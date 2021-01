Marimar Vega confirmó su ruptura con Horacio Pancheri: “Estoy en un mejor lugar”

Marimar Vega vía Instagram (@marimarvega)

Marimar Vega confirmó su ruptura con Horacio Pancheri. Con un contundente mensaje en sus redes sociales, puso fin a la ola de rumores que crecieron durante las últimas semanas sobre la relación que iniciaron en 2019.

“Este mensaje es para comunicar que tomé la decisión de terminar mi relación con Horacio, convencida de que lo mejor es tomar caminos separados. Ojalá que algún día podamos vivir estos difíciles procesos personales sin publicaciones machistas que fomentan y perpetúan la cosificación y nulificación de la mujer”, escribió la actriz.

“Por mi parte sólo puedo decir que estoy en un mejor lugar enfocada en procurar lo mejor de mi vida”, concluyó la actriz en la publicación que acompañó con un retrato suyo reciente.

La actriz ha recibido el apoyo de todos sus seguidores y colegas del medio, como Ludwika Paleta, quien demostró el cariño que siente por Marimar con un emoticono en forma de corazón.

Y es que Marimar se ha enfrentado a una serie de rumores sobre la verdadera razón por la que terminó de su relación.

De acuerdo con la revista TvNotas, Horacio terminó la relación porque era poco sana; incluso, una fuente cercana a la pareja declaró: “Horacio Pancheri, de 38 años, dio por terminada su relación porque ya no aguantó más su mal carácter y la describe como una mujer posesiva y loca”.

La misma persona dijo en entrevista que el actor ya estaba harto de ciertas actitudes de Marimar y terminó con ella hace un par de semanas.

“Es un gran tipo (Horacio), pero la verdad es que cambió mucho a raíz de que inició su relación con Marimar, él ya no podía ir a las reuniones de amigos y cuando escasas veces podía escaparse, le estaba llegando mensajes todo el tiempo o le mandaba mensajes de que ya se fuera; es una mujer tóxica, muy celosa, aparte de su mal carácter”, relató un presunto amigo del actor a la publicación.

La publicación mexicana incluso confirmó que Horacio podría estar en otra relación con la actriz Gala Montes, a quien conoció en las grabaciones de La Mexicana y El Güero y ya hasta publica algunas fotografías en redes sociales.

“La verdad es que él ya tiene otra relación, es con su compañera de telenovela, con Gala Montes; a ambos se les salió de las manos, pero qué te digo, él está feliz”, relató la misma fuente.

Avanza la carrera de Marimar Vega

“Quien diga que no quiere trabajar en Hollywood dice una mentira”, sentenció la actriz mexicana Marimar Vega, quien a sus 37 años disfruta de la internacionalización de su carrera con proyectos en Egipto, Estados Unidos y su natal México.

“Siempre es un sueño ¿no? (trabajar en Hollywood) es como si juegas fútbol y dices que no quieres ir al mundial. Pero también es complicadísimo actuar en inglés todavía me da inseguridad pero el trabajo me ayuda a ver que puedo hacerlo”, dice este sábado en entrevista con Efe la actriz de El juego de las llaves.

Vega se mudó a Los Ángeles de manera formal hace cinco años pero asegura que vive tanto en Estados Unidos como en México por cuestiones de trabajo.

Sin embargo, el crecimiento de su carrera en el extranjero se ha disparado y un ejemplo de ello fueron los últimos papeles que obtuvo el año pasado.

“Tuve un 2020 lleno de incertidumbre pero bastante bueno, no paré de trabajar, fui a Egipto con la oportunidad de grabar una serie, se estrenaron dos proyectos, cerré el año con trabajo y lo empiezo igual”, explica la actriz.

Entre los proyectos más sonados de los que fue parte, se encuentran la serie De brutas nada, para Amazon Prime Video; y la película El testamento de la abuela, que fue estrenada por Netflix, ambas producciones mexicanas.

También grabó la segunda temporada de la serie El juego de las llaves y fuera del país formó parte de la películas 39 Weeks y The Great Artist.

Además vivió una experiencia única al ser parte de la serie Crossroads, grabada en Los Ángeles y Egipto, en la que interpretara a Rosa, una mujer muy alejada de su personalidad.

