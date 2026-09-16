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Arabia Saudita interceptó un dron hutí lanzado hacia La Meca, la ciudad más sagrada del islam

La defensa aérea saudita aseguró este miércoles que durante la noche del martes destruyó “un dron hostil lanzado por la milicia terrorista hutí antes de que ingresara al espacio aéreo restringido de la capital sagrada”. “La seguridad de las dos mezquitas sagradas y de sus visitantes constituye una línea roja”, advirtió la coalición militar

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Arabia Saudita afirmó que destruyó un dron lanzado hacia La Meca por los rebeldes hutíes, la ciudad más sagrada del islam (AP)
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La coalición militar liderada por Arabia Saudita aseguró este miércoles que destruyó un dron lanzado hacia La Meca por los rebeldes hutíes de Yemen, grupo terrorista apoyado por Irán, que negó haber atacado la ciudad santa.

La defensa aérea saudita destruyó el martes por la noche “un dron hostil lanzado por la milicia terrorista hutí antes de que ingresara al espacio aéreo restringido de la capital sagrada” del islam, según informó la alianza en un comunicado. La interceptación se produjo al sur de la ciudad.

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“La seguridad de las dos mezquitas sagradas y de sus visitantes constituye una línea roja”, advirtió la coalición.

El portavoz de las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudita, Turki al-Maliki, afirmó que el episodio representa el primer intento hutí de atacar La Meca en casi una década, después de que un misil balístico fuera interceptado en 2017. “Este intento hostil también seguirá siendo una mancha negra en el historial de violaciones de la milicia terrorista extremista hutí, como un acto deliberado destinado a provocar los sentimientos de millones de musulmanes”, escribió en X. También aseguró que se adoptarán “las medidas necesarias y disuasorias” contra los rebeldes.

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La Organización para la Cooperación Islámica (OCI) condenó el ataque y afirmó que los intentos de ataque “violan la santidad de los lugares sagrados y las mezquitas” y “infunden miedo en civiles inocentes”. La organización, integrada por 57 países, representa a unos 1.500 millones de musulmanes.

Los hutíes, que intensificaron desde principios de septiembre sus ataques contra Arabia Saudita, negaron haber atacado La Meca. “Una mentira trillada”, escribió en la red social X uno de sus líderes, Hazm al Asad, al referirse a las acusaciones sauditas.

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“La seguridad de las dos mezquitas sagradas y de sus visitantes constituye una línea roja”, advirtió la coalición (AP)

Las autoridades sauditas habían emitido el martes por la mañana una alerta aérea para La Meca, la primera de este tipo en este destino religioso que recibe a millones de peregrinos cada año.

El episodio se produjo en medio de una escalada de ataques. Los hutíes lanzaron esta semana misiles balísticos y drones contra varias ciudades sauditas, entre ellas Khamis Mushait, Abha y Taif, con un saldo de 13 civiles heridos. El domingo, el grupo también reivindicó un ataque contra una base militar saudita.

Los hutíes, por su parte, afirmaron que las fuerzas sauditas realizaron ataques aéreos contra zonas bajo su control en Yemen el sábado y el martes.

La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita recomendó este miércoles a sus ciudadanos reconsiderar cualquier viaje al país y pidió que, bajo ningún concepto, se acercaran a la frontera con Yemen.

Los hutíes, aliados de Irán y pertenecientes a una rama del chiismo, ampliaron en las últimas semanas el territorio bajo su control en Yemen. La semana pasada tomaron una ciudad portuaria del mar Rojo y una isla próxima a una importante vía marítima que durante meses funcionó como alternativa al estrecho de Ormuz para la exportación de petróleo y productos refinados sauditas.

Los hutíes lanzaron esta semana misiles balísticos y drones contra varias ciudades sauditas, entre ellas Khamis Mushait, Abha y Taif, con un saldo de 13 civiles heridos (EP)
Los hutíes lanzaron esta semana misiles balísticos y drones contra varias ciudades sauditas, entre ellas Khamis Mushait, Abha y Taif, con un saldo de 13 civiles heridos (EP)

El avance hutí sobre las rutas marítimas del mar Rojo aumentó las preocupaciones sobre las vías de salida del petróleo de la región, en un contexto de enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán por el control del estrecho de Ormuz.

Los precios del petróleo volvieron a superar los 100 dólares por barril la semana pasada después de nuevos ataques estadounidenses contra petroleros iraníes en el Golfo y de los combates en Yemen, un escenario que también provocó protestas en distintos países ante los pedidos de medidas gubernamentales y alivio económico.

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