Atala Sarmiento defendió su regreso a “Ventaneando”: “Se llama saber perdonar”

La sorpresiva aparición de Atala Sarmiento en el reencuentro de Ventaneando por los 25 años del programa generó todo tipo de reacciones en redes sociales, pero hubo un mensaje en particular que la presentadora se dio tiempo de responder.

Y es que, debido a la manera en que abandonó la emisión de Pati Chapoy en marzo de 2018, pocos esperaban que Atala participara en el programa especial por los 25 años de Ventaneando.

Sin embargo, no solo apareció en la emisión del pasado viernes 22 de enero, sino que interactuó con todos sus ex compañeros como si nada hubiera pasado y reconoció lo importante que fue el programa en su carrera en la televisión.

De hecho, Atala se conectó al programa desde España cantando a dueto con Daniel Bisogno - quien estaba en el estudio y con quien formaba una explosiva dupla en Ventaneando.

De inmediato el tema se convirtió en tendencia en Twitter, donde cientos de usuarios celebraron la presencia de Atala en el programa y expresaron su nostalgia por los viejos tiempos en los que ella aparecía en Ventaneando.

Horas más tarde, Atala compartió en Twitter la primera fotografía que le tomaron como integrante de Ventaneando, de hace 17 años. “Orgullosa y feliz de haber sido parte de tan exitoso proyecto”, escribió.

Y aunque recibió cientos de mensajes hubo uno en particular al que decidió responder.

“Creo que en ese tipo de trabajo la dignidad no importa sino el número de ceros del cheque. Después de cómo se comportó la Chapoy, no regresaría aunque me ruegue. Poderoso caballero es don dinero”, escribió una usuaria cuya cuenta se llama @McCmorez.

Atala se dio tiempo de responder para aclarar que ninguna motivación económica estuvo detrás de su participación en el reencuentro.

“¿De qué hablas? No tienes ni idea ¿Cuál dinero? Se llama saber perdonar, quitarle piedras a la mochila y caminar ligero, pasar página, darle un cierre justo a una historia larga de muchas cosas compartidas”, escribió.

Adiós y reencuentro

Fue en marzo de 2018 cuando se supo que Atala no estaría más en el programa.

Las versiones habían estado circulando desde días antes, cuando la presentadora Cynthia Urías comentó que había visto a Atala en los pasillos de Televisa.

Aunque se descartó que la presentadora hubiera firmado un contrato con esa empresa, lo cierto fue que la audiencia de Ventaneando comenzó a notar cierta tensión entre los presentadores, hasta el punto que el 22 de marzo de aquel año en redes se comentó que Atala estaba siendo ignorada por el resto de sus compañeros, algo que ella confirmó.

Después de ese día, Sarmiento no volvió al programa en medio de diversas versiones. Ella aseguró a La Saga que su salida de Ventaneando fue una decisión de Pati Chapoy, pero ésta respondió que si Atala no siguió en el programa fue porque nunca llegó a un acuerdo para renovar su contrato.

Meses después Atala se integró al programa Intrusos de Televisa, que terminó su ciclo a mediados de 2019. Ahora la presentadora vive con su esposo en España, en donde tiene proyectos para dedicarse al mundo del interiorismo.

Desde su salida de Ventaneando había dicho en varias ocasiones que no deseaba regresar al programa por la manera en que la trataron, pero su aparición del pasado viernes dejó ver que finalmente los problemas quedaron en el pasado.

