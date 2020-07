Marimar Vega respondió a los ataques de otras mujeres por su romance con Horacio Pancheri

Marimar Vega no puede creer que aún haya mujeres atacando a otras mujeres (IG: marimarvega)

La actriz Marimar Vega escribió en Instagram un mensaje donde alzó la voz luego de ser atacada por parte de otras mujeres e hizo un llamado para dejar de normalizar ese comportamiento.

Para acompañar su texto, Marimar subió una foto en la que posó acompañada por su novio, Horacio Pancheri y explicó que cada vez que él sube a Instagram una imagen con ella, el post se llena de mensajes agresivos para criticarla.

Dejó en claro que no le afectan esos comentarios agresivos y tampoco ponen en riesgo su romance, pero señaló que no está bien que continúe ese comportamiento.

Marimar Vega habló sobre los ataques que recibe cada que Horacio Pancheri publica una foto con ella

“Comparto esto no porque me afecte a mí directamente, porque afortunadamente llevo muchos años trabajando en mi y en mi valor y para nada está puesto en esas cosas”, explicó al inicio de su publicación. “Lo comparto porque me duele mucho ver cómo no hemos aprendido nada, cada vez que mi novio comparte una foto mía en sus redes las agresiones por parte de mujeres son infinitas”, añadió.

Marimar se preguntó cómo las mujeres pueden seguir expresándose así de otras mujeres, pensando que está bien decirle a alguien “gorda”, “vieja” o “fea”.

“No está bien, no está normal la agresión de ningún tipo. Dejemos de aceptar este tipo de comportamiento. Y, repito, no lo pongo porque hagan algún tipo de daño a nuestra relación, lo expongo porque no quiero seguir siendo parte de ‘NORMALIZAR’ las faltas de respeto de un ser humano a otro”.

Marimar Vega dijo que las críticas no afectan su romance con Horacio Pancheri (IG: marimarvega)

Confesiones con Marimar Vega

La hija de Gonzalo Vega ha llamado la atención en semanas recientes no por su relación con Pancheri sino por las confesiones que algunas de sus amigas actrices le han hecho.

Marimar suele realizar transmisiones en Instagram en donde algunas de sus compañeras del medio platican con ella sobre diversos temas.

Por ejemplo, con Rossana Nájera platicó acerca de la maternidad y la actriz confesó que no perdió tres bebés y no puede tener hijos.

Marimar Vega y Rossana Nájera hablaron sobre los bebés que perdieron

“Yo me embaracé tres veces con la misma ilusión y el miedo, y mi último embarazo es el que hice con mucha ilusión, lo hice buscando el bebé, dijimos ‘ahora es cuando’, me embaracé rapidísimo, la ilusión de ser mamá fue una locura, me fui de viaje estando embarazada me sentía la mujer más plena y más feliz y todos los achaques, ascos y vómitos no me importaban porque para mi era todo perfecto y hasta la celulitis que me salía era perfecta, y ahí me di cuenta que efectivamente yo quería ser mamá por eso todo lo veía perfecto y sentía que por fin se estaba cumpliendo mi sueño de crear vida dentro de mí, pero por tercera vez en mi vida lo volví a perder”, relató Rossana.

Bárbara Mori y Marimar Vega hablaron sobre el amor propio

En esa misma charla, la propia Marimar reveló que perdió un bebé durante su matrimonio con Luis Ernesto Franco. “lo intenté, después perdí un bebé. Esa es otra cosa, que todo el mundo pierde bebés y no se atreve a hablar de eso, después me divorcié y decidí que no quería tener hijos”, explicó.

Y hace unos días tuvo una nueva charla, ahora con Bárbara Mori, sobre el amor propio.

La conversación causó gran revuelo pues Mori reveló que durante su relación con Sergio Mayer no fue feliz. “Yo creo que mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo, porque yo viví cinco años una vida que vivía bajo sus órdenes, digámoslo de alguna forma . Él tiene una personalidad muy así, entonces yo era una niña, totalmente falta de amor, completamente insegura de mí misma... Cuando tomé la decisión de separarme yo era súper infeliz y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví”.

