“No la pasé bien”: el desafortunado paso del “Capi” Pérez por “Ventaneando” y cómo lo rescató Pati Chapoy

El “Capi” Pérez tiene razón al asegurar que Ricardo Salinas Pliego le cambió la vida y es que su carrera se ha forjado completamente en TV Azteca, donde se ha ganado el cariño de sus seguidores gracias a su trabajo y constancia en diferentes producciones, entre ellas Ventaneando, donde recientemente confesó que no la pasó nada bien.

El conductor de Venga la Alegría comentó a Yordi Rosado cómo comenzó su trayectoria artística en el canal local de Aguascalientes y después fue invitado a participar como reportero en Los del 7, producción realizada en la Ciudad de México y que no tuvo tanto éxito como esperaba.

Esto no detuvo a Carlos Alberto Pérez Ibarra, nombre real del comediante, quien pidió oportunidades en otros recordados programas como Deberían estar trabajando, Top Ten, El Hormiguero y hasta en Ventaneando, donde tuvo oportunidad de explorar otra vertiente del entretemiento, gracias al apoyo de la periodista Pati Chapoy.

“Yo me aferraba. Yo decía ‘qué les falta: reportero, voy a ser reportero. Guinista, voy a ser guionista. Estaba aferrado”, recordó de sus inicios en la capital del país y dentro de una de las televisoras más importantes en México.

"Capi" Pérez no la pasó nada bien al trabajar en "Ventaneando"

Sobre su incursión en Ventaneando, el “Capi” Pérez aceptó que no lo disfrutó mucho por las largas coberturas que tenía que hacer, pero reconoció que dicha producción evitó que se regresara a Aguascalientes.

“Se acabó el programa en el que estaba y ella (Pati Chapoy) me rescató, la producción me rescató, dijo ’a este w*y no hay que despedirlo y que se venga de reportero un rato’”, dijo al inicio de su explicación.

Pérez recordó los días que pasó largas jornadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: “Horas, a ver si llegaba Eduardo Yañez a partirme mi madre”, comentó con su peculiar sentido del humor.

Destacó que no entendía su función en dicho lugar y más porque jamás ha estado tan enterado del desarrollo de las noticias de la farándula.

“La verdad es que no la pasé bien trabajando para Ventaneando, aunque les agradezco siempre que me hayan rescatado y no me dejaran regresarme a Aguascalientes. Trabajé con ellos y yo estaba trabajando a cuadro en otros programas”, desatacó.

En esta entrevista con Yordi Rosado, el “Capi” Pérez también contó que sí estuvo a punto de tirar la toalla en la televisora porque fue retirado de cuadro porque su imagen no era bien recibida.

“Después me pidieron que ya no saliera a cuadro, eso me pegó mucho. No sé de quién vino la orden, pero Ximena Wilkins me dijo que ya no me sacarían a cuadro: ‘no les gusta tu imagen a cuadro’. Lo que yo transmitía, mi imagen, no sé si no era lo suficientemente atractivo, si estaba demasiado culer*, no sé, pero mi imagen a cuadro no funcionaba. Me sacaron y eso me dio para abajo terrible”, recordó nostálgico.

“Capi” Pérez resaltó que su ánimo se mermó porque su interés era continuar al aire, pero no quiso deaprovechar la oportunidad y aunque la idea de regresar a Aguascalientes estuvo latente por mucho tiempo, decidió quedarse como guinista de TV Azteca y aprovechar el tiempo para escribir el proyecto que hasta ahora le ha abierto más de una puerta en la televisora y la vida.

“Me dio mucha frustración. Después entendí que ese tiempo que solamente estuve en un escritorio, siempre en la cuerda floja entre regresarme a Aguascalientes o quedarme aquí, me ayudó porque en ese tiempo escribí el piloto de La Resolana”, concluyó.

