron que se casarán y revelaron detalles de la fecha

Santiago Cruz reveló por qué convertirse en padre lo llevó a hablar sobre sus adicciones: “Estaba liberando a mis hijos de esas cargas”

Greeicy se sometió al confesionario de Rosalía y relató una noche de angustia por Mike Bahía y una infidelidad: “Agarré las llaves del carro y empaqué la maleta”

Abogado de la madre de Yeison Jiménez explicó qué está pasando con el millonario legado del cantante: “No tiene nada que ver con la herencia”

Deportes

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe en vivo HOY: así formaría el León en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe en vivo HOY: así formaría el León en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Así quedaron los colombianos en el ránking UCI, luego de la Vuelta a España: Santiago Buitrago subió más de 30 puestos

James Rodríguez anunció su retiro de la selección Colombia: estos fueron los mejores momentos que tuvo el 10 en su paso con la Tricolor

James Rodríguez le dijo adiós a la selección Colombia: estas son las cifras que dejó en su paso por la ‘Tricolor’, con la que disputó tres mundiales

James Rodríguez estuvo cerca de llegar al Avellino, y presidente del club italiano reveló porqué se cayó la negociación: “Me expresó dudas sobre sus capacidades”